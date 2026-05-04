Canada oferă Ucrainei un nou pachet de ajutor militar

Premierul canadian Mark Carney i-a oferit preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski un nou pachet de ajutor militar, în valoare de 270 de milioane de dolari canadieni (circa 200 de milioane de dolari americani), în urma întâlnirii pe care au avut-o luni în marja summitului Comunităţii Politice Europene (CPE), care se desfăşoară în capitala armeană Erevan, relatează agenţia EFE.

Noul ajutor militar canadian va fi folosit pentru achiziţia unor echipamente militare esenţiale prin mecanismul PURL ("Lista de Necesităţi Prioritare pentru Ucraina"), iniţiativa NATO prin care ţări europene membre ale Alianţei şi Canada cumpără din SUA arme şi muniţii destinate Ucrainei.

Canada își reafirmă sprijinul pentru Ucraina

În discuţia cu preşedintele ucrainean, premierul canadian a reafirmat angajamentul ţării sale de a continua să ofere Ucraina sprijin militar, financiar şi de altă natură pentru a o susţine în războiul cu Rusia, a semnalat biroul de presă al premierului Mark Carney.

Ei au mai discutat despre modalităţi de a creşte presiunea asupra Rusiei pentru ca aceasta să se angajeze în "negocieri cu bună-credinţă", precum şi despre rolul Canadei în reconstrucţia postbelică a Ucrainei.