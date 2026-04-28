€ 5.0937
|
$ 4.3541
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3541
 
Bărbatul care l-a amenințat cu moartea pe Nicușor Dan a fost audiat. Cum și-a motivat gestul
Data publicării: 19:59 28 Apr 2026

Bărbatul care l-a amenințat cu moartea pe Nicușor Dan a fost audiat. Cum și-a motivat gestul
Autor: Iulia Horovei

Tânărul care l-a amenințat cu moartea pe președintele Nicușor Dan a fost audiat. În fotografie, Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Bărbatul care l-a amenințat cu moartea pe Nicușor Dan a fost audiat prin apel video, susținând că postarea făcută pe rețelele de socializare a fost doar o glumă.

Bărbatul care l-a amenințat cu moartea pe președintele Nicușor Dan, aflat în prezent în Germania, a fost audiat de polițiști prin apel video.

Tânărul în vârstă de 25 de ani și originar din Timișoara, care lucrează de câțiva ani în străinătate, susține că postarea sa a reprezentat doar o glumă și nu se aștepta ca aceasta să ducă la o anchetă a polițiștilor. 

Bărbatul, care și-a șters toate conturile de pe rețelele de socializare, anunța în postare că strânge fonduri pentru asasinarea lui Nicușor Dan, fiind identificat rapid de polițiștii din Timiș. La audieri au fost chemați, inițial, părinții tânărului, care locuiesc în Timișoara.

Tânărul susține că a glumit și nu se aștepta să fie anchetat

În cadrul audierii, bărbatul care l-a amenințat pe președinte a declarat că nu a avut nicio intenție de a-i pune în pericol viața acestuia. El a susținut că postarea a fost realizată în spirit de glumă și că nu se aștepta ca polițiștii să demareze o anchetă în acest sens, potrivit Antena 3 CNN.

Polițiștii din Timiș au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de instigare publică, anchetă care va ajunge pe masa procurorilor Parchetului din Timișoara.

Citește și: Ce pedeapsă ar putea primi barbatul care l-a amenințat cu moartea pe Nicușor Dan. Comisar șef: În general tinerii fac asta

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Reţele Electrice România, investiţie semnificativă în Staţia Obor
Publicat acum 27 minute
Prefectul Hunedoarei, Constantin Fulga, și-a dat demisia
Publicat acum 31 minute
Remarcile „speciale” ale lui Trump, la primirea regelui Charles la Casa Albă: „Ce zi britanică frumoasă!” / Video
Publicat acum 37 minute
1 Mai friguros ca altul? Climatologul Roxana Bojariu vine cu toate detaliile
Publicat acum 37 minute
Bărbatul care l-a amenințat cu moartea pe Nicușor Dan a fost audiat. Cum și-a motivat gestul
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 24 minute
Victoria Stoiciu a demisionat din PSD: Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură. Update: Reacția lui Sorin Grindeanu
Publicat acum 11 ore si 14 minute
Moțiune de cenzură Guvern Bolojan. Ce l-ar sfătui Andrei Caramitru pe Nicușor Dan dacă ar fi consilierul său
Publicat acum 3 ore si 44 minute
Tensiuni puternice în PNL: Aripa anti-Bolojan cere negocieri de urgență cu PSD și retragerea premierului
Publicat acum 2 ore si 2 minute
Mutare pe scena politică, după căderea Guvernului Bolojan la moțiunea AUR-PSD. Bogdan Chirieac anticipează pasul lui Nicușor Dan
Publicat acum 6 ore si 26 minute
Daniel Zamfir, despre Victoria Stoiciu: Onest ar fi să se reîntoarcă în cadrul comunității hastag - din rândul căreia a venit - și să lase locul de senator unei persoane care se regăsește în politica partidului
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close