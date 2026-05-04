Guvern cu Călin Georgescu premier? Nicușor Dan: Da, este un scenariu bun doar într-o situație
Data actualizării: 17:34 04 Mai 2026 | Data publicării: 16:50 04 Mai 2026

Guvern cu Călin Georgescu premier? Nicușor Dan: Da, este un scenariu bun doar într-o situație
Autor: Anca Murgoci

calin georgescu proces Foto: Agerpres / Calin Georgescu

Guvern cu Călin Georgescu premier?

Da, acest lucru este posibil... doar ca titlu de ziar. Nimic mai mult. A spus-o președintele Nicușor Dan.

„Acest scenariu este exclus, este bun doar ca titlu de ziar. Este exclus în practică”, a zis Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a declarat luni că România își va menține direcția occidentală, indiferent de rezultatul votului la moțiunea de cenzură programată pentru marți.

Întrebat „Excludeţi o variantă de guvern de uniune naţională sau mai larg, în cazul în care nu reuşiţi să găsiţi o formulă stabilă de coaliţie?”, președintele a zis:

„În momentul acesta exclud, da. Toate variantele pe care le am în cap, fie că sunt majoritare sau minoritare, se bazează pe o susţinere majoritară de partide pro-occidentale”.

„O să avem mâine moțiunea, vreau să-i asigur pe români că, indiferent ce se întâmplă într-un sens sau în celălalt, România va continua să păstreze direcția occidentală, statul va continua să funcționeze și există acord politic pe obiectivele fundamentale imediate care sunt SAFE și PNRR”, a afirmat șeful statului, la Erevan, în cadrul unei conferințe de presă la finalul summitului Comunității Politice Europene.

Întrebat „Cât de repede veţi organiza consultările? Vă gândiţi la o nominalizare rapidă de premier, dacă trece moţiunea?”, Nicușor Dan a zis:

„Sunt scenarii deocamdată. Moţiunea se va discuta şi vota mâine. De principiu, soluţia trebuie să fie stabilă, mai mult decât rapidă. Trebuie să existe nişte premise care să garanteze că va mai dura cât mai mult guvernul”.

VEZI ȘI: Preşedintele Nicuşor Dan, declaraţii înainte de moţiunea de cenzură -aici găsiți toate declarațiile în format live text

