Regele Charles și Regina Camilla își încheie vizita în SUA: Ce le-a spus Donald Trump
Data actualizării: 20:03 30 Apr 2026 | Data publicării: 18:58 30 Apr 2026

Regele Charles și Regina Camilla își încheie vizita în SUA: Ce le-a spus Donald Trump
Autor: Iulia Horovei

regele charles regina camilla donald si melania trump Cuplul regal al Marii Britanii și familia Trump. Sursa foto: Agerpres

Regele Charles al III-lea și Regina Camilla au ajuns, joi seară, la Casa Albă, pentru a-și încheia vizita de stat de patru zile în Statele Unite, unde au fost întâmpinați de președintele american Donald Trump și prima doamnă a SUA, Melania Trump.

Regele Charles al III-lea și Regina Camilla au ajuns, joi seară, la Casa Albă, înainte de a părăsi SUA după vizita oficială de stat a cuplului britanic începută luni, 27 aprilie. Aceștia au stat alături de președintele american Donald Trump și prima doamnă a SUA, Melania Trump, pentru o ultimă fotografie.

Cuplul regal al Marii Britanii și familia Trump. Sursa foto: Agerpres

Cuplul regal al Marii Britanii (s) și cuplul Trump (d)

Donald Trump, remarci pozitive la adresa cuplului regal

Trump, așezat lângă Regele Charles, a putut fi auzit spunând „este un mare Rege” și „cel mai mare Rege din punctul meu de vedere”.

Cuplul regal a fost însoțit de familia Trump la mașina lor înainte de a pleca, președintele adăugând mai multe comentarii despre cei doi: „sunt oameni grozavi”, „avem nevoie de mai mulți oameni ca aceștia în țara noastră”, potrivit Skynews.

De asemenea, Regina Camilla și Melania Trump s-au îmbrățișat și s-au sărutat pe obraz în semn de rămas-bun.

Cuplul regal britanic s-a aflat într-o vizită de stat de patru zile în SUA, vizită menită să evidenţieze legăturile create între Regatul Unit şi fosta sa colonie pe parcursul celor 250 de ani de la independenţa americană, timp în care SUA şi Regatul Unit au construit o „relaţie specială”, caracterizată prin legături diplomatice, militare şi economice foarte strânse.

Prima vizită a lui Charles în SUA, în calitate de rege

Cunoscuți pentru susţinerea cauzelor de mediu, cei doi îşi dedică ultima etapă a vizitei în SUA unui tur al Parcului Naţional Shenandoah, o fereastră către natura bogată a SUA.

Charles şi Camilla vor vizita de asemenea mica comunitate de la Front Royal, unde vor participa la un eveniment local ce se înscrie în seria festivităţilor dedicate aniversării a 250 de ani de la independenţa Statelor Unite faţă de fostul imperiu britanic.

Mai târziu, Charles şi Camilla vor asista la o cursă de echitaţie în apropierea localităţii pitoreşti The Plains. Regina va vizita şi o fermă de cai pentru a da vizibilitate îndelungatei istorii comune în acest sport.

În programul acestor vizite din statul Virginia cuplul regal va avea o întâlnire şi cu guvernatoarea statului, democrata Abigail Spanberger.

Această vizită a fost prima efectuată de monarhul britanic în SUA după încoronarea sa din luna mai 2023. Charles şi Camilla se vor deplasa apoi în Insulele Bermude, de asemenea prima lor vizită în acest teritoriu britanic de peste mări, notează Agerpres.

