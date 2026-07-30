Atacul cibernetic de la Cadastru: Ce se întâmplă cu aplicația e-Terra. Când va funcționa din nou. Precizările Guvernului

Guvernul anunță care este stadiul migrării aplicației e-Terra în Cloudul Guvernamental. Foto ilustrativ: Freepik

Guvernul anunță că migrarea aplicației e-Terra în Cloudul Guvernamental a fost finalizată. Totuși, mai durează până când aplicația va funcționa din nou.

Guvernul României, anunță, într-un comunicat de presă, că reconstrucţia infrastructurii informatice şi migrarea aplicaţiei e-Terra în Cloudul Guvernamental au fost finalizate. Aplicaţia urmează să fie supusă unui proces riguros de testare, înainte de repunerea în funcţiune.

Potrivit comunicatului Executivului, atacul cibernetic de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) „este tratat nu doar ca un eveniment punctual, ci și ca un semnal de alarmă pentru întreaga administrație publică”.

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"Reconstrucția infrastructurii informatice și migrarea aplicației e-Terra în Cloudul Guvernamental au fost finalizate. Aplicația a fost instalată și configurată în noua infrastructură centralizată, urmând să fie supusă unui proces riguros de testare înainte de repunerea acesteia în funcțiune pentru utilizatori.

În prezent se desfășoară etapa finală de validare. Testele de securitate, funcționalitate și performanță sunt realizate independent de specialiști din cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) și Cyberint.

Obiectivul acestor verificări este validarea completă a funcționării sistemelor și identificarea oricăror vulnerabilități sau neconformități care ar putea afecta securitatea, stabilitatea ori disponibilitatea serviciilor. Fiecare aspect identificat este remediat și retestat, astfel încât platformele să fie repuse în funcțiune numai după confirmarea îndeplinirii cerințelor operaționale și a gestionării adecvate a riscurilor de securitate.

Un efort care depășește acest caz

Incidentul de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) este tratat nu doar ca un eveniment punctual, ci și ca un semnal de alarmă pentru întreaga administrație publică. În paralel cu măsurile de remediere, Guvernul a dispus intensificarea acțiunilor de prevenire și consolidare a securității cibernetice la nivelul tuturor instituțiilor publice.

În acest sens, Guvernul, în colaborare cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), a transmis tuturor instituțiilor publice centrale și locale o informare privind măsurile necesare pentru creșterea rezilienței cibernetice și prevenirea unor incidente similare.

Informarea cuprinde recomandări tehnice și organizatorice, precum și instrucțiuni privind îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare în domeniul securității cibernetice. Instituțiilor le-a fost solicitat să verifice cu prioritate nivelul de protecție al sistemelor informatice, implementarea măsurilor de securitate, existența și testarea copiilor de siguranță, precum și actualizarea planurilor de continuitate și de răspuns la incidente.

Obiectivul acestui demers este consolidarea rezilienței cibernetice la nivelul întregii administrații publice și reducerea riscului producerii unor incidente care pot afecta furnizarea serviciilor publice esențiale.

Angajamentul Guvernului României

Guvernul tratează acest incident cu toată seriozitatea pe care o impune. Alături de DNSC și de ANCPI, sunt implementate măsuri suplimentare de securizare a infrastructurii, inclusiv segmentarea rețelei, autentificarea multi-factor pentru conturile privilegiate și monitorizarea continuă, astfel încât sistemele redeschise publicului să fie mai sigure decât înainte de incident. Vom continua să comunicăm public evoluția procesului și momentul repunerii în funcțiune imediat ce toate testele și validările tehnice vor fi finalizate cu succes", transmite Guvernul României.

Ce s-a întâmplat cu aplicația e-Terra. Detalii despre atacul cibernetic de la Cadastru

Reamintim că Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a devenit țina unui atac cibernetic la mijlocul lunii iulie. Atacul cibernetic a început să își producă efectele în data de 14 iulie 2026. Platforma esențială e-Terra și alte aplicații informatice conexe au devenit complet indisponibile, ceea ce a dus la blocarea tranzacțiilor imobiliare la nivel național din cauza imposibilității emiterii extraselor de carte funciară.

