Şedinţă extraordinară de Guvern, de la ora 13:00

Guvernul se reuneşte marţi, la Palatul Victoria, într-o şedinţă extraordinară în format hibrid, informează Biroul de presă al Executivului.

Şedinţa de Guvern este programată să înceapă la ora 13:00.

Președintele Nicușor Dan, așteptat să anunțe numele noului premier

Precizîm în acest context că potrivit surselor, Nicușor Dan ar putea desemna premierul chiar astăzi sau mâine. Eugen Tomac rămâne favorit în calculele de la Cotroceni pentru șefia Guvernului.

A trecut aproape o lună de când Guvernul Bolojan a fost demis și trei săptămâni de negocieri oficiale și neoficiale între președintele Nicușor Dan și partidele politice.

Reamintim că pe lângă Eugen Tomac, alte nume vehiculate în spațiul public au fost Delia Velculescu (director adjunct FMI), Matei Șerban (director în cadrul BNR) și Radu Burnete (consilier prezidenția, fost director executiv al Confederației Concordia).

