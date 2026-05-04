O statuetă Oscar dispărută într-un zbor internaţional a fost recuperată

Co-regizorul şi protagonistul documentarului "Mr. Nobody Against Putin", rusul Pavel Talankin, şi-a recuperat Oscarul câştigat la ediţia din 15 martie, la categoria cel mai bun documentar, după ce statueta fusese pierdută în timpul zborului de întoarcere spre Europa, după ceremonia premiilor, transmite EFE.

"Oscarul a fost găsit", a anunţat celălalt regizor al proiectului, David Borenstein, pe contul său de Instagram, la 1 mai, alături de un comunicat al companiei aeriene Lufthansa care confirmă că au luat legătura cu Talankin pentru returnarea acestuia.

Probleme la controlul de securitate pe aeroportul JFK

Protagonistul documentarului călătorea spre Europa având Oscarul ca bagaj de mână, însă, la controlul de securitate de pe aeroportul JFK din New York, agenţii nu i-au permis să urce în avion cu trofeul în cabină.

Premiul a fost pus într-o cutie mică şi trimis în cala avionului, dar, la sosirea în Germania, a fost informat că statueta aurie dispăruse.

"La aeroport, o agentă TSA (Administraţia pentru Securitatea Transporturilor din SUA) l-a oprit şi i-a spus că Oscarul ar putea fi folosit ca armă. Nu i-a permis să-l ia la bord. Producătorul nostru executiv, Robin, a sunat şi a încercat să discute cu ei, dar fără rezultat", a povestit Borenstein pe reţelele sociale.

După ce a câştigat premiul pentru cel mai bun documentar, Borenstein a fost unul dintre puţinii artişti care au folosit discursul pentru a cere încetarea conflictelor armate din lume.

Mesaj puternic pentru pace adresat publicului

"Există ţări în care, în loc de stele căzătoare, se lansează bombe şi drone. În numele viitorului nostru, în numele tuturor copiilor noştri, opriţi aceste războaie acum!", a spus co-regizorul american într-un discurs puternic, aplaudat de public.

Documentarul, foarte apreciat, prezintă radicalizarea naţionalistă a educaţiei din şcolile ruseşti după începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei în 2022.