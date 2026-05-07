Kelemen Hunor a fost la consultări, la Cotroceni. ”Nu-l cunoașteți pe Bolojan, nu va ceda”

Kelemen Hunor, liderul UDMR, consideră că nu e jocul închis pentru Palatul Victoria, Ilie Bolojan încă nu și-ar fi jucat cartea finală.
Guvernul Ilie Bolojan a picat cu o majoritate covârșitoare în Parlament, de 281 de voturi pentru moțiunea de cenzură. Anterior, PSD și-a retras miniștrii din Guvern și a depus moțiunea de cenzură în Parlament în colaborare cu AUR. Împreună, aveau în jur de 230 de voturi, având nevoie de 233. Dar demersul PSD, AUR a fost votat de 281 de parlamentari, în susținere.
Imediat, președintele Nicușor Dan a început consultările informale la Palatul Cotroceni, care ar fi început cu liderul USR. Astăzi, la Palatul Cotroceni, ar fi fost Kelemen Hunor, liderul UDMR.
Președintele UDMR este cel care a sfătuit partidele din coaliția de guvernare să negocieze până în ultima clipă. Acum, el este cel care declară jurnaliștilor: ”Dvs. am impresia că nu-l cunoașteți încă pe Ilie Bolojan. Nu va ceda. Credeți-mă, eu îl știu”.
În paralel, din PNL apare ideea că Ilie Bolojan poate fi nominalizarea imediată a președintelui țării, Nicușor Dan, pentru funcția de premier, în paralel cu mesajul că liberalii trebuie să-și asume, în continuare, guvernarea, la pachet cu funcția de premier al României. ”Este răspunderea PSD să vină cu o propunere după criza creată. Dacă nu sunt în stare, să recunoască asta, e de bun simț. România nu poate rămâne fără un guvern funcțional, dar asta înseamnă să-ți asumi răspunderea” a declarat premierul miercuri, lăsând impresia că face un pas în spate și că PNL ar putea continua la Palatul Victoria.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
Un eventual nou guvern Bolojan e de asteptat ca la votul din parlament sa aiba aceeasi soarta pe care a avut-o la motiune. Ne pierdem toti timpul cu solutii fanteziste iar tara se duce in cap. Sau poate ca asa e corect, fiindca se merge catre alegeri anticipate....
* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate
de Val Vâlcu