€ 5.1998
|
$ 4.4376
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.1998
|
$ 4.4376
 
DCNews Stiri O statuetă Oscar dispărută într-un zbor internaţional a fost recuperată
Data publicării: 21:27 04 Mai 2026

O statuetă Oscar dispărută într-un zbor internaţional a fost recuperată
Autor: Dana Mihai

Oscar - Freepik Premiul Oscar - Freepik

Pavel Talankin și-a recuperat Oscarul pentru documentarul „Mr. Nobody Against Putin”, după ce statueta fusese pierdută în timpul zborului spre Europa.

Co-regizorul şi protagonistul documentarului "Mr. Nobody Against Putin", rusul Pavel Talankin, şi-a recuperat Oscarul câştigat la ediţia din 15 martie, la categoria cel mai bun documentar, după ce statueta fusese pierdută în timpul zborului de întoarcere spre Europa, după ceremonia premiilor, transmite EFE.

"Oscarul a fost găsit", a anunţat celălalt regizor al proiectului, David Borenstein, pe contul său de Instagram, la 1 mai, alături de un comunicat al companiei aeriene Lufthansa care confirmă că au luat legătura cu Talankin pentru returnarea acestuia.

Probleme la controlul de securitate pe aeroportul JFK

Protagonistul documentarului călătorea spre Europa având Oscarul ca bagaj de mână, însă, la controlul de securitate de pe aeroportul JFK din New York, agenţii nu i-au permis să urce în avion cu trofeul în cabină.

Premiul a fost pus într-o cutie mică şi trimis în cala avionului, dar, la sosirea în Germania, a fost informat că statueta aurie dispăruse.

Citește și: Oscarurile părăsesc Hollywoodul și ajung în centrul Los Angeles din 2029

"La aeroport, o agentă TSA (Administraţia pentru Securitatea Transporturilor din SUA) l-a oprit şi i-a spus că Oscarul ar putea fi folosit ca armă. Nu i-a permis să-l ia la bord. Producătorul nostru executiv, Robin, a sunat şi a încercat să discute cu ei, dar fără rezultat", a povestit Borenstein pe reţelele sociale.

După ce a câştigat premiul pentru cel mai bun documentar, Borenstein a fost unul dintre puţinii artişti care au folosit discursul pentru a cere încetarea conflictelor armate din lume.

Mesaj puternic pentru pace adresat publicului

"Există ţări în care, în loc de stele căzătoare, se lansează bombe şi drone. În numele viitorului nostru, în numele tuturor copiilor noştri, opriţi aceste războaie acum!", a spus co-regizorul american într-un discurs puternic, aplaudat de public.

Documentarul, foarte apreciat, prezintă radicalizarea naţionalistă a educaţiei din şcolile ruseşti după începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei în 2022.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

oscar
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 35 minute
Legea circulaţiei maşinilor de urgenţă, probleme în Parlament? Experienţa lui Titi Aur în discuţiile cu deputaţi şi senatori
Publicat acum 54 minute
Programul "Noua Casă" continuă, Guvernul menține accesul la credite pentru locuințe
Publicat acum 1 ora si 2 minute
De ce aleg oamenii să mănânce fast-food, deși știu că nu e sănătos: Explicația Mihaelei Bilic
Publicat acum 1 ora si 7 minute
La New York, Met Gala şi vedetele sale vor să ridice moda la rangul de artă
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Radu Leca: Măsura care „pedepsește” abandonul riscă să lovească exact unde doare
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 3 minute
Guvern cu Călin Georgescu premier? Nicușor Dan: Da, este un scenariu bun doar într-o situație
Publicat acum 14 ore si 56 minute
Un avion cu peste 200 de oameni la bord lovește un camion pe autostradă: Momentul impactului, surprins de o cameră video
Publicat acum 10 ore si 53 minute
Vot moțiune de cenzură, Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac, după mișcarea lui George Simion: Ce se întâmplă dacă se răzgândește AUR
Publicat acum 14 ore si 32 minute
Focar de hantavirus pe nava de croazieră MV Hondius, a Oceanwide Expeditions: Trei decese, printre care un cuplu. Ce știm și ce nu știm până acum
Publicat acum 13 ore si 9 minute
Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional
 
solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

vezi arhiva de editoriale
 
x close