Şeful Armatei, generalul Vlad Gheorghiță, audiat la DNA. Chirieac: O veste groaznică. Cumplit din toate punctele de vedere

Update 3:

Potrivit surselor România TV, audierile sunt încă în curs, iar generalul Vlad Gheorghiță ar avea calitatea de suspect într-un dosar ce vizează fapte de corupție, abuz în serviciu și complicitate la trafic de influență.

În cadrul anchetei sunt verificate, potrivit acelorași surse, modul în care ar fi fost organizate anumite concursuri de angajare în sistemul de apărare.

Sursele România TV mai susțin, informații încă neconfirmate oficial, că ar fi analizat și un alt aspect al dosarului, respectiv modul în care fiica unui general, coleg cu Vlad Gheorghiță, ar fi fost admisă la facultate pe locurile destinate militarilor. Ancheta este în desfășurare, iar informațiile nu au fost confirmate oficial de autorități.

Alegațiile vizează posibila majorare a numărului de locuri bugetate la studiile universitare, astfel încât tânăra să poată beneficia de un parcurs facil spre încadrarea într-un post în Armată după finalizarea studiilor finanțate de stat. Totodată, se susține că Vlad Gheorghiță ar fi semnat anumite documente în locul ministrului Apărării. Dosarul ar fi instrumentat de procurorul militar Adrian Mircea, cel care a gestionat și cazul generalului Cătălin Ștefăniță Zisu. Ancheta ar fi fost deschisă încă din septembrie 2025, iar în prezent ar avea loc o extindere a investigațiilor, în urma unor declarații și a perchezițiilor informatice efectuate de anchetatori, potrivit G4 Media.

Update 2:

Statul Major al Apărării confirmă că DNA efectuează cercetări, dar nu comentează.

„În acest moment, Direcția Națională Anticorupție desfășoară activități specifice de verificare. Pentru a nu influența acțiunile aflate în desfășurare, Statul Major al Apărării nu poate face comentarii suplimentare. Instituția cooperează pe deplin cu autoritățile abilitate și va comunica informațiile care pot fi făcute publice, în condițiile legii”, a transmis Statul Major al Apărării într-o informare de presă.

Update 1:

Potrivit surselor România TV, informație neconfirmată oficial, ar fi vorba despre un dosar de corupție ce vizează fapte grave, respectiv abuz în serviciu și complicitate la trafic de influență.

În acest dosar ar fi analizate și anumite angajări din sistem, mai exact modul în care au fost organizate concursurile de recrutare din cadrul structurilor de apărare pentru a favoriza anumiți candidați, aspecte aflate în prezent în atenția anchetatorilor.

Vlad Gheorghiță, potrivit acelorași surse, nu deține încă o calitate procesuală oficială în dosar.

Știre inițială:

Șeful Statului Major al Apărării, Vlad Gheorghiță, a fost adus la DNA. În urmă cu doar câteva momente, șeful Armatei a intrat în sediul DNA Militar, fiind citat într-un dosar penal. Deocamdată nu este cunoscută calitatea în care a fost chemat - martor, suspect sau complice.

La intrarea în sediul instituției, întâmpinat de jurnaliști, Vlad Gheorghiță a declarat că nu știe despre ce este vorba în acest dosar. Acesta a precizat că nu i-au fost puse la dispoziție informații suplimentare și că nu are, la acest moment, detalii cu privire la acuzațiile sau contextul anchetei.

Acesta urmează să fie audiat în orele următoare, în cadrul procedurilor desfășurate de anchetatori.

Rămâne de văzut dacă, în urma anchetei, vor fi dispuse măsuri și dacă acesta va dobândi o altă calitate procesuală în dosar, diferită de cea de martor. Deciziile vor depinde de evoluția cercetărilor și de probele administrate în cauză.

Analistul Bogdan Chirieac a comentat subiectul într-o intervenție la România TV. Acesta a oferit o serie de observații legate de evoluția cazului și de modul în care astfel de evenimente sunt percepute în societatea românească și nu numai.

Comentariul lui Bogdan Chirieac

"Informația este îngrijorătoare, este o veste groaznică sau nu neapărat informația în sine, ci faptul în sine, ceea ce se petrece. Poate că Generalul Vlad Gheorghiță este absolut nevinovat, așa cum sperăm cu toții. Totuși, simplul fapt că asupra șefului Armatei Române planează acuzații grave scoate situația din orice control, ca să spunem așa. Vă dați seama, în mod ipotetic, pentru că încă nu știm exact ce s-a întâmplat, cum ar fi dacă ar exista acuzații de corupție la adresa șefului Armatei Române?

Este un fapt cumplit din toate punctele de vedere. Este cumplit pentru încrederea societății românești, pentru prestigiul României, pentru prestigiul Armatei și nu numai. Eu sper că procurorii știu ce fac, adică să nu-l târască pe la DNA pe general degeaba.

Lucrurile se schimbă grav pentru România, în contextul campaniilor împotriva corupției și al percepției despre o 'Românie coruptă', precum și al declarațiilor recente legate de sistemul german anti-dronă donat de Berlin și returnat după un an, care ar fi putut doborî drona de la Galați, și așa mai departe.

Deci trebuie să urmărim cu mare atenție și cu mare îngrijorare ceea ce se întâmplă acum la DNA. Nu știu dacă are legătură cu drona în sine, dar faptul că România nu are sisteme de apărare anti-dronă ar putea fi unul dintre motive. Deși, din nou, nu este treaba DNA-ului, problema este că generalii nu au reușit să elaboreze o strategie eficientă de apărare a țării împotriva dronelor. Aceasta este o altă discuție.

De asemenea, sunt prea multe controverse în privința programului SAFE, dar să vedem ce se va anunța. Momentan sunt speculații. Eu am înțeles că altcineva a hotărât achizițiile. S-au hotărât la cabinetul prim-ministrului, strict pe criterii politice. Deși achizițiile de armament au strânsă legătură cu statele, cu politicul, nu neapărat cu performanța, din păcate. Performanța are loc, în primul rând, în statele cele mai avansate, și chiar și acolo politicul are un mare rol. Armata americană cumpără numai de la americani. Francezii și germanii favorizează industriile și vânzările lor. Deci, rămâne de văzut", a afirmat Bogdan Chirieac.

