Fritz: USR nu va forma o majoritate guvernamentală cu PSD

El a opinat că varianta unui guvern minoritar este puţin probabilă. De asemenea, a menţionat că, potrivit aritmeticii parlamentare, PNL şi USR au mai mulţi parlamentari decât PSD.

"Constatăm astăzi că nu mai există o majoritate pro-europeană în Parlament. Nu mai există o majoritate a responsabilităţii şi a maturităţii, aşa cum am negociat-o acum zece luni. Nu ne-a fost uşor atunci să intrăm într-un guvern cu PSD, care tocmai a crescut deficitul, care a crescut la rândul lui inflaţia pentru români. Dar am făcut-o atunci din responsabilitate pentru români şi pe baza unor principii foarte clare", a afirmat el, marţi, într-o declaraţie de presă susţinută la Palatul Parlamentului.

Fritz a declarat, în urma Comitetul politic al USR, că partidul îşi menţine decizia de a nu mai forma o majoritate guvernamentală cu PSD.

"Nu credem că este posibil să guvernăm cu adevărat cu un partener care îşi ţine o majoritate de rezervă în buzunar, o majoritate fix cu acest partid extremist, împotriva căruia am format acest guvern pro-european. Pentru noi, asta înseamnă cu claritate că miniştrii USR vor merge la muncă până în ziua în care vom avea un nou guvern", a spus Dominic Fritz.

În baza deciziei Comitetului politic, liderul USR a fost mandatat să discute cu preşedintele PNL, Ilie Bolojan, despre o coordonare a celor două partide în actuala criză.

"Este evident că este nevoie de forţe reformiste. Este evident că este nevoie de o claritate morală în această criză. Iar USR, cu mare responsabilitate faţă de alegători, va livra această claritate. Şi va şi livra această loialitate faţă de proiectul reformist în România", a mai spus liderul USR.

Dominic Fritz a precizat că, în cadrul discuţiilor cu preşedintele Nicuşor Dan, îi va transmite acestuia deciziile partidului: faptul că USR nu revine la masa negocierilor cu PSD şi că îşi va coordona deciziile cu PNL, pentru a evalua opţiunile de viitor.

"Susţinerea noastră nu este pentru o persoană fizică, ci pentru o direcţie a reformelor pentru România. Astăzi, vedem că Ilie Bolojan, inclusiv prin discursul pe care l-a ţinut în Parlament, este un aliat în această direcţie pentru care USR se luptă de zece ani. Şi ne bucurăm că există un premier care împărtăşeşte cu noi o viziune corectă pentru modernizarea României", a subliniat preşedintele USR.