Curaj sau inconștiență? Un turist a mers 6 ore prin munți cu un băț de trekking înfipt în coastă, ca să nu plătească 12.000 de dolari / Lista țărilor unde salvarea costă scump - VIDEO

Imagine cu turistul care a mers 6 ore prin munți cu un băț de trekking înfipt în coastă. Foto: captură video Youtube AP

Un turist a mers 6 ore prin munți, cu bățul de trekking înfipt în coastă, ca să nu plătească 12.000 de dolari pentru salvarea cu elicopterul.

Caz șocant în SUA. Un turist a mers 6 ore prin munții din Platou Froze-to-Death, cu bățul de trekking înfipt în coastă, ca să nu plătească 12.000 de dolari pentru salvarea cu elicopterul.

David Cifaldi și cei doi tovarăși de drumeție ai săi se apropiau de vârful celui mai înalt munte al statului Montana, când aventura lor a luat o întorsătură bizară și periculoasă: Cifaldi a alunecat, a căzut, iar bățul de trekking i s-a înfipt în coastă.

Bastonul cu vârf de oțel a trecut prin carnea de sub brațul stâng al lui Cifaldi și a ieșit prin spate. După ce s-a consultat cu prietenii săi - și a luat în considerare costul ridicat al unei salvări cu elicopterul - Cifaldi a știut cine îl va salva: el însuși.

„Am zis: «Trebuie să coborâm de pe acest munte». Și amândoi au răspuns: «Nu știu ce să zic»”, a spus Cifaldi despre reacția inițială a prietenilor săi.

Turistul este asistent medical la un spital din Montana, SUA

„Eram destul de încrezător că bățul este în afara peretelui meu toracic și că era doar o rană la nivelul pielii”, a povestit turistul, scrie CNN.

Bărbatul are 32 de ani și este asistent medical la un spital din Billings, Montana, așa că și-a evaluat starea de unul singur. A povestit că nu simțea prea multă durere, nici nu avea mult sânge, iar bățul nu se mișca. Grupul a folosit un dispozitiv de comunicații prin satelit pentru a contacta autoritățile locale și a le informa despre planul lor de autosalvare. Apoi au început să meargă pe jos. Au coborât cu grijă de pe platou pe un traseu nemarcat, navigând printre bolovani și câmpuri de zăpadă, înainte de a-și croi drum prin tufișuri către o potecă.

După mai bine de șase ore, în care au parcurs aproximativ 16 kilometri și au coborât aproximativ 1500 de metri, grupul a ajuns la punctul de plecare al traseului unde unul dintre ei, Jesse Ross, prietenul lui Cifaldi, își parcase o mașină.

„Singurul motiv pentru care acest lucru a fost posibil a fost încrederea lui”, își amintește Ross. „Cine suntem noi să spunem ceva? El este medicul. Sarcina noastră este doar să oferim sprijin în acel moment”, a mai spus acesta.

Turiștii au fost constant monitorizați de salvatori

Comandantul echipei de căutare și salvare din comitatul Stillwater, Ty Williams, a monitorizat progresul grupului prin intermediul unui dispecer care prelua apelurile de la grup.

Primul apel a venit la ora 9:44 a.m. pe 20 iulie, imediat după ce Cifaldi a căzut și s-a rănit. La ora 1:30 p.m., cei trei au spus că se apropie de începutul traseului și au cerut să fie anunțat cel mai apropiat spital că ei vor veni, a spus Williams.

„Nu exista niciun pericol pentru nimeni altcineva. Nu a vrut ajutorul nostru. Nu aveam cum să încălcăm, practic, drepturile sale, nu puteam merge împotriva dorinței sale forțându-l să îl ajutăm”, a spus Williams.

Asistentul medical s-a întors deja înapoi la muncă

În jurul orei 15:30, excursioniștii se aflau în vehiculul lui Ross, îndreptându-se spre cea mai apropiată clinică, a spus Cifaldi.

Când au ajuns, li s-a spus că Cifaldi avea nevoie de un tratament mai avansat în Billings, așa că s-au urcat înapoi în camioneta lui Ross și au continuat să conducă spre spitalul unde lucrează - Spitalul Regional St. Vincent. Medicii i-au scos bățul dintre coaste, l-au bandajat, iar Cifaldi s-a întors la muncă săptămâna aceasta.

„Cred că aș lua din nou aceeași decizie. Căutarea și salvarea sunt gratuite. Zborul nu este. Acesta a fost un factor important în decizia mea de a mă salva singur. Totuși, faptul că aveam doi prieteni buni și experimentați cu mine și aveam posibilitatea de a contacta salvatorii dacă ceva nu mergea bine a făcut ca această decizie să fie mult mai ușoară”, a mărturisit Cifaldi.

Vârful Granite Peak, unul periculos

Cifaldi își dorea de mult să escaladeze Granite Peak. Cu o înălțime de 3.800 de metri, cel mai înalt munte din Montana este predispus la vreme imprevizibilă, inclusiv furtuni cu fulgere periculoase și ger extrem de frig.

