Răzvan Dumitrescu, întrebare-cheie despre drona explodată în Portul Constanța:"Sunt inginer electronist și am mers pe ideea principiului reducerii la absurd"

Răzvan Dumitrescu. Foto: DC NEWS

România a fost traversată în ultimele săptămâni de o serie de incidente de securitate care au ridicat semne de întrebare, de la cazul dronei de la Galați până la explozia dronei marine din Portul Constanța.

În ultimele săptămâni, România a fost marcată de o serie de episoade care au readus în discuție tema securității naționale și a vulnerabilităților din proximitatea granițelor. După incidentul de la Galați, unde o dronă a căzut pe un bloc de locuințe, la doar o săptămână distanță a urmat un nou caz, considerat și mai dificil de explicat: explozia unei drone marine în Portul Constanța, eveniment care a generat numeroase întrebări și speculații în spațiul public. În același interval, anchetarea șefului Armatei Române a adăugat un plus de tensiune și a amplificat dezbaterea privind contextul general de securitate.

Joi, 11 iunie 2026, profesorul Vlad Nistor, directorul general al Institutului Diplomatic Român, a fost invitatul lui Răzvan Dumitrescu în emisiunea „Ce se întâmplă?”, difuzată pe DCNews și DCNews TV. Discuția a pornit de la aceste evenimente recente și s-a concentrat rapid pe una dintre cele mai sensibile întrebări.

Jurnalistul Răzvan Dumitrescu, de profesie inginer electronist, a venit cu o întrebare-cheie despre drona explodată în Portul Constanța.

"Ce mesaje sunt transmise aliaților?"

Răzvan Dumitrescu: "Vreau să intrăm treptat și în zona fenomenelor care ne-au însoțit. În momentul de față noi am văzut în felul următor: dronă care pică pe blocul de la Galați, dronă care explodează în Portul Constanța, bâlbe în lanț, simultan cu lucrurile acestea punerea sub urmărire penală a Șefului Armatei. Ce mesaje transmit lucrurile acestea aliaților?"

Vlad Nistor: "Dar la Kremlin?"

Răzvan Dumitrescu: "În ambele părți. Ce mesaj transmit lucrurile acestea? Sunt făcute cu mâna noastră".

Vlad Nistor: "E foarte complicat. În ceea ce-l privește pe generalul Vlad am o singură nelămurire care pentru mine e mare. Un personaj cum este Șeful Statului Major al unei armate NATO are acces până la cel mai înalt nivel la secretele NATO."

Răzvan Dumitrescu: "Absolut, da."

Vlad Nistor: "Dacă un procuror, lăsând la o parte implicarea sa într-un caz, faptul că i-au fost confiscate telefoanele de către un procuror..."

Răzvan Dumitrescu: "Doamne Dumnezeule..."

Vlad Nistor: "...care nu știu dacă avea voie la informații, fiind un om normal ca mine, la nivelul unei instituții precum NATO. Trebuia să fii prim-ministru sau Dumnezeu știe ce. Cu siguranță nu avea permisiune..."

Răzvan Dumitrescu: "Păi și ce mesaj transmite asta?"

Vlad Nistor: Ce s-a întâmplat cu drona de la Galați e bizar

Vlad Nistor: "Nu știu. De aici apare nedumerirea mea care e gravă. În al doilea rând, ce s-a întâmplat cu drona de la Galați e bizar. Domnul Președinte Dan a încercat să ne explice că o lovitură a apărării ucrainene ar fi deviat sau împins drona spre acea direcție".

Răzvan Dumitrescu: "Explicațiile, câtă vreme pagubele sunt pe teritoriul nostru, nu mai contează. Putea să fie de orice fel".

Vlad Nistor: "Avioanele care au fost ridicate nu puteau să o lovească, pentru că exista riscul de a produce daune mai mari fie pe teritoriul nostru, fie pe teritoriul ucrainean".

Răzvan Dumitrescu: "Domnul general Bălăceanu a desființat și chestia asta. A zis că nu pot să fie daune mai mari de la resturi de drone, decât de la drona însăși care cade cu tot cu explozibil pe ceva".

Vlad Nistor: "Bun. În ceea ce privește, însăși, drona maritimă, și din nou nedumerirea mea este maximă, am înțeles că teoria cea mai răspândită astăzi este că ea ar fi fost în continuare controlată de partenerii noștri ucraineni".

Răzvan Dumitrescu, despre drona marină explodată: Sunt inginer electronist și am mers pe ideea principiului reducerii la absurd

Răzvan Dumitrescu: "Sunt inginer electronist și am mers pe ideea principiului reducerii la absurd. Păi, dacă a fost scăpată de sub control cum a reușit să facă niște manevre atât de dibace și de complicate încât să ajungă în acel spațiu foarte îngust, în dana respectivă?"

Vlad Nistor: "Corect! Dar teoria nu era că a fost scăpată de sub control, ci că a fost preluat controlul de către Federația Rusă. Ceea ce, până la urmă, a fost infirmat. Dovada cea mai clară a fost faptul că ei știau când explodează. Am înțeles că explozibilul a avut un timer. M-am gândit, și s-a gândit multă lume, inclusiv specialiști, care au spus că așa ceva este extrem de improbabil, și că cineva a apăsat pe un buton."

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