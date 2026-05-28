€ 5.2484
|
$ 4.5175
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2484
|
$ 4.5175
 
DCNews Stiri Noi acuzații contra lui Andrew Tate. Procurorii DIICOT extind ancheta
Data publicării: 28 Mai 2026

Noi acuzații contra lui Andrew Tate. Procurorii DIICOT extind ancheta
Autor: Andrei Itu

Andrew și Tristan Tate Imagine cu Andrew și Tristan Tate. Foto: Inquam Photos / Eduard Vinatoru
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus, joi, extinderea urmăririi penale, sub acuzația de incitare la ură sau discriminare, față de Andrew Tate, cu privire la mesajele publicate pe rețelele sociale, prin care influencerul ar fi incitat publicul la ură și discriminare contra femeilor.

Procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus joi extinderea cercetărilor, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de incitare la ură sau discriminare, față de Andrew Tate. Este vorba despre discursurile promovate de influencer pe rețelele sociale, prin care ar fi incitat publicul la ură și discriminare contra femeilor. DIICOT a venit cu un comunicat pe această speță, dar fără a menționa numele lui Andrew Tate.

Andrew Tate ”a incitat publicul la ură și discriminare împotriva femeilor”, susțin procurorii DIICOT

”La data de 28.05.2026, în continuarea activităților de urmărire penală ce se desfășoară în cauză, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus extinderea cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de incitare la ură sau discriminare, în formă continuată.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că un suspect (cetățean britanic), în vârstă de 39 de ani, în perioada 2021 – 2024, prin mai multe discursuri promovate în social media, a incitat publicul la ură și discriminare împotriva femeilor. Activitățile judiciare sunt realizate împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov”, a transmis DIICOT.

Potrivit unor surse judiciare, Andrew Tate a fost chemat joi la sediul DIICOT și i s-a adus la cunoștință că are calitatea de suspect.

Val de acuzații grave la adresa fraților Tate

Andrew și Tristan Tate au dublă cetățenie, britanică și americană. Cei doi au fost trimiși în judecată de DIICOT pe 20 iunie 2023. Sunt acuzați de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, viol, acces ilegal la sistem informatic, lovire sau alte violențe.

Apoi, în decembrie 2024, instanțele au anulat rechizitoriul procurorilor, dosarul reîntorcându-se la DIICOT pentru refacerea urmăririi penale. Acum, procurorii DIICOT refac actele de la dosar.

Andrew Tate este un celebru influencer cu milioane de urmăritori pe rețeaua X, unde el susține că promovează drepturile bărbaților. Zilele trecute, Andrew Tate a fos observat pe o stradă din Cluj-Napoca, alături de fratele său Tristan.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

andrew tate
diicot
discriminare femei
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Ambasada Rusiei la București sfătuiește România să evacueze personalul diplomatic de la Kiev
Publicat acum 18 minute
Fostă solistă a trupei A.S.I.A, condamnată la 8 luni de închisoare cu suspendare. Alina Crișan ar fi condus mașina sub influența alcoolului sau a altor substanțe
Publicat acum 38 minute
Apariție misterioasă: O plantă otrăvitoare a invadat un stat
Publicat acum 48 minute
Răsturnare de situație la Cotroceni, urmează un weekend de foc. Bogdan Chirieac: Nicușor Dan nu renunță la el
Publicat acum 49 minute
Horoscop iunie 2026 pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 22 minute
Tezaur vechi de aproape 3.000 de ani, descoperit în Prahova de un detectorist de metale. Riscul pentru specialiști, explicat de Daniel Costache
Publicat acum 11 ore si 7 minute
Un cioban din Sălaj, cercetat penal pentru braconaj după ce ar fi ucis un urs cu toporul
Publicat acum 2 ore si 36 minute
Victor Ponta, înapoi la Palatul Victoria? Scenariul revenirii ca premier și cum ar putea Nicușor Dan să deblocheze consultările de la Cotroceni
Publicat acum 9 ore si 43 minute
Realitatea Plus, singurul post din Europa de Est acreditat de Casa Albă pentru G7. Ana Maria Păcuraru, în delegația oficială
Publicat acum 14 ore si 1 minut
Horoscop 28 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close