Scandal la Chișinău, după ce o delegație a Ministerului Agriculturii din Afganistan este în vizită în Moldova

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O delegație a Ministerului Agriculturii, Irigațiilor și Creșterii Animalelor din Afganistan, instituție aflată sub controlul regimului taliban, a ajuns în Republica Moldova, într-o vizită care a provocat controverse.

În urma acestei vizite, în perioada 2 - 7 august, Guvernul de la Chișinău a declanșat verificări privind modul în care au fost emise invitația și vizele de intrare.

Ministerul moldovean al Afacerilor Externe a confirmat că oficialii afgani au primit vize, dar a precizat că Republica Moldova nu recunoaște guvernarea talibană și că nu vor avea loc întrevederi bilaterale sau alte contacte oficiale.

Secretarul de stat din Ministerul Agriculturii, Vasile Șarban, a declarat pentru Jurnal TV că el s-a ocupat de demersurile privind sosirea delegației afgane.

Șarban a explicat că inițiativa a avut legătură cu interesul unor producători moldoveni de a pătrunde pe piața din Afganistan și cu procedurile cerute de autoritățile afgane înainte de aprobarea importurilor.

În aceste condiții, Guvernul moldovean a dispus o anchetă și verificarea circumstanțelor în care au fost emise invitația și vizele de intrare, după care va lua măsurile care se impun.

"Vizita a fost inițiată în contextul unor discuții dintre producători agricoli locali și reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova privind posibilitatea realizării unor exporturi cu caracter umanitar către Afganistan, țară care se confruntă cu o situație gravă de insecuritate alimentară”, a transmis diplomația de la Chișinău.

De asemenea, „delegația va discuta despre cooperarea în agricultură, cercetare și inovare agricolă, protecția plantelor și tehnologii agricole moderne”, a transmis instituția afgană.

„Vizita a fost inițiată în contextul discuțiilor privind posibilitatea realizării unor exporturi cu caracter umanitar către Afganistan, țară care se confruntă cu o situație gravă de insecuritate alimentară”, potrivit MAE moldovean.



Mai mult, Guvernul a dispus o anchetă și verificarea circumstanțelor în care au fost emise invitația și vizele de intrare, după care va lua măsurile care se impun.