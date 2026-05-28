Noi acuzații contra lui Andrew Tate. Procurorii DIICOT extind ancheta

Procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus joi extinderea cercetărilor, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de incitare la ură sau discriminare, față de Andrew Tate. Este vorba despre discursurile promovate de influencer pe rețelele sociale, prin care ar fi incitat publicul la ură și discriminare contra femeilor. DIICOT a venit cu un comunicat pe această speță, dar fără a menționa numele lui Andrew Tate.

Andrew Tate ”a incitat publicul la ură și discriminare împotriva femeilor”, susțin procurorii DIICOT

”La data de 28.05.2026, în continuarea activităților de urmărire penală ce se desfășoară în cauză, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus extinderea cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de incitare la ură sau discriminare, în formă continuată.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că un suspect (cetățean britanic), în vârstă de 39 de ani, în perioada 2021 – 2024, prin mai multe discursuri promovate în social media, a incitat publicul la ură și discriminare împotriva femeilor. Activitățile judiciare sunt realizate împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov”, a transmis DIICOT.

Potrivit unor surse judiciare, Andrew Tate a fost chemat joi la sediul DIICOT și i s-a adus la cunoștință că are calitatea de suspect.

Val de acuzații grave la adresa fraților Tate

Andrew și Tristan Tate au dublă cetățenie, britanică și americană. Cei doi au fost trimiși în judecată de DIICOT pe 20 iunie 2023. Sunt acuzați de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, viol, acces ilegal la sistem informatic, lovire sau alte violențe.

Apoi, în decembrie 2024, instanțele au anulat rechizitoriul procurorilor, dosarul reîntorcându-se la DIICOT pentru refacerea urmăririi penale. Acum, procurorii DIICOT refac actele de la dosar.

Andrew Tate este un celebru influencer cu milioane de urmăritori pe rețeaua X, unde el susține că promovează drepturile bărbaților. Zilele trecute, Andrew Tate a fos observat pe o stradă din Cluj-Napoca, alături de fratele său Tristan.