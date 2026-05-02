El Niño revine. Experţii avertizează că fenomenul ar putea aduce dezechilibre climatice, penurie şi scumpiri în Europa

"Impactul fenomenului El Nino este unul global, însă nu uniform. Cele mai puternice efecte se resimt în zona Pacificului, în special pe coastele Americii de Sud și de Nord, dar și în Africa de Est. Există influențe importante și în Africa de Sud, precum și în Asia de Sud-Est, în special în ceea ce privește modificările regimului de precipitații.

Europa, afectată mai ales indirect

Europa este afectată mai ales indirect. Din punct de vedere al vremii, impactul este mai redus, însă pot apărea efecte prin alte mecanisme. Un El Nino puternic poate perturba lanțurile globale de aprovizionare, provocând secete în regiuni unde se produc alimente precum orezul, cafeaua sau cacao. Acest lucru duce la creșteri de prețuri și poate afecta inclusiv Europa, inclusiv în cazul cerealelor.

Efectele climatice directe în Europa sunt mai greu de observat, însă statistic, în a doua parte a iernii, un El Nino matur ar putea aduce episoade mai severe de vreme rece. Totuși, acest lucru depinde de momentul în care fenomenul se dezvoltă și ajunge la maturitate.

Când apar efectele

Există indicii că fenomenul s-ar putea declanșa chiar din această vară, însă efectele nu apar imediat. Atmosfera are nevoie de câteva luni pentru a se adapta la schimbările din ocean, iar impactul se produce treptat, chiar și în regiunile direct afectate din jurul Pacificului.

Deși se așteaptă un El Nino puternic, prognoza rămâne dificilă în această perioadă. Studiile arată că predicțiile realizate primăvara sunt mai puțin precise, din cauza unor condiții din sistemul climatic care limitează predictibilitatea. O imagine mai clară va apărea pe măsură ce ne apropiem de vară, când modelele climatice, bazate pe date reale, vor oferi estimări mai sigure", a explicat Roxana Bojariu, climatolog.