Subcategorii în Stiri

Data publicării: 29 Mai 2026

Sebastian Ghiță, acuzații după incidentul din Galați: România a returnat un sistem antidrone performant primit gratuit din Germania: Miruță vrea MEROPS franțuzesc
Autor: Tiberiu Vasile

Sebastian Ghiță / agerpres
Sebastian Ghiță susține că România ar fi returnat un sistem antidrone german primit gratuit, acuzând că decizia ar fi favorizat achiziții franceze dorite de Radu Miruță.

Un incident cu potențial de escaladare regională a avut loc aseară în România, în județul Galați, unde o dronă de origine rusească s-a prăbușit pe un bloc de locuințe, rănind două persoane. Evenimentul a declanșat panică în rândul locuitorilor și a reaprins îngrijorările legate de vulnerabilitatea spațiului aerian românesc în contextul războiului din Ucraina și al intensificării incidentelor cu drone la granița NATO.

Cazul a generat rapid o dezbatere amplă atât în spațiul public, cât și la nivel politic și mediatic, cu privire la capacitățile reale de apărare ale României, eficiența sistemelor antiaeriene existente și direcția achizițiilor din domeniul apărării. În acest context, Sebastian Ghiță a intervenit public, atât printr-o postare pe Facebook, cât și în declarații la România TV, susținând că România ar fi beneficiat de un sistem antidrone oferit de Germania, foarte eficient, în vremea premierului Marcel Ciolacu, utilizat timp de aproximativ un an în Dobrogea și ulterior returnat. Ghiță a lansat critici privind deciziile de achiziție din domeniul apărării, sugerând existența unor interese economice în favoarea unor echipamente franceze, poziție în care îl indică pe ministrul interimar, din partea USR, Radu Miruță.

"Am obținut promisiunea că România poate primi gratuit un Sistem Antidrone"

"Îmi pare tare rău pentru suferința oamenilor din Galați.

În ultimii ani m-am împrietenit și am cooperat cu Directorii Serviciului de Informații Militare al German Bundeswehr ( Forțele Armate ale Germaniei ).

Văzând ce se întâmplă în Ukraina , la granița cu România, cu dronele rusești, am întrebat care ar fi soluțiile Europei.

Am obținut promisiunea că România poate primi gratuit un Sistem Antidrone.

Cu ajutorul Prim Ministrului Ciolacu și cu efortul Ambasadei Germaniei la București oferit prin intermediul Atașatului Militar al Germaniei la București, România a primit un astfel de Sistem de Apărare AntiDrone.

SISTEMUL A FOST FOLOSIT TIMP DE 1 AN ÎN DOBROGEA.

Pentru că unii de la Ministerul Apărării au diverse alte aranjamente, Sistemul Germaniei a fost returnat !!!

Sistemul al fi putut să fie foarte ușor conectat cu Ghepardurile României.
Nicio dronă rusească nu ar fi putut să treacă !

Miruță vrea să cumpere din banii SAFE .. MEROPS franțuzesc. Să fie sănătos !
Testat la exercițiile NATO de la Capul Midia... a dat multe rateuri.

România are la OPTOELECTRONICA cea mai bună tehnologie NATO împotriva dronelor rusești și iraniene.

Ministerul Apărării din România nu vrea să cumpere tehnologie românească.
Vrea Miruță... franțuzească !

A românilor merge perfect
A lui Miruță... 50% !!!

Nu văd procurori să verifice achizițiile de la Apărare... dar măcar.. trebuie să spunem public adevărul", a postat Sebastian Ghiță pe Facebook.

Poze: Facebook Sebastian Ghiță

Declarații făcute la România TV

"Pentru nemți a fost șocant și umilitor"

„Hai să separăm lucrurile. Armata Germaniei a hotărât, în urma unor discuții și contacte, să ajute România timp de un an, gratuit, fără niciun cost, cu ingineri, specialiști, soldați, training, cu un astfel de sistem. Sistemul a venit în România, a fost acceptat de Armata Română, a fost testat în Dobrogea și aici cred că mulțumiri deosebite trebuie îndreptate lui Marcel Ciolacu, care era prim-ministru la acea vreme. Faptul că, după un timp, românii au hotărât să returneze sistemul, poate se opriseră dronele, poate nu știm noi ceva, pentru nemți a fost șocant și umilitor. Mă rog, a fost un ajutor. Nu ne-au obligat cu nimic. Eu am discutat cu șeful serviciilor de informații militare din Germania. Am primit un mare sprijin din partea atașatului militar al Ambasadei Germaniei. A mers la minister, a mers la prim-ministru, au mers peste tot.

Sigur își promovau tehnologia, dar când tu vezi dronele rusești în Ucraina, aterizând la granița cu România, iar tu trimiți sistemul nemțesc acasă, atunci ceva e greșit. Nu am zis nimic atâția ani despre ce se întâmplă în România. Nu știu, am luat împrumuturi de 200 de miliarde și mai mult în ultimii 8 ani, ne-a dat și UE vreo 80 de miliarde, iar eu nu știu ce am făcut cu ele. Dacă nici să apărăm oamenii de drone care le cad în cap noaptea nu reușim, atunci ce facem? E o chestiune foarte complicată. Sistemul antidronă ține de foarte multă organizare. România are 30 și ceva de sisteme Ghepard. Noi putem doborî acele drone foarte ușor. Din păcate, nu avem radare care să le vadă la altitudine joasă.

"România are cea mai bună tehnologie din NATO pe acest sector. Pur și simplu îi ignoră pe români"

Nu avem nici hotărârea să spunem că, atunci când vedem dronele că vin spre noi, indiferent că se duc în Rusia sau Ucraina, trebuie să le doborâm. Nu sunt un specialist militar, dar ceva nu-mi sună bine. Tot spunem: „am ridicat F16”. A făcut la genuflexiuni acel F16, de i-au căzut aripile. Sunt sisteme mult mai performante, mult mai ieftine, mult mai eficiente, care să doboare dronele. România are cea mai bună tehnologie din NATO pe acest sector, să știți. A fost dezvoltată de o companie numită Optoelectronica. A fost premiată la Capul Midia. A dovedit, a câștigat și a fost prima, de departe, în fața tuturor tehnologiilor franceze și de orice fel. Pur și simplu îi ignoră pe românii aceștia.

Nu am interese, nu am acțiuni, nu am lucrat cu ei, nu am nicio legătură cu ei, nu-i știu, sunt mult mai tineri, au apărut după ce am plecat eu din țară. Eu știu de ei și sunt buni. De ce sunt ignorați de Miruță? Sunt furios. Avem tot felul de gângavi în funcții publice, tot felul de papagali în loc de vulturi. Suntem sătui toți. Eu mai am un copil care crește în România. M-am trezit furios când am văzut acea știre cu drona căzută în Galați, mai ales când știu că avem toate posibilitățile să nu cadă nicio dronă. Multora dintre colegii și prietenii mei ne-a lăsat un gust amar. Suntem sătui de miniștri postaci pe Facebook și influenceri", a declarat Sebastian Ghiță la România TV.

