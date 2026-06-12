Doi elevi de 7 ani, răniți după ce o bancă din vestiar a căzut peste ei

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Doi elevi în vârstă de 7 ani au fost răniți și transportați la spital după ce o bancă din vestiarul sălii de sport s-a răsturnat peste ei, în timpul unei ore de educație fizică.

Doi copii în vârstă de 7 ani, elevi ai unei școli din Botoșani, au fost transportați la spital după un incident petrecut în vestiarul sălii de sport, unde o bancă s-a răsturnat peste ei. Cei doi au suferit traumatisme craniene ușoare, iar autoritățile au demarat verificări pentru a stabili împrejurările exacte ale producerii evenimentului.

Incidentul s-a produs vineri dimineață, 12 iunie, la Școala Gimnazială „Sfânta Maria” din municipiul Botoșani, în timpul orei de educație fizică. Potrivit informațiilor din presa locală, copiii au intrat în vestiar și au încercat să ia o sticlă de apă aflată pe o bancă stivuită, moment în care structura s-a dezechilibrat, iar una dintre bănci a căzut peste ei.

Cadrele didactice au alertat imediat serviciile de urgență, iar echipajele medicale sosite la fața locului au acordat primul ajutor și au transportat minorii la spital pentru investigații suplimentare.

Cei doi prezentau traumatisme cranio-cerebrale minore

„După evaluarea medicală, s-a constatat că cei doi prezentau traumatisme cranio-cerebrale minore, unul cu o plagă și celălalt cu excoriații la nivelul extremității cefalice. Au fost stabilizați și transportați la UPU Pediatrie Botoșani”, a declarat medicul Carmen Ragoșcă, purtător de cuvânt al Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani.

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani a anunțat că va analiza circumstanțele în care s-a produs incidentul și modul în care era organizat spațiul din vestiar.

„Sperăm să evităm astfel de situații neplăcute și fac un apel către cadrele didactice să supravegheze și mediul în care își desfășoară activitatea copiii și să fie în siguranță deplină”, a declarat Bogdan Suruciuc, inspector general al ISJ Botoșani.

Și poliția a deschis o anchetă pentru a verifica dacă au fost respectate normele de siguranță la depozitarea mobilierului și pentru a stabili eventualele responsabilități. În acest caz, a fost întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, au transmis reprezentanții IPJ Botoșani.

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