Sute de oameni încearcă anual să ajungă pe vârful stâncos, iar mulți dintre ei nu reușesc. În 2019, autoritățile au declarat că un bărbat în vârstă de 65 de ani din Minnesota, care era un alpinist experimentat, a căzut de la aproximativ 45 de metri și a murit după ce a ajuns aproape de vârful Granite Peak împreună cu fiul său.

De ce depinde costul salvării unui turist

Pentru călători, puține situații sunt la fel de înfricoșătoare ca o boală sau o accidentare gravă departe de casă. În acele momente, sosirea unei ambulanțe sau a unui vehicul de urgență poate fi percepută ca o gură de aer. Însă, ceea ce mulți turiști nu realizează decât după ce sirenele se sting este că serviciile de ambulanță de urgență pot reprezenta, de asemenea, un șoc financiar care rivalizează cu costul călătoriei în sine.

Prețul salvării, fie că este cu o ambulanță terestră sau cu un elicopter, variază dramatic în întreaga lume și este influențat de sistemele de sănătate, de reglementările locale și de faptul dacă un călător este considerat rezident sau turist.

Sistemele de servicii medicale de urgență diferă foarte mult în funcție de țară. Unele națiuni tratează transportul de urgență cu ambulanța ca un bun public, finanțat prin impozite și disponibil tuturor, indiferent de cetățenie. Altele operează sisteme hibride în care răspunsul la situații de urgență este public, dar transportul și tratamentul sunt facturate. În multe destinații populare serviciile de ambulanță sunt complet privatizate, ceea ce înseamnă că turiștii sunt adesea responsabili pentru întregul cost.

Este important de menționat că serviciile de ambulanță terestre sunt de obicei mai puțin costisitoare decât elicopterele, dar chiar și transportul terestru poate implica taxe substanțiale. Salvarea aeriană implică echipaje medicale specializate, combustibil pentru aviație, taxe de aterizare și autorizații internaționale, ceea ce le face extraordinar de costisitoare.

Lista țărilor în care salvarea turiștilor costă foarte mult

În multe țări serviciile de ambulanță pot fi extrem de scumpe pentru turiști. Statele Unite sunt cel mai bun exemplu, costurile ambulanței terestre variind de obicei între 950 și 1.300 de dolari, iar serviciile de ambulanță aeriană depășesc adesea 10.000 de dolari, scrie Global Rescue. Aceste taxe sunt comune chiar și pentru transporturi scurte și adesea nu sunt acoperite integral de asigurarea de călătorie standard.

Canada percepe, de asemenea, taxe turiștilor pentru serviciile de ambulanță, costurile variind de la 321 CAD la 650 CAD sau mai mult, în funcție de provincie. Sistemul australian variază în funcție de stat, taxele de ambulanță variind de la 650 AUD la peste 2.000 AUD, cu excepția cazului în care călătorii sunt acoperiți de acorduri reciproce de asistență medicală sau abonamente locale la ambulanță.

Serviciile publice de ambulanță din Africa de Sud pot costa între 450 și 4.000 de rand, în timp ce serviciile private de ambulanță pot fi semnificativ mai scumpe. Mexicul prezintă un sistem mixt în care ambulanțele publice pot fi gratuite sau ieftine, dar serviciile private de ambulanță percep de obicei între 50 și 300 de lire sterline sau mai mult. Serviciile publice de ambulanță din Thailanda costă în medie în jur de 2.500 de baht, în timp ce serviciile private costă considerabil mai mult.

Chiar și în țările cu infrastructură medicală avansată, turiștii sunt adesea tratați ca pacienți privați, responsabili pentru costul integral al transportului medical de urgență.

Lista țărilor în care salvarea turiștilor este gratuită sau cu costuri reduse

Totuși, există și țări în care transportul de urgență cu ambulanța este gratuit sau cu costuri foarte reduse, chiar și pentru turiști, deși există adesea avertismente importante.

Regatul Unit oferă tratament de urgență gratuit prin intermediul Serviciului Național de Sănătate, inclusiv transport cu ambulanța, indiferent de naționalitate. Franța operează serviciul medical de urgență SAMU, care este în mare parte gratuit, deși se pot aplica unele co-plăți și sunt adesea rambursabile prin asigurare. Spania oferă servicii gratuite de ambulanță de urgență, în timp ce transportul privat sau non-urgent variază de obicei între 20 și 120 de euro.

Italia oferă servicii gratuite de ambulanță de urgență pentru călătorii care dețin un card european de sănătate medicală (EHIC) sau un card național de asistență medicală generală (GHIC), în timp ce transportul non-urgent poate costa între 25 și 50 de euro. Japonia oferă, în general, transport gratuit cu ambulanța, deși se pot aplica taxe dacă un pacient este externat în aceeași zi. Sistemul din Noua Zeelandă oferă transport de urgență gratuit pentru membrii Ambulanței St. John, în timp ce oamenii care nu sunt membri pot plăti în jur de 90 de NZD.

Deși aceste țări oferă mai multe facilități, turiștii nu ar trebui să presupună că toate costurile salvării sunt acoperite. Tratamentul spitalicesc, îngrijirile ulterioare și transportul non-urgent pot duce în continuare la facturi substanțiale.