€ 5.2488
|
$ 4.5231
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2488
|
$ 4.5231
 
DCNews Politica Ilie Bolojan transmite că România nu se poate schimba doar de la Bucureşti, indiferent cine va fi premier
Data publicării: 23 Mai 2026

Ilie Bolojan transmite că România nu se poate schimba doar de la Bucureşti, indiferent cine va fi premier
Autor: Florin Răvdan

imagine cu premierul Ilie Bolojan Ilie Bolojan, premierul României. Sursa foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis, sâmbătă, la Iaşi, că România nu se poate schimba doar de la Bucureşti, ci prin implicarea oamenilor din toate localităţile ţării.

În discursul susţinut la "Gala Iaşului Liberal - Reunim Oameni, Reunim Valori", acesta a vorbit auditoriului venit la Biblioteca Central Universitară despre importanţa oamenilor obişnuiţi în transformarea comunităţilor, menţionând în acest sens impactul implicării civice atât a simplilor cetăţeni, cât şi a profesorilor şi personalităţilor locale care fac "mai mult decât ţine de fişa postului".

"În afară de România Mare, România Naţională, pe care o ştiu, fiind primar, fiind preşedinte de Consiliu Judeţean, cred într-o Românie a comunităţilor. Indiferent cine este premierul României, indiferent ce guvern avem, România nu se poate schimba doar de la Bucureşti. România se schimbă din cele peste 3.200 comunităţi. Sigur, România nu o schimbă nici primarul din localitate, nici preşedintele Consiliului Judeţean. România o schimbă oamenii din comunitate. Omul care merge la lucru şi din greu îşi întreţine familia, omul care îşi mătură în fiecare zi trotuarul şi ţine curat în faţa casei lui, fundaţia unei companii care, prin sumele pe care le adună, face ceva în slujba comunităţii, medicul care, în afară de a trata exact ceea ce ţine de fişa postului, face mult mai mult, profesorul care face la fel, editura care pune numele unei comunităţi pe hartă, o personalitate, două care ies din rând şi fac mai mult", a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a mărturisit că a văzut toată această implicare atunci când era primar, adăugând că dezvoltarea unor oraşe precum Oradea sau Iaşiul este rezultatul implicării directe a locuitorilor şi administraţiilor locale.

"Dacă Oradea se schimbă, dacă Iaşiul s-a schimbat şi se schimbă, la fel şi comunităţile noastre, este pentru că românii din fiecare comunitate fac asta. Şi am încredere mare în acest lucru. Dar întotdeauna şi administraţia va avea un rol important", a declarat Bolojan.

Totodată, acesta a subliniat şi rolul administraţiei în modelarea comportamentului social, afirmând că oamenii reacţionează în funcţie de mediul în care trăiesc.

"Ştim din psihologie, sociologie, că oamenii nu iau decizie în funcţie de caracterul lor, ci iau decizii în funcţie de mediul în care se găsesc. Un caracter rău într-un mediu bun îşi schimbă comportamentul. Dacă e o zonă curată, dacă se menţine curăţenia, cineva se gândeşte foarte bine dacă aruncă o hârtie pe jos sau caută un coş. Poate e o cameră de luat vederi, poate primeşti amendă. Dacă e o zonă murdară, şi omul cel mai organizat va arunca încă o hârtie, pentru că oricum sunt foarte multe", a spus în discursul său Ilie Bolojan.

Liderul liberalilor a făcut referire la nevoia de reformă administrativă, de responsabilitate şi consolidare a instituţiilor.

"Ţara noastră nu se poate schimba decât cu partide puternice, cu instituţii puternice, cu instituţii în care oamenii au încredere. Şi acest partid (PNL - n. r.) are o obligaţie nu doar pentru cei care au fost, ci are o obligaţie pentru cei care vor veni. Am încercat în această perioadă să nu ne batem joc de această zestre şi această obligaţie care mi s-a dat", a spus Ilie Bolojan, citat de Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ilie bolojan
pnl
guvern
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Transport cu program prelungit în București pentru concertul Max Korzh. STB anunță program special
Publicat acum 19 minute
Hantavirus: Căpitanul vasului MV Hondius va putea părăsi, în sfârșit, nava, anunță OMS
Publicat acum 34 minute
Suspect irakian extrădat în SUA, acuzat de complot pentru asasinarea Ivankăi Trump
Publicat acum 44 minute
Ilie Bolojan transmite că România nu se poate schimba doar de la Bucureşti, indiferent cine va fi premier
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Jucătorii şi staff-ul echipei Universitatea Craiova, cetăţeni de onoare ai Craiovei. Lia Olguţa Vasilescu le-a spus să continue rezultatele, altfel vor fi sancţionaţi
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 22 minute
Cine ar putea fi noul premier. Bogdan Chirieac indică favoritul momentului
Publicat acum 7 ore si 0 minute
Cutremur puternic de 6 grade într-o zonă turistică celebră. Autoritățile au transmis imediat alertă
Publicat acum 12 ore si 12 minute
BANCUL ZILEI: Culmea veseliei
Publicat acum 6 ore si 44 minute
Tensiuni uriașe în Golful Persic. Qatarul îi transmite Iranului că Strâmtoarea Ormuz nu poate fi folosită ca armă
Publicat acum 10 ore si 33 minute
Horoscop 23 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close