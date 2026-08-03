Iranul, nevoit să aleagă între un acord cu SUA sau "capitularea totală". Trump: Strâmtoarea Ormuz este complet sub controlul nostru

Donald Trump anunță un posibil nou atac asupra Iranului. Sursa foto: Agerpres/Colaj DCNews/Iulia Horovei

Preşedintele american, Donald Trump, susține că vor menține blocada asupra Iranului până la încheierea unui acord sau până la "capitularea totală".

Preşedintele american Donald Trump a avertizat luni că blocada navală impusă de SUA împotriva Iranului va fi ridicată numai în cazul unui "acord" sau al unei "capitulări totale" a Teheranului, relatează agenţiile AFP şi EFE.

El a insistat că sunt în desfăşurare negocieri între SUA şi Iran, în pofida dezminţirilor venite de la Teheran.

"Liderii iranieni sunt de o duplicitate incredibilă! Ei cer o întâlnire, unii ar spune chiar că o 'cerşesc', discuţiile încep, altele sunt prevăzute într-un viitor imediat, iar ei spun, public şi cu mândrie, că nu poartă nicio discuţie", a scris Trump pe reţeaua sa de socializare Truth Social.

"Nimic nu va trece atât timp cât nu va exista un acord sau o capitulare totală"

El a susţinut că Strâmtoarea Ormuz se află "total sub controlul" marinei militare americane, care menţine totodată blocada asupra porturilor iraniene. "Nimic nu trece către Iran (...) şi nimic nu va trece atât timp cât nu va exista un acord sau o capitulare totală" a Iranului, a indicat preşedintele american.

"Indiferent că Iranul doreşte sau nu să o recunoască, cert este că vorbim despre o soluţie la o problemă pe care ei înşişi au provocat-o timp de decenii", a continuat Trump. "Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară", a repetat el.

În stilul său obişnuit de când a început războiul în urmă cinci luni, Trump a ameninţat în weekend din nou Iranul cu bombardamente devastatoare, dar apoi a spus că le anulează pentru ca negocierile cu Teheranul să fie reluate luni. El a susţinut că Iranul însuşi i-a cerut să oprească atacul pe care-l ordonase şi pe care l-a descris drept "cel mai mare după al Doilea Război Mondial".

Totuşi, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Baghaei, a susţinut de partea sa că Republica Islamică nu desfăşoară în prezent negocieri cu SUA, ci cu Omanul pentru a securiza navigaţia prin Strâmtoarea Ormuz, conform Agerpres.

"Tocmai am fost rugaţi de Iran şi de alte ţări din Orientul Mijlociu să suspendăm orice atac"

Vineri, Donald Trump a ameninţat într-o şedinţă de guvern că va lovi Iranul "foarte puternic".

Într-un mesaj pe platforma sa Truth Social, Donald Trump a afirmat duminică că SUA sunt "gata să lovească Republica Islamică Iran la niveluri de teroare militară, forţă şi putere nemaivăzute de la Al Doilea Război Mondial".

"În pofida acestui lucru, tocmai am fost rugaţi de Iran şi de alte ţări din Orientul Mijlociu să suspendăm orice atac", a adăugat el. "Pe baza acestei cereri, am acceptat... să anulez atacul, sub rezerva de a putea încheia rapid un ACORD. Israelul mi se alătură în acest angajament", a spus el.

Acest anunţ intervine la puţin timp după ce SUA le-au cerut cetăţenilor lor "să ia în considerare să părăsească" Orientul Mijlociu din cauza unei posibile "escaladări" a conflictului regional.

Potrivit media americane, Washingtonul plănuia noi bombardamente masive în cursul weekendului. Potrivit CBS News, SUA şi Israelul pregăteau lovituri comune, rafinăriile de petrol şi centralele electrice fiind printre ţintele posibile.

În mesajul său de duminică, preşedintele american a declarat că acordul cu Iranul ar trebui să includă "deschiderea completă şi totală a Strâmtorii Ormuz, precum şi o încheiere a ameninţării nucleare iraniene".

Prinţul moştenitor saudit Mohammed Bin Salman l-a sunat pe Donald Trump pentru a-şi exprima îngrijorările privind planurile sale de atac, a relatat Axios, citând responsabili americani care au dorit să-şi păstreze anonimatul.

O sursă la curent cu acest apel a declarat pentru Axios că prinţul moştenitor saudit "i-a cerut lui Trump să dezamorseze situaţia şi să se abţină să lanseze lovituri".

Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări de a comenta informaţia.

Joi, Pakistanul ţară mediatoare, a afirmat că beligeranţii negociau în vederea unei dezescaladări, în special privind strâmtoarea Ormuz, care este în prezent blocată de Teheran.

Armata iraniană a acuzat însă sâmbătă SUA că favorizează "ecaladarea tensiunilor" în războiul din Orientul Mijlociu.

Într-un interviu publicat pe Fox News înainte de anunţul lui Donald Trump, secretarul său de stat Marco Rubio a asigurat că capacităţile militare ale Iranului au fost slăbite şi că responsabilii iranieni "sunt acum dispuşi, şi în anumite cazuri nerăbdători, să încheie un acord privind denuclearizarea".

