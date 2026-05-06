Cum s-a transformat sănătatea în obsesie: Avertismentul Mihaelei Bilic cu privire la stilul de viață modern

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a vorbit despre cum s-a schimbat stilul de viață în ultimii ani și a explicat că înainte oamenii trăiau mai simplu: se mișcau natural, mâncau mai puțin procesat și nu aveau obsesia dietelor sau a fitnessului. Potrivit acesteia, astăzi totul a devenit mai complicat din cauza conceptelor de „mâncat sănătos” și „wellbeing”.

„Când “mai binele” strică “binele”

Dacă dăm timpul înapoi cu nici jumătate de secol nu exista noțiunea de fitness și wellbeing, sănătatea nu era privită ca un obiectiv, iar viața era trăită prin prisma normalității, a firescului și, de ce nu, a plăcerii.

Oamenii NU făceau sport ca activitate separată, mișcarea era parte din viață în mod natural. Cu siguranță eram mai activi, cu siguranță copiii ieșeau la joacă fără să știe că asta înseamnă sport, cât despre sport ca noțiune de bază, el rămânea apanajul sportivilor profesioniști.

Acum 50 de ani oamenii mâncau mai puțin nu pentru că țineau dietă, ci pentru că efectiv nu exista mâncare “de-a gata”, nu existau produse ultra-procesate, ambalate sau semipreparate. Nu exista noțiunea de ronțăială (fie că e de stres sau de plictiseală), nici cea de gustare sănătoasă, introdusă de nutriționiști și apoi respectată tocmai de cine nu trebuia: de adulții care încearcă să slăbească!

Prin anii ‘70-‘80 noțiunea de mâncare era una simplă și corectă, nimeni nu gândea rău despre carne, despre lapte și unt... și bineînțeles nimeni nu considera “mâncare” batoanele proteice și boabele exotice. Exista un respect față de mâncare prin prisma faptului că n-am avut-o, că ne-am dorit-o…”, a scris Mihaela Bilic pe pagina de Facebook.

„Obiceiurile nesănătoase te pot ucide, dar cele sănătoase nu te salvează”

Mihaela Bilic susține că este mai importantă calitatea vieții decât durata ei și că ar trebui să ne concentrăm pe bucuria de zi cu zi. Potrivit acesteia, dorința de a trăi cât mai mult a dus la apariția conceptului de „wellness”, care a transformat sănătatea într-o preocupare excesivă pentru perfecțiune fizică și stil de viață ideal.

„Un lucru merită subliniat: obiceiurile nesănătoase te pot ucide, dar cele sănătoase nu te salvează! Boala și implicit moartea nu sunt o pedeapsă pentru felul în care îți trăiești viața, iar în final singurul lucru cu care rămâi sunt plăcerea și bucuria de care ai avut parte cât ai trăit. Misterul vieții nu poate fi descifrat, iar calitatea vieții este mai importantă decât durata ei. Nu putem ști cat trăim, însă ține de noi cum trăim.

Pe lăcomia noastră de a trăi cât mai mult, s-a construit noțiunea de “wellness” tradusă prin termenul de “bunăstare”. Nu ne mai ajunge că suntem sănătoși, trebuie să fim într-o formă maximă! Toate ziarele și revistele ne dau sfaturi și rețete, există centre de wellness, spa-uri, clinici de slăbit, de întinerire și longevitate, cluburi pentru relaxare, yoga, meditație, mișcare etc”, a scris Mihaela Bilic.

Obsesia pentru perfecțiune și renunțarea la plăceri

Mihaela Bilic a explicat că „wellness-ul” a devenit o formă de „extrasănătate” care poate fi cumpărată prin produse și servicii, dar în realitate a transformat sănătatea într-o afacere. Potrivit acesteia, oamenii au devenit obsedați de ideea de perfecțiune și de viață ideală și au ajuns să-și limiteze plăcerile.

„Ce este această bunăstare la care ar trebui să aspirăm cu toții? Un fel de EXTRAsănătate pe care, ce să vezi, o poți cumpăra!

Și odată introdus conceptul în mintea oamenilor, manipularea și exploatarea se face prin toate mijloacele: există mâncăruri speciale, produse exotice, sucuri și smooth-iuri, ceaiuri și suplimente, creme, servicii și specialiști care îți oferă accesul la EXTRAsănătatea mult visată.

E doar o chestiune de buget să te califici în elita celor care au o viață bună garantată, din care tot stresul, intoleranțele, ridurile și extrakilogramele au dispărut.

Am ajuns să fim atât de obsedați de sănătate și de siguranță, încât ne privăm de orice plăcere și ne punem pielea la saramură ca să rămânem tineri până la adânci bătrâneți. Am ajuns în punctul în care ne dorim “mai binele”, uitând să ne bucurăm de “binele” pe care-l avem. Starea de bine, împăcarea și împlinirea nu poate fi cumpărate sau dobândite prin wellness, ele sunt in noi, trebuie doar să le căutăm…”, a scris Mihaela Bilic pe pagina de Facebook.