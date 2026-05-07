Kelemen Hunor a fost la consultări, la Cotroceni. "Nu-l cunoașteți pe Bolojan, nu va ceda"
Data publicării: 07 Mai 2026

Kelemen Hunor a fost la consultări, la Cotroceni. ”Nu-l cunoașteți pe Bolojan, nu va ceda”
Autor: Roxana Neagu

presedintele udmr kelemen hunor Kelemen Hunor, președintele UDMR. Sursa foto: Agerpres

Kelemen Hunor, liderul UDMR, consideră că nu e jocul închis pentru Palatul Victoria, Ilie Bolojan încă nu și-ar fi jucat cartea finală.

Guvernul Ilie Bolojan a picat cu o majoritate covârșitoare în Parlament, de 281 de voturi pentru moțiunea de cenzură. Anterior, PSD și-a retras miniștrii din Guvern și a depus moțiunea de cenzură în Parlament în colaborare cu AUR. Împreună, aveau în jur de 230 de voturi, având nevoie de 233. Dar demersul PSD, AUR a fost votat de 281 de parlamentari, în susținere. 

Imediat, președintele Nicușor Dan a început consultările informale la Palatul Cotroceni, care ar fi început cu liderul USR. Astăzi, la Palatul Cotroceni, ar fi fost Kelemen Hunor, liderul UDMR. 

Președintele UDMR este cel care a sfătuit partidele din coaliția de guvernare să negocieze până în ultima clipă. Acum, el este cel care declară jurnaliștilor: ”Dvs. am impresia că nu-l cunoașteți încă pe Ilie Bolojan. Nu va ceda. Credeți-mă, eu îl știu”

În paralel, din PNL apare ideea că Ilie Bolojan poate fi nominalizarea imediată a președintelui țării, Nicușor Dan, pentru funcția de premier, în paralel cu mesajul că liberalii trebuie să-și asume, în continuare, guvernarea, la pachet cu funcția de premier al României. ”Este răspunderea PSD să vină cu o propunere după criza creată. Dacă nu sunt în stare, să recunoască asta, e de bun simț. România nu poate rămâne fără un guvern funcțional, dar asta înseamnă să-ți asumi răspunderea” a declarat premierul miercuri, lăsând impresia că face un pas în spate și că PNL ar putea continua la Palatul Victoria. 

Comentarii (1)

DAN   •   07 Mai 2026   •   14:13

Un eventual nou guvern Bolojan e de asteptat ca la votul din parlament sa aiba aceeasi soarta pe care a avut-o la motiune. Ne pierdem toti timpul cu solutii fanteziste iar tara se duce in cap. Sau poate ca asa e corect, fiindca se merge catre alegeri anticipate....

