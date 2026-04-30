Curs valutar: € 5.1004
Donald Trump ia în considerare reducerea trupelor din Germania
Data publicării: 08:52 30 Apr 2026

Donald Trump ia în considerare reducerea trupelor din Germania
Autor: Ioan-Radu Gava

Sursa foto: Agerpres / Donald Trump

Există 38.000 de soldați și personal american staționate în Germania, iar reducerea forțelor de acolo s-ar confrunta cu opoziție pe Dealul Capitoliului.

Președintele Donald Trump declară că Pentagonul analizează retragerea unei părți din cei aproape 40.000 de militari americani din Germania, potrivit Politico.

Trump a declarat într-o postare pe rețelele de socializare miercuri seară că SUA „studiază și revizuiește” reducerea desfășurării de trupe americane în Germania, care a servit timp de decenii drept o componentă importantă a apărării NATO în Europa și se bucură de un sprijin puternic pe Dealul Capitoliului.

Oficialii Pentagonului au lăudat recent Germania ca un aliat model al NATO pentru creșterea cheltuielilor pentru apărare, pe care Berlinul le va duce la 3,7% din PIB până în 2030.

Casa Albă a refuzat să comenteze mai mult postarea lui Trump pe TruthSocial. Ambasada Germaniei și NATO nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Cu toate acestea, o retragere rapidă a trupelor americane din Germania ar fi plină de provocări politice și logistice.

Există 38.000 de soldați și personal american staționat în Germania, unde se află Comandamentul European al SUA. Este de departe cea mai mare desfășurare de forțe americane în Europa.

Politico precizează că ar fi dificil să se găsească o altă locație pe continent cu baze suficient de mari pentru a absorbi forțele americane, deși România și Polonia au salutat o desfășurare mai mare de forțe americane. Pentagonul a încheiat deja revizuirea globală a poziției militare a SUA.

Această mișcare ar putea, de asemenea, perturba planurile de apărare pe termen mediu ale SUA, deoarece SUA își propun, de asemenea, să plaseze rachete de atac terestre Tomahawk cu rază lungă de acțiune în Germania până anul viitor. Berlinul a solicitat, de asemenea, sisteme de lansatoare de rachete Typhoon. Secretarul Armatei, Dan Driscoll, se află în prezent în Germania, iar șeful apărării germane, Carsten Breuer, a fost miercuri la Washington.

De asemenea, este puțin probabil ca mișcarea să fie bine primită pe Dealul Capitoliului, unde republicanii de top au criticat decizia lui Trump de a retrage 1.000 de soldați americani din România la sfârșitul anului trecut fără a consulta Congresul. O mișcare de limitare a desfășurărilor americane în Germania ar putea, de asemenea, să se lovească de legislația care limitează retragerile din Europa. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, urmează să depună mărturie joi în fața Comisiei pentru Forțe Armate a Senatului cu privire la noul buget de 1,5 trilioane de dolari al Pentagonului.

Trump a ordonat retragerea a 12.000 de soldați americani din Germania în iulie 2020, în timpul primului său mandat, dar Congresul a respins această mișcare, iar Pentagonul nu a reușit să o finalizeze înainte ca președintele Joe Biden să preia mandatul.

donald trump
sua
germania
trupe americane
