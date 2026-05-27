Subcategorii în Politica

DCNews Politica Ministrul „de necontestat”, lăudat în plină criză PNRR: între Guvern plin și riscul unor alegeri anticipate
Data publicării: 27 Mai 2026

Ministrul „de necontestat”, lăudat în plină criză PNRR: între Guvern plin și riscul unor alegeri anticipate
Autor: Florin Răvdan

Guvernul României Foto: Gov.ro
Analistul politic Bogdan Chirieac a lăudat intervenţia lui Radu Miruţă la conferinţa organizată de DC MEDIA GROUP şi a punctat care sunt paşii necesari în acest moment pentru a putea avea un Guvern cu puteri depline.

"Noi am organizat de dimineaţă o conferinţă (n.r. UPGRADE ROMÂNIA: Viața după PNRR: Cum evităm prăbușirea investițiilor în 2027?) la care a participat domnul Radu Miruţă. În calitate de ministru interimar al Transporturilor, ne-a spus ce măsuri, multe, urgente, ar trebui luate de Guvernul României acum, ieri, alaltăieri, ca să nu pierdem miliarde de euro din PNRR. Ca să ştim despre ce vorbim. Şi la Ministerul Apărării sunt de pierdut doar vreo 150 de milioane de lei. Doar! Asta ca să ştim cu ce ne confruntăm", a punctat Bogdan Chirieac. 

Paşii care trebuie făcuţi pentru a avea un Guvern plin

Bogdan Chirieac a precizat că preşedintele Nicuşor Dan ar trebui să ia în vedere şi posibilitatea mergerii la alegeri parlamentare anticipate. 

"Totul era pregătit, după cum ştiam toţi, ca aseară domnul preşedinte Nicuşor Dan să îl anunţe pe domnul Eugen Tomac candidat la funcţia de premier, să îl nominalizeze şi să îşi facă Guvern. S-a întâmplat ceva. USR, care probabil la negocieri o fi spus că e dispus să rămână la guvernare, a întors foaia. A spus clar, fără echivoc, domnul Dominic Fritz, că nu se desprinde de alianţa cu PNL, cu domnul Bolojan, şi nu avem nicio soluţie. 

Vin şi spun, şi nu sunt de acord cu mine, dar trebuie să spun: hai să aplicăm Constituţia şi legile ţării. Râd de ceea ce am spus, nu sunt de acord cu mine, dar nu am ce să fac. Să îl cheme pe domnul Sorin Grindeanu, că partidul domniei sale a câştigat alegerile, să facă Guvern. Să îl cheme, să îi dea să facă Guvern. Nu reuşeşte? Eu o dau pe asta foarte grea. Să îl cheme pe George Simion, că partidul său s-a clasat pe locul al doilea. Nu vor putea vota asta. Atunci, hai la alegeri anticipate, că asta e soluţia democratică atunci când nu se mai înţelege om cu persoană. Aşa, să stăm cu mâna în gură şi să nu facem nimic când cade cerul peste noi, aşa ceva e cea mai proastă decizie cu putinţă. 

PSD, fără UDMR, nu are cum să treacă un Guvern. Ilie Bolojan îşi va face un titlu de glorie să îl trântească pe Grindeanu, după ce Grindeanu l-a trântit pe el. Deci nu trece un Guvern de asemenea fel. Între timp, cu interimatul... Guvernul interimar nu poate să dea ordonanţe de urgenţă, conform Constituţiei. Administraţia nu mişcă nimic, din motive evidente, că nu se ştie cine vine, cine pleacă, cine rămâne", a mai spus analistul politic. 

Laude la adresa lui Radu Miruţă

"Domnul Radu Miruţă a vorbit foarte bine, nu a putut nimeni să îl conteste. Sunt decizii esenţiale care trebuie luate. Trebuie mutaţi bani de la PNRR pe fonduri structurale, decizii fundamentale pe care doar un Guvern plin le poate lua", a completat Bogdan Chirieac. 

acest articol reprezintă o opinie
