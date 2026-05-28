Victor Ponta, înapoi la Palatul Victoria? Scenariul revenirii ca premier și cum ar putea Nicușor Dan să deblocheze consultările de la Cotroceni

Fostul premier Victor Ponta a declarat că ar reuși să construiască o majoritate parlamentară în sprijinul unui nou Guvern, în scenariul în care ar primi un mandat de premier de la Nicușor Dan pentru constituirea acestuia.

DCNews l-a contactat pentru a afla dacă a discutat această ipoteză cu partidele politice sau cu președintele Nicușor Dan și cum vede situația actuală, în contextul în care consultările de la Palatul Cotroceni nu au condus încă la un rezultat clar.

A discutat Ponta scenariul de a reveni la Palatul Victoria?

Victor Ponta a precizat, în exclusivitate pentru DCNews, că nu a purtat discuții cu niciun partid politic și nici cu președintele Nicușor Dan în legătură cu eventualitatea de a reveni la Palatul Victoria, dar a amintit că în anul 2012, când a fost desemnat prim-ministru de președintele Traian Băsescu, „în trei zile a prezentat noul Guvern”

„Nu aveam majoritate, dar am format Guvernul și a trecut de Parlament, am reușit să formez o majoritate” - Victor Ponta

În actualul context al discuțiilor de la Cotroceni, privind formarea unui nou Guvern, în care există anumite dificultăți, el a precizat „Noi acum punem carul înaintea boilor. Președintele trebuie să desemneze un candidat pentru funcția de prim-ministru și acel candidat face majoritatea, n-o face președintele la Cotroceni. Dacă nu desemnează un candidat, nici n-o să fie o majoritate”, a mai spus fostul premier.

Cu ce partide ar guverna premierul Victor Ponta

Ponta a exclus ideea ca Nicușor Dan să îl desemneze premier, dar a numit formațiunile politice alături de care ar guverna în calitate de prim-ministru: „Nu o să primesc mandat de la Nicușor Dan, dar aș porni discuțiile cu PSD, AUR, PNL, UDMR, cu Grupul Minorităților, cu SOS, POT, mai puțin cu USR. Cu siguranță, s-ar face o majoritate. Cred că cel pe care-l va desemna Nicușor Dan, dacă discută cu PSD, AUR, PNL, UDMR, fără USR, își va face și el o majoritate fără probleme”, a mai adăugat acesta.

Ponta: Bolojan, „prizonierul USR”. Ce măsuri ar fi evitat să implementeze

Deși consideră că Ilie Bolojan a implementat o serie de măsuri bune în mandatul său la Palatul Victoria, acesta „a votat moțiunea de cenzură din două motive”: „În primul rând, nu am fost de acord cu politica fiscală a Guvernului demis. Din punct de vedere al experienței pe care am avut-o ca prim-ministru, să tot crești taxe nu ajută economia, ci dimpotrivă, îi face mai rău; iar al doilea motiv pentru care am votat moțiunea de cenzură a fost faptul că domnul Bolojan a devenit un prizonier al USR-ului. Din păcate, n-a vorbit și cu PSD, PNL, UDMR și a devenit mult prea dependent de USR. Iar această asociere cu USR-ul i-a făcut foarte rău. Și oricine se va asocia cu USR va păți la fel. Eu am auzit discuțiile de zilele acestea - și PSD, dacă va face din nou Guvern cu USR, o să facă sub 10% la următoarele alegeri. E o chestiune clară: cine se asociază cu USR, va plăti foarte mult”, a punctat Victor Ponta.

El a spus că măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan au „accentuat criza economică și au distrus companiile românești”: „Categoric, aș schimba partea de fiscalitate și aș crea, totuși, un cadru în care să avem stabilitate și predictibilitate pentru firmele românești”, a adăugat Ponta.

România are nevoie de „maximum un an” pentru a ieși din criză

Referitor la perioada în care România ar putea depăși actuala criză, în special pe plan economic, Victor Ponta a afirmat că, până în 2027, în condițiile implementării unui program bine pus la punct, țara ar putea ieși din această situație: „În 2012 eram tot în criză, iar în 2013 deja începusem să ne fie foarte bine. Cu un Guvern nou, cu o gândire economică diferită și fără USR la guvernare, în 2027 am putea fi, din nou, pe creștere economică. Maximum un an”.

Totuși, mai spune Victor Ponta, nu există o singură măsură care să pună capăt tuturor problemelor economice: „Nu există o singură măsură care să rezolve toate problemele. Cine spune chestia asta minte. Există un cadru fiscal, așa cum am făcut în 2014-2015, cu mai multe măsuri prin care dai stabilitate, predictibilitate, dar stimulezi economia, combați evaziunea fiscală, plecarea banilor și a producției din România. Din păcate, prin măsurile luate în ultimul an, rezultatele au fost invers - și sunt negative”, a mai punctat fostul prim-ministru.

Victor Ponta a condus Guvernul României între 2012-2015.