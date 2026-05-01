Povestea cutremurătoare a unui accident încheiat cu clasicul ”a fost dusă la spital pentru îngrijiri medicale”. Natalis a fost zdrobită de mașină: 55 de minute a stat tatăl ei lângă ea cât a durat descarcerarea

”Un accident rutier violent a avut loc vineri după-amiază, în jurul orei 15:00, pe Bulevardul Revoluției din centrul municipiului Arad, la intersecția cu strada Andrei Mureșanu, unde două autoturisme marca Mercedes s-au ciocnit.

Impactul a fost extrem de puternic, unul dintre autoturisme fiind proiectat într-un copac, apoi în alte două mașini parcate, după care s-a răsturnat. În urma coliziunii, o tânără a rămas încarcerată în vehiculul răsturnat.

În total, două persoane au fost implicate în accident. Tânăra de 19 ani, aflată în autoturismul răsturnat, a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, în timp ce celălalt șofer, un bărbat, a refuzat transportul la unitatea medicală” așa suna știrea din 3 aprilie 2026. O știre socială, despre un accident ceva mai grav, dar nimic despre victimă, tânăra încarcerată, ”transportată la spital pentru îngrijiri medicale”.

În România, se întâmplă zilnic accidente. Sunt tratate ceva mai serios - cu înc-o știre - cele mortale. Însă adevărul dureros e că șoselele țării scriu poveste cu poveste dintr-o carte despre durere. Accidentul din Arad a fost rapid trecut cu vederea, vedem niște descrieri tehnice, aflăm cum s-a produs impactul, între câte mașini, ce marcă.

Dar, în spatele fiarelor, era o tânără. Și mai era un tată. Unul care și el a salvat multe vieți, dar acum era lângă fetița lui. Și a stat acolo, cu ea strivită între fiare, 55 de minute. Până când Natalis a fost scoasă. Și a sperat. A sperat până la spital când medicii au început să-i scoată, rând pe rând, organele zdrobite. Atunci, s-a prăbușit și el.

”Îi venea să smulgă bucăți din mașină cu mâinile lui”

”55 de minute a stat tatăl ei lângă ea cât a durat descarcerarea și chiar dacă îi venea să smulgă bucăți din mașină cu mâinile lui, să o vadă odată scoasă de acolo, a stat calm să nu își sperie fata și mai tare. În alea 55 de minute (Doamne, ce mult au durat!) și-a zis cât de mult a putut că poate Natalis nu e rănită grav, că, uite, e conștientă, vorbește cu el, dar, apoi când au ajuns la spital și fetei lui i s-au scos pe rând organele zdrobite în accident, s-a prăbușit și el.

Pe 3 aprilie fluxurile de știri vorbeau despre un accident teribil întâmplat în centrul Aradului cu o tânără de 18 ani care a fost aruncată cu mașina într-un copac, de acolo în alte două mașini, după care s-a răsturnat.

Dar știrea nu a putut spune că Natalis era fetița lui, a unui tată care a fost și el pompier și tot așa a stat lângă urechea celor de salvat să șoptească acolo cuvinte care să liniștească frica aia urâtă de moarte. Știrea nu a știut că Natalis visa să fie arhitectă și anul ăsta era anul ei, ăla care trebuia să o pregătească de facultate. Nu știe nici cât de frică le-a fost. Cât de frică le e încă.

De asta, luni zburăm cu fata asta frumoasă în Germania. A 342-a oară! Luni e zborul ei, zborul lor vindecător ca șoaptele alea bune spuse la ureche. Zborul lor de reîntoarcere la viață - o viață altfel, nu așa cum o știau ei, dar viață!

Pe 7 mai, Natalis împlinește 19 ani. Trebuie să împlinească 19 ani! Ajutați-ne, Blondies să îi spunem - la mulți ani! Că e cea mai frumoasă urare.

30.000 euro ne trebuie să plătim avion pregătit cu targă, cu medici și cu viață. Așa-i că reușim?

Asociatia Blondie – Imparte pentru alta parte

Euro: RO54BTRLEURCRT0661288301

Ron: RO07BTRLRONCRT0661288301” au scris cei de la asociația Blondies, despre Natalis, tânăra zdrobită în accidentul din Arad.