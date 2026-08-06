6 august - Ziua Hiroshima, 81 de ani de la atacul nuclear al SUA - VIDEO

La 6 august, în fiecare an, este marcată Ziua Hiroshima, prin organizarea Ceremoniei Memoriale a Păcii, în fața monumentului funerar din Parcul Memorial al Păcii.

Evenimentul anual, care are loc între orele 8.00 - 8.50 (ora Japoniei), este dedicat sutelor de mii de oameni care au murit în bombardamentele atomice din 1945, ce au distrus orașele Hiroshima și Nagasaki (9 august) și supraviețuitorilor 'hibakusha'. La ceremonie participă familiile celor decedați și ale supraviețuitorilor, oameni din întreaga Japonie dar și din întreaga lume, precum și autorități ale statului și înalți invitați din mai multe țări și teritorii, notează https://www.japan.travel/.

Prima ceremonie de acest fel a avut loc în anul 1947 și a fost organizată de primarul orașului, Shinzo Hamai. Ceremonia include, de asemenea, o serie de discursuri speciale susținute de autorități ale statului precum 'Declarația de Pace' și 'Angajamentul pentru Pace'.

La ora 8:15 dimineața este marcat momentul în care a fost aruncată bomba atomică. În acel moment, clopotele sună în temple, sirenele se aud în tot orașul, iar locuitorii din Hiroshima țin un moment solemn de reculegere. Urmează eliberarea porumbeilor, mesageri ai păcii și, apoi, spre finalul ceremoniei, este interpretat 'Cântecul Păcii de la Hiroshima'.

Ceremonia lampioanelor cu mesaj de pace

Spre seară, se desfășoară 'Ceremonia lampioanelor cu mesaj de pace'. Oamenii scriu mesaje de pace pe aceste lampioane, care lansate pe râul Motoyasu trec direct prin fața Domului Bombei Atomice, potrivit https://www.japan.travel/.

Memorialul Păcii de la Hiroshima sau Domul Bombei Atomice (Genbaku Dome) reprezintă unica structură rămasă în picioare, în zona distrusă de bombardamentul atomic din 6 august 1945. Domul Bombei Atomice din Hiroshima a fost inclus pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO în 1996. Clădirea, o fostă sală de expoziții construită între 1914-1915, a intrat într-un proces de conservare odată cu reconstrucția orașului. În 1966, Consiliul local a adoptat o rezoluție prin care clădirea urma să fie păstrată în aceeași stare pentru totdeauna, potrivit http://whc.unesco.org/, fiind un puternic simbol al celei mai distructive forțe create de om și reprezentând, totodată, speranța pentru pacea mondială, dar și pentru eliminarea armelor nucleare.

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În dimineața zilei de 16 iulie 1945, o echipă condusă de J. Robert Oppenheimer ('Proiectul Manhattan') a efectuat cu succes primul test al unui dispozitiv atomic - o bombă cu plutoniu - în zona specială de teste Trinity din Alamogordo, New Mexico, notează site-ul oficial al Comisiei pregătitoare a Organizației Tratatului de interzicere completă a experiențelor nucleare, https://www.ctbto.org/.

În timp ce al Doilea Război Mondial continua în Pacific, dar se încheiase în Europa, cu victoria Aliaților asupra Germaniei hitleriste, planurile pentru desfășurarea de bombe nucleare împotriva Japoniei au avansat.

'Little Boy' a explodat la 2.000 de metri deasupra orașului Hiroshima

Orașul Hiroshima, un centru industrial cu aproximativ 350.000 de locuitori, situat la aproximativ 800 km de Tokyo, a fost selectat ca primă țintă. După ce a ajuns la baza SUA de pe insula Tinian din Pacific, bomba cu uraniu-235, de peste 9.000 de kilograme, a fost încărcată la bordul unui bombardier B-29 modificat, botezat 'Enola Gay' (după mama pilotului colonel Paul Tibbets). Avionul a aruncat bomba - cunoscută drept 'Little Boy' - la ora 8:15, în dimineața zilei de 6 august 1945, și a explodat la 2.000 de metri deasupra orașului Hiroshima, într-o explozie egală cu 12.000-15.000 tone de TNT, distrugând o suprafață de peste 8.000 de metri pătrați.

La detonare, a produs o minge de foc ce a atins valori ale temperaturilor de 7.000 de grade Celsius. Explozia a generat, de asemenea, unde de șoc care depășeau viteza sunetului. Aceste unde de șoc, împreună cu radiațiile eliberate, au ucis mii de oameni și au transformat Hiroshima, un oraș cu clădiri din lemn și hârtie, într-un infern feroce.

După explozie, o ploaie torențială neagră, purtând reziduuri radioactive, a provocat o contaminare pe scară largă. Cei care s-au apropiat de epicentrul exploziei în căutarea persoanelor dispărute au fost expuși la aceste radiații.

Cum s-a ales Nagasaki



Devastarea Hiroshimei nu a provocat o predare imediată a japonezilor. La 9 august 1945, maiorul Charles Sweeney a zburat cu un alt bombardier B-29, 'Bockscar', de la Tinian. Norii groși care acopereau ținta principală, orașul Kokura, l-au condus pe Sweeney spre o țintă secundară, Nagasaki. Dispozitivul nuclear pe care îl transporta purta numele de cod 'Fat Man' și a fost aruncat la ora 11:02. Mai puternică decât cea folosită la Hiroshima, bomba a cântărit aproape 10.000 de kilograme și a fost construită pentru a produce o explozie echivalentă a 22 de kilotone de TNT. Așezarea geografică a orașului Nagasaki, în văile înguste dintre munți, a redus efectul bombei, limitând distrugerea la o zonă de circa 4.200 de metri pătrați. Dispozitivul nuclear era o bombă pe bază de plutoniu mai avansată, care fusese testată în timpul 'testului Trinity'. Rapoartele diferă cu privire la victimele bombardamentelor, cu estimări de până la 166.000 de morți - în principal civili.

La 15 august 1945, împăratul Japoniei, Hirohito, anunța la radio capitularea necondiționată a Japoniei, consemnând sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. Armistițiul a fost semnat la 2 septembrie 1945, la bordul navei americane USS Missouri. (Agerpres)