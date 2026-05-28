€ 5.2484
|
$ 4.5175
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2484
|
$ 4.5175
 
DCNews Politica Victor Ponta, înapoi la Palatul Victoria? Scenariul revenirii ca premier și cum ar putea Nicușor Dan să deblocheze consultările de la Cotroceni
Data publicării: 28 Mai 2026

EXCLUSIV Victor Ponta, înapoi la Palatul Victoria? Scenariul revenirii ca premier și cum ar putea Nicușor Dan să deblocheze consultările de la Cotroceni
Autor: Iulia Horovei

Victor Ponta, fost premier al Romaniei Victor Ponta, fost premier al României. Foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Fostul premier Victor Ponta a explicat de la ce pornește actualul blocaj al consultărilor de la Cotroceni, spunând, totodată, cu ce partide politice ar guverna în scenariul revenirii la Palatul Victoria în calitate de premier.

Fostul premier Victor Ponta a declarat că ar reuși să construiască o majoritate parlamentară în sprijinul unui nou Guvern, în scenariul în care ar primi un mandat de premier de la Nicușor Dan pentru constituirea acestuia.

DCNews l-a contactat pentru a afla dacă a discutat această ipoteză cu partidele politice sau cu președintele Nicușor Dan și cum vede situația actuală, în contextul în care consultările de la Palatul Cotroceni nu au condus încă la un rezultat clar.

Citește și: EXCLUSIV Victor Ponta, absent de la consultările lui Nicușor Dan. Reacție pentru DC NEWS

A discutat Ponta scenariul de a reveni la Palatul Victoria?

Victor Ponta a precizat, în exclusivitate pentru DCNews, că nu a purtat discuții cu niciun partid politic și nici cu președintele Nicușor Dan în legătură cu eventualitatea de a reveni la Palatul Victoria, dar a amintit că în anul 2012, când a fost desemnat prim-ministru de președintele Traian Băsescu, „în trei zile a prezentat noul Guvern”

„Nu aveam majoritate, dar am format Guvernul și a trecut de Parlament, am reușit să formez o majoritate” - Victor Ponta

În actualul context al discuțiilor de la Cotroceni, privind formarea unui nou Guvern, în care există anumite dificultăți, el a precizat „Noi acum punem carul înaintea boilor. Președintele trebuie să desemneze un candidat pentru funcția de prim-ministru și acel candidat face majoritatea, n-o face președintele la Cotroceni. Dacă nu desemnează un candidat, nici n-o să fie o majoritate”, a mai spus fostul premier.

Cu ce partide ar guverna premierul Victor Ponta 

Ponta a exclus ideea ca Nicușor Dan să îl desemneze premier, dar a numit formațiunile politice alături de care ar guverna în calitate de prim-ministru: „Nu o să primesc mandat de la Nicușor Dan, dar aș porni discuțiile cu PSD, AUR, PNL, UDMR, cu Grupul Minorităților, cu SOS, POT, mai puțin cu USR. Cu siguranță, s-ar face o majoritate. Cred că cel pe care-l va desemna Nicușor Dan, dacă discută cu PSD, AUR, PNL, UDMR, fără USR, își va face și el o majoritate fără probleme”, a mai adăugat acesta.

Ponta: Bolojan, „prizonierul USR”. Ce măsuri ar fi evitat să implementeze

Deși consideră că Ilie Bolojan a implementat o serie de măsuri bune în mandatul său la Palatul Victoria, acesta „a votat moțiunea de cenzură din două motive”: „În primul rând, nu am fost de acord cu politica fiscală a Guvernului demis. Din punct de vedere al experienței pe care am avut-o ca prim-ministru, să tot crești taxe nu ajută economia, ci dimpotrivă, îi face mai rău; iar al doilea motiv pentru care am votat moțiunea de cenzură a fost faptul că domnul Bolojan a devenit un prizonier al USR-ului. Din păcate, n-a vorbit și cu PSD, PNL, UDMR și a devenit mult prea dependent de USR. Iar această asociere cu USR-ul i-a făcut foarte rău. Și oricine se va asocia cu USR va păți la fel. Eu am auzit discuțiile de zilele acestea - și PSD, dacă va face din nou Guvern cu USR, o să facă sub 10% la următoarele alegeri. E o chestiune clară: cine se asociază cu USR, va plăti foarte mult”, a punctat Victor Ponta.

El a spus că măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan au „accentuat criza economică și au distrus companiile românești”: „Categoric, aș schimba partea de fiscalitate și aș crea, totuși, un cadru în care să avem stabilitate și predictibilitate pentru firmele românești”, a adăugat Ponta.

România are nevoie de „maximum un an” pentru a ieși din criză

Referitor la perioada în care România ar putea depăși actuala criză, în special pe plan economic, Victor Ponta a afirmat că, până în 2027, în condițiile implementării unui program bine pus la punct, țara ar putea ieși din această situație: „În 2012 eram tot în criză, iar în 2013 deja începusem să ne fie foarte bine. Cu un Guvern nou, cu o gândire economică diferită și fără USR la guvernare, în 2027 am putea fi, din nou, pe creștere economică. Maximum un an”. 

Totuși, mai spune Victor Ponta, nu există o singură măsură care să pună capăt tuturor problemelor economice: „Nu există o singură măsură care să rezolve toate problemele. Cine spune chestia asta minte. Există un cadru fiscal, așa cum am făcut în 2014-2015, cu mai multe măsuri prin care dai stabilitate, predictibilitate, dar stimulezi economia, combați evaziunea fiscală, plecarea banilor și a producției din România. Din păcate, prin măsurile luate în ultimul an, rezultatele au fost invers - și sunt negative”, a mai punctat fostul prim-ministru.

Victor Ponta a condus Guvernul României între 2012-2015.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

victor ponta
premier
consultari
nicusor dan
majoritate parlamentara
partide politice
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Noi acuzații contra lui Andrew Tate. Procurorii DIICOT extind ancheta
Publicat acum 10 minute
Victor Ponta, înapoi la Palatul Victoria? Scenariul revenirii ca premier și cum ar putea Nicușor Dan să deblocheze consultările de la Cotroceni
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Germania și Spania se opun eliminării Huawei din rețeaua de telecomunicații a Uniunii Europene
Publicat acum 1 ora si 9 minute
SUA și Iranul au ajuns la un acord, dar aprobarea finală e la Donald Trump (Axios)
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Georgiana Teodorescu, europarlamentar ECR, la Interviurile DCNews
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 56 minute
Tezaur vechi de aproape 3.000 de ani, descoperit în Prahova de un detectorist de metale. Riscul pentru specialiști, explicat de Daniel Costache
Publicat acum 8 ore si 41 minute
Un cioban din Sălaj, cercetat penal pentru braconaj după ce ar fi ucis un urs cu toporul
Publicat acum 7 ore si 17 minute
Realitatea Plus, singurul post din Europa de Est acreditat de Casa Albă pentru G7. Ana Maria Păcuraru, în delegația oficială
Publicat acum 11 ore si 35 minute
Horoscop 28 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 7 ore si 9 minute
Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close