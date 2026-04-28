€ 5.0937
|
$ 4.3541
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3541
 
DCNews Stiri PNL face apel la parlamentarii pro-euroatlantici să voteze împotriva moţiunii de cenzură: Inclusiv colegilor din PSD
Data actualizării: 19:15 28 Apr 2026 | Data publicării: 18:53 28 Apr 2026

PNL face apel la parlamentarii pro-euroatlantici să voteze împotriva moţiunii de cenzură: Inclusiv colegilor din PSD
Autor: Tiberiu Vasile

pnl_inquam_photos_george_calin_70917900 Sigla PNL - Inquam Photos / George Călin

În contextul moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR, PNL acuză cele două formațiuni că destabilizează România politic și economic, avertizând că alianța lor amplifică riscurile de criză.

În plin climat de tensiune politică, marcat de depunerea moțiunii de cenzură inițiate de PSD și AUR și de votul decisiv programat pe 5 mai în Parlament, Partidul Național Liberal transmite un mesaj ferm de poziționare și avertisment privind consecințele economice și instituționale ale actualei crize guvernamentale. Într-un comunicat oficial, PNL acuză cele două formațiuni de escaladarea instabilității politice și de asumarea unor riscuri majore pentru economie, stabilitatea financiară și parcursul european al României.

Comunicatul PNL: Lovituri la adresa PSD și AUR

PSD și AUR au ales calea greșită pentru România.

PSD a ales astăzi o cale profund greșită și nocivă pentru România. Prin alianța cu AUR, PSD transmite un semnal de iresponsabilitate românilor și partenerilor noștri externi.

PSD și AUR nu dau o lovitură gravă doar reformelor împotriva privilegiilor și robinetelor de bani publici deschise către grupurile de interese, ci și stabilității politice și economice.

PSD și AUR adâncesc împreună criza politică, iar acest lucru înseamnă risc de creștere a șomajului, risc de scădere economică, dobânzi mai mari pentru împrumuturile necesare țării.

Economia va fi afectată grav. Semnalele de pe bursă sunt deja vizibile.

Ambele partide și-au mințit electoratele, și-au mințit partenerii și i-au mințit pe români. Niciunul dintre ele nu vine cu soluții - doar cu politica demolării.

PNL susține în continuare că România are nevoie de stabilitate și de seriozitate, nu de jocuri politice care slăbesc economic și politic țara noastră.

De aceea, PNL nu va mai face nicio alianță cu PSD și va lupta până la capăt pentru valorile și reformele pe care le-a promovat în Guvernul României.

Susținem în continuare că România are nevoie de un guvern serios, condus de Premierul Ilie Bolojan, ancorat în valorile europene și transatlantice, capabil să ducă reformele până la capăt.

Le cerem tuturor parlamentarilor care cred cu adevărat în direcția euroatlantică a României să nu se lase instrumentalizați de jocurile politice ale lui Sorin Grindeanu și să voteze împotriva acestei moțiuni.

Inclusiv colegilor din PSD care se revendică din valorile pro-europene le transmitem un mesaj simplu: nu vă puteți numi pro-europeni și vota în același timp alături de AUR împotriva unui guvern care apără tocmai aceste valori. Acest vot vă definește", regaseste in comunicatul emis de Biroul de Comunicare al PNL.

CITEȘTE ȘI: Tensiuni puternice în PNL: Aripa anti-Bolojan cere negocieri de urgență cu PSD și retragerea premierului
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

guvernul bolojan
ilie bolojan
psd
aur
pnl
motiune de cenzura
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Reţele Electrice România, investiţie semnificativă în Staţia Obor
Publicat acum 28 minute
Prefectul Hunedoarei, Constantin Fulga, și-a dat demisia
Publicat acum 32 minute
Remarcile „speciale” ale lui Trump, la primirea regelui Charles la Casa Albă: „Ce zi britanică frumoasă!” / Video
Publicat acum 38 minute
1 Mai friguros ca altul? Climatologul Roxana Bojariu vine cu toate detaliile
Publicat acum 38 minute
Bărbatul care l-a amenințat cu moartea pe Nicușor Dan a fost audiat. Cum și-a motivat gestul
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 25 minute
Victoria Stoiciu a demisionat din PSD: Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură. Update: Reacția lui Sorin Grindeanu
Publicat acum 11 ore si 15 minute
Moțiune de cenzură Guvern Bolojan. Ce l-ar sfătui Andrei Caramitru pe Nicușor Dan dacă ar fi consilierul său
Publicat acum 3 ore si 45 minute
Tensiuni puternice în PNL: Aripa anti-Bolojan cere negocieri de urgență cu PSD și retragerea premierului
Publicat acum 2 ore si 3 minute
Mutare pe scena politică, după căderea Guvernului Bolojan la moțiunea AUR-PSD. Bogdan Chirieac anticipează pasul lui Nicușor Dan
Publicat acum 6 ore si 27 minute
Daniel Zamfir, despre Victoria Stoiciu: Onest ar fi să se reîntoarcă în cadrul comunității hastag - din rândul căreia a venit - și să lase locul de senator unei persoane care se regăsește în politica partidului
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close