Gardienii Revoluției amenință că vor lovi infrastructura civilă israeliană și americană și vor provoca „iadul”

Până la reluarea negocierilor din aceste zile, un înalt oficial iranian din domeniul apărării a declarat pentru Tasnim că relatările din presa americană referitoare la posibile atacuri americane și israeliene asupra infrastructurii iraniene reprezintă „o nebunie”, avertizând că Teheranul a pregătit „planuri de ripostă pe scară largă”.

Conform agenției Tasnim, oficialul iranian a precizat că aceste planuri includ lovituri care vizează infrastructura critică israeliană și infrastructura energetică a SUA din întreaga regiune, adăugând că forțele armate ale Iranului au atât „capacitatea, cât și voința” de a le pune în aplicare aceste planuri.

Amenințarea vine la doar câteva ore după ce Casa Albă a declarat pentru Fox News Digital că președintele Donald Trump „nu va sta deoparte și nu va permite ca acest comportament terorist să continue” și că „Iranul va plăti în continuare până când va veni la masa tratativelor, într-un mod pe care președintele Trump îl consideră semnificativ”.

Declarația Casei Albe a fost făcută ca reacție la relatările privind o posibilă extindere a operațiunilor militare americane împotriva Iranului.

Între timp un petrolier a fost lovit în Strâmtoarea Ormuz

Un petrolier a fost lovit de un 'proiectil necunoscut' în Strâmtoarea Ormuz, în largul coastei Omanului, a anunțat sâmbătă Centrul pentru Operațiuni Comerciale Maritime al Regatului Unit (UKMTO), informează agențiile Agerpres și DPA.

Agenția a precizat că sala de motoare a navei a fost avariată, adăugând că nu au fost raportate victime sau daune care să afecteze mediul.

Incidentul a avut loc la aproximativ 20 de kilometri nord-est de orașul omanez Lima, potrivit UKMTO.

Iranul a cerut ca navele să folosească un traseu de-a lungul coastei sale prin Strâmtoarea Ormuz și a spus în repetate rânduri că doar traseul indicat de Teheran este sigur.

Disputa privind navigația pe această cale navigabilă strategică, un traseu cheie pentru transportul global de petrol, gaze și îngrășăminte, a devenit un punct central de tensiune în conflictul tot mai accentuat dintre Statele Unite și Iran.

Atacuri asupra a zeci de ținte din Iran

Săptămâna trecută, înainte de replicile tăioase dintre părți, respectiv înainte de noua rundă de negocieri care se poartă chiar astăzi, Statele Unite au lansat în noaptea de miercuri spre joi o serie de lovituri asupra Iranului, prezentate de armata americană drept un răspuns la atacurile cu rachete balistice lansate de Teheran împotriva forţelor americane din Orientul Mijlociu cu o zi înainte.

Potrivit armatei americane, Iranul a lansat marţi mai multe rachete balistice asupra forţelor SUA din regiune, într-un atac pe care Washingtonul l-a descris drept o "tentativă de atac-surpriză". Comandamentul Central al armatei americane (CENTCOM) a afirmat că toate rachetele au fost interceptate, iar Iranul a confirmat că a vizat baze americane din Iordania.

Operaţiunea americană de bombardare a Iranului, care a durat aproximativ două ore, a început la ora 00:00 GMT şi a vizat zeci de obiective ale Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC), inclusiv centre de comandă, instalaţii pentru rachete şi drone, precum şi capabilităţi maritime, a transmis CENTCOM, potrivit Reuters.

Presa iraniană a relatat explozii în sudul ţării. Agenţia Fars, apropiată de Gardienii Revoluţiei, a informat despre atacuri asupra insulei Qeshm şi în provincia Bushehr, potrivit dpa. AFP relatează, citând media oficiale iraniene, că au fost semnalate lovituri şi în provinciile Hormozgan şi Khuzestan. Pe insula Qeshm, echipele de intervenţie căutau două persoane prinse sub dărâmăturile unei locuinţe, potrivit agenţiei oficiale iraniene IRNA, citată de AFP.

Iranul a confirmat că a lansat rachete asupra unei baze militare americane din Iordania, iar autorităţile iordaniene au anunţat că au interceptat cinci dintre acestea. Potrivit armatei americane, toate rachetele trase către forţele SUA au fost interceptate.

Anterior, în noaptea de marţi spre miercuri, Statele Unite şi Arabia Saudită au desfăşurat lovituri comune în Irak împotriva unor grupări pro-iraniene. Potrivit CENTCOM, operaţiunea a fost un răspuns la peste 30 de atacuri cu drone atribuite IRGC.

AFP relatează că facţiunea irakiană Hashd al-Shaabi a anunţat 20 de morţi şi 32 de răniţi în urma bombardamentelor, în timp ce preşedinţia Irakului a condamnat operaţiunea, calificând-o drept o "încălcare flagrantă a suveranităţii" ţării.

Conflictul dintre Statele Unite şi Iran s-a intensificat după loviturile americano-israeliene lansate asupra Iranului la 28 februarie. Un cadru de negocieri convenit la jumătatea lunii iunie şi încetarea focului instituită anterior au eşuat ulterior, fiecare parte acuzând-o pe cealaltă de încălcarea înţelegerilor, conform Agerpres.

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