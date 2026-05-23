Ilie Bolojan transmite că România nu se poate schimba doar de la Bucureşti, indiferent cine va fi premier

În discursul susţinut la "Gala Iaşului Liberal - Reunim Oameni, Reunim Valori", acesta a vorbit auditoriului venit la Biblioteca Central Universitară despre importanţa oamenilor obişnuiţi în transformarea comunităţilor, menţionând în acest sens impactul implicării civice atât a simplilor cetăţeni, cât şi a profesorilor şi personalităţilor locale care fac "mai mult decât ţine de fişa postului".

"În afară de România Mare, România Naţională, pe care o ştiu, fiind primar, fiind preşedinte de Consiliu Judeţean, cred într-o Românie a comunităţilor. Indiferent cine este premierul României, indiferent ce guvern avem, România nu se poate schimba doar de la Bucureşti. România se schimbă din cele peste 3.200 comunităţi. Sigur, România nu o schimbă nici primarul din localitate, nici preşedintele Consiliului Judeţean. România o schimbă oamenii din comunitate. Omul care merge la lucru şi din greu îşi întreţine familia, omul care îşi mătură în fiecare zi trotuarul şi ţine curat în faţa casei lui, fundaţia unei companii care, prin sumele pe care le adună, face ceva în slujba comunităţii, medicul care, în afară de a trata exact ceea ce ţine de fişa postului, face mult mai mult, profesorul care face la fel, editura care pune numele unei comunităţi pe hartă, o personalitate, două care ies din rând şi fac mai mult", a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a mărturisit că a văzut toată această implicare atunci când era primar, adăugând că dezvoltarea unor oraşe precum Oradea sau Iaşiul este rezultatul implicării directe a locuitorilor şi administraţiilor locale.

"Dacă Oradea se schimbă, dacă Iaşiul s-a schimbat şi se schimbă, la fel şi comunităţile noastre, este pentru că românii din fiecare comunitate fac asta. Şi am încredere mare în acest lucru. Dar întotdeauna şi administraţia va avea un rol important", a declarat Bolojan.

Totodată, acesta a subliniat şi rolul administraţiei în modelarea comportamentului social, afirmând că oamenii reacţionează în funcţie de mediul în care trăiesc.

"Ştim din psihologie, sociologie, că oamenii nu iau decizie în funcţie de caracterul lor, ci iau decizii în funcţie de mediul în care se găsesc. Un caracter rău într-un mediu bun îşi schimbă comportamentul. Dacă e o zonă curată, dacă se menţine curăţenia, cineva se gândeşte foarte bine dacă aruncă o hârtie pe jos sau caută un coş. Poate e o cameră de luat vederi, poate primeşti amendă. Dacă e o zonă murdară, şi omul cel mai organizat va arunca încă o hârtie, pentru că oricum sunt foarte multe", a spus în discursul său Ilie Bolojan.

Liderul liberalilor a făcut referire la nevoia de reformă administrativă, de responsabilitate şi consolidare a instituţiilor.

"Ţara noastră nu se poate schimba decât cu partide puternice, cu instituţii puternice, cu instituţii în care oamenii au încredere. Şi acest partid (PNL - n. r.) are o obligaţie nu doar pentru cei care au fost, ci are o obligaţie pentru cei care vor veni. Am încercat în această perioadă să nu ne batem joc de această zestre şi această obligaţie care mi s-a dat", a spus Ilie Bolojan, citat de Agerpres.