Au fost afectate: eTerra; MyEterra; ePayment; Registrul Proprietarilor; Registrul Agricol Național; Registrul Nomenclaturilor Stradale; Geoportalul ANCPI; aplicațiile utilizate de primării. Adică o parte importantă a infrastructurii digitale privind proprietatea imobiliară din România.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a prezentat apoi un raport privind incidentul de securitate de la ANCPI. Raportul în cauză siblinia că ANCPI nu avea un antivirus instalat pe serverele în care rulau marile aplicații și nici suficiente soluții specializate pentru protecția acestor medii. În plus, raportul tehnic al DNSC arata că acesta este unul dintre cele mai grave incidente cibernetice documentate vreodată într-o instituție publică, fiind vorba despre compromiterea aproape completă a infrastructurii informatice ANCPI.

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Două milioane de înregistrări, extrase de atacatori de la ANCPI

Atacatorii au extras aproximativ două milioane de înregistrări privind utilizatori ai platformei de plăți, care conțineau: nume; e-mailuri; identificatori; hash-uri ale parolelor.

Totodată, DNSC susținea că este vorba în principal despre utilizatori externi, nu despre angajați.

Risc major după atacul cibernetic de la ANCPI. 99,99% dintre clienţi riscau să piardă avansul

Problemele de la ANCPI puteau afecta grav piaţa imobiliară. Mii de români ar fi putut fi forţaţi să scoată din buzunar, suplimentar, până la 14.000 euro, dacă voiau să mai cumpere locuinţa pentru care au dat deja avans. Asta pentru că de la 1 august, TVA-ul pentru locuinţe noi creşte de la 9%, cât e în prezent, până la 21%.

Așa că, luni, 27 iulie, Comisia de buget a Senatului a aprobat o propunere legislativă prin care persoanele care au semnat precontracte pentru cumpărarea unei locuințe până la 31 iulie 2025 își vor putea finaliza tranzacția fără TVA majorat până la 30 septembrie, astfel încât să nu fie afectaţi de atacul cibernetic de la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI). Vezi mai mult AICI.

Atac cibernetic și la MIPE

La câteva zile după ANCPI, mai exact în data de 16 iulie 2025, și Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a confirmat că instituţia a fost ţinta unui atac cibernetic.

Ținta a fost aplicația „Achiziții Beneficiari Privați”, utilizată pentru procedurile de achiziții ale beneficiarilor privați.

După ANCPI, a fost vizată și Administrația Penitenciarelor

După cazul ANCPI, ieri s-a aflat că și Administrația Națională a Penitenciarelor a fost lovită de un atac cibernetic de tip ransomware. Astăzi, ANP a venit cu informații despre situația actuală:

"Echipele tehnice implicate în investigare, alături de autoritățile competente din domeniul securității cibernetice, continuă să lucreze pentru limitarea impactului și restaurarea sistemelor informatice.

Activitatea curentă specifică sistemului penitenciar se desfășoară în parametri normali, utilizând comunicații telefonice și radio.

Persoanele private de libertate beneficiază de drepturile prevăzute de lege, în condițiile comunicate prin informările anterioare.

Vectorul inițial de atac

Investigația este în curs de derulare și, în acest moment, nu se cunoaște modul exact prin care atacatorii au pătruns în rețea, însă a fost reconstituită desfășurarea cronologică a evenimentelor.

Astfel, atacul cibernetic a început în data de 28.07.2026, spre miezul nopții, urmând a continua până în dimineața zilei de 29.07.2026, în jurul orelor 07:00, când a început procesul de criptare a datelor. La ora 07:35 au fost raportate primele criptări confirmate. La ora 7:15 a fost primită prima alertă de indisponibilitate, până la 7:50 activându-se, la nivelul ANP, protocolul de izolare completă între locații.

Având în vedere numărul mare de unități aflate în subordinea ANP, deconectarea fizică a tuturor echipamentelor a fost realizată până la ora 10:00.

Riscuri și impact

Rezultatele verificărilor preliminare relevă faptul că bazele de date și backup-urile aplicațiilor importante ale Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum IMSWeb - aplicația de evidență deținuți, nu au fost afectate.

Pentru alte baze de date care au fost afectate în parte, în prezent se analizează toate posibilitățile de restaurare a datelor, ulterior finalizării proceselor de verificare și curățare integrală a oricărei vulnerabilități.

Nu există impact asupra activităților esențiale ale Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Cu sprijinul autorităților responsabile ale statului, se lucrează la elaborarea unui plan de acțiune pentru restabilirea sistemelor informatice.

Administrația Națională a Penitenciarelor reