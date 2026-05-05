DCNews Stiri Lidia Fecioru, secretul banilor în portofel. Obiectul care nu trebuie să lipsească
Data publicării: 21:16 05 Mai 2026

Lidia Fecioru, secretul banilor în portofel. Obiectul care nu trebuie să lipsească
Autor: Dana Mihai

bancnote bani lei Sursa foto: Freepik, @Vlad Ispas

Tot mai mulți români sunt interesați de metode alternative prin care își pot îmbunătăți situația financiară, iar unele dintre acestea țin de obiceiuri simple și simboluri.

Trebuie să avem două portofele

"Verdele este un atrăgător de bani. Trebuie să avem două portofele. Pe unul pe care îl purtăm cu noi și unul pe care îl ținem acasă. Deci eu pot să port unul roșu, dar cel de casă îl am verde în care eu de fiecare dată, când am niște bănuți, pun în el", a explicat Lidia Fecioru.

Aceasta susține că repetarea unui gest simplu poate avea efecte în timp, mai ales dacă este făcut constant.

"Am făcut ritualul ăsta de a pune de fiecare dată un leu în portofelul ăla și au început să-mi vină bani în toate portofelele pe care le avem acasă. Să punem în toate câte o frunză de dafin. Putem să nu scriem pe cele care nu le purtăm sumă, dar frunza de dafin trebuie să fie în fiecare portofel", a explicat bioenergoterapeutul, pentru Cancan.

Portofelele și gențile nu ar trebui ținute niciodată goale.

"Important este să nu-l ținem gol. Fiecare geantă pe care o avem acasă trebuie să aibă acolo un cinci lei lăsat în ea. Să nu fie goale. Nimic gol", a subliniat Lidia Fecioru.

