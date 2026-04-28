PNL face apel la parlamentarii pro-euroatlantici să voteze împotriva moţiunii de cenzură: Inclusiv colegilor din PSD

În plin climat de tensiune politică, marcat de depunerea moțiunii de cenzură inițiate de PSD și AUR și de votul decisiv programat pe 5 mai în Parlament, Partidul Național Liberal transmite un mesaj ferm de poziționare și avertisment privind consecințele economice și instituționale ale actualei crize guvernamentale. Într-un comunicat oficial, PNL acuză cele două formațiuni de escaladarea instabilității politice și de asumarea unor riscuri majore pentru economie, stabilitatea financiară și parcursul european al României.

Comunicatul PNL: Lovituri la adresa PSD și AUR

PSD și AUR au ales calea greșită pentru România.

PSD a ales astăzi o cale profund greșită și nocivă pentru România. Prin alianța cu AUR, PSD transmite un semnal de iresponsabilitate românilor și partenerilor noștri externi.

PSD și AUR nu dau o lovitură gravă doar reformelor împotriva privilegiilor și robinetelor de bani publici deschise către grupurile de interese, ci și stabilității politice și economice.

PSD și AUR adâncesc împreună criza politică, iar acest lucru înseamnă risc de creștere a șomajului, risc de scădere economică, dobânzi mai mari pentru împrumuturile necesare țării.

Economia va fi afectată grav. Semnalele de pe bursă sunt deja vizibile.

Ambele partide și-au mințit electoratele, și-au mințit partenerii și i-au mințit pe români. Niciunul dintre ele nu vine cu soluții - doar cu politica demolării.

PNL susține în continuare că România are nevoie de stabilitate și de seriozitate, nu de jocuri politice care slăbesc economic și politic țara noastră.

De aceea, PNL nu va mai face nicio alianță cu PSD și va lupta până la capăt pentru valorile și reformele pe care le-a promovat în Guvernul României.

Susținem în continuare că România are nevoie de un guvern serios, condus de Premierul Ilie Bolojan, ancorat în valorile europene și transatlantice, capabil să ducă reformele până la capăt.

Le cerem tuturor parlamentarilor care cred cu adevărat în direcția euroatlantică a României să nu se lase instrumentalizați de jocurile politice ale lui Sorin Grindeanu și să voteze împotriva acestei moțiuni.

Inclusiv colegilor din PSD care se revendică din valorile pro-europene le transmitem un mesaj simplu: nu vă puteți numi pro-europeni și vota în același timp alături de AUR împotriva unui guvern care apără tocmai aceste valori. Acest vot vă definește", regaseste in comunicatul emis de Biroul de Comunicare al PNL.

CITEȘTE ȘI: Tensiuni puternice în PNL: Aripa anti-Bolojan cere negocieri de urgență cu PSD și retragerea premierului

