DCNews Politica Fritz: USR nu va forma o majoritate guvernamentală cu PSD
Data publicării: 20:12 05 Mai 2026

Fritz: USR nu va forma o majoritate guvernamentală cu PSD
Autor: Anca Murgoci

Dominic Fritz, aproape de cetățenia română. Azi depune jurământul la ANC Președintele USR și primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Sursa foto: Agerpres.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, declară că PSD şi AUR s-au unit în a susţine o "moţiune a haosului", care vizează oprirea reformelor începute de Guvernul Bolojan.

El a opinat că varianta unui guvern minoritar este puţin probabilă. De asemenea, a menţionat că, potrivit aritmeticii parlamentare, PNL şi USR au mai mulţi parlamentari decât PSD.

"Constatăm astăzi că nu mai există o majoritate pro-europeană în Parlament. Nu mai există o majoritate a responsabilităţii şi a maturităţii, aşa cum am negociat-o acum zece luni. Nu ne-a fost uşor atunci să intrăm într-un guvern cu PSD, care tocmai a crescut deficitul, care a crescut la rândul lui inflaţia pentru români. Dar am făcut-o atunci din responsabilitate pentru români şi pe baza unor principii foarte clare", a afirmat el, marţi, într-o declaraţie de presă susţinută la Palatul Parlamentului.

Fritz a declarat, în urma Comitetul politic al USR, că partidul îşi menţine decizia de a nu mai forma o majoritate guvernamentală cu PSD.

"Nu credem că este posibil să guvernăm cu adevărat cu un partener care îşi ţine o majoritate de rezervă în buzunar, o majoritate fix cu acest partid extremist, împotriva căruia am format acest guvern pro-european. Pentru noi, asta înseamnă cu claritate că miniştrii USR vor merge la muncă până în ziua în care vom avea un nou guvern", a spus Dominic Fritz.

În baza deciziei Comitetului politic, liderul USR a fost mandatat să discute cu preşedintele PNL, Ilie Bolojan, despre o coordonare a celor două partide în actuala criză.

"Este evident că este nevoie de forţe reformiste. Este evident că este nevoie de o claritate morală în această criză. Iar USR, cu mare responsabilitate faţă de alegători, va livra această claritate. Şi va şi livra această loialitate faţă de proiectul reformist în România", a mai spus liderul USR. 

Dominic Fritz a precizat că, în cadrul discuţiilor cu preşedintele Nicuşor Dan, îi va transmite acestuia deciziile partidului: faptul că USR nu revine la masa negocierilor cu PSD şi că îşi va coordona deciziile cu PNL, pentru a evalua opţiunile de viitor. 

VEZI ȘI: EXCLUSIV PNL, la guvernare sau în opoziţie? Ce urmează după moţiunea de cenzură. Ruperea PNL, un scenariu care ar putea să nu fie evitat, crede Crin Antonescu 

"Susţinerea noastră nu este pentru o persoană fizică, ci pentru o direcţie a reformelor pentru România. Astăzi, vedem că Ilie Bolojan, inclusiv prin discursul pe care l-a ţinut în Parlament, este un aliat în această direcţie pentru care USR se luptă de zece ani. Şi ne bucurăm că există un premier care împărtăşeşte cu noi o viziune corectă pentru modernizarea României", a subliniat preşedintele USR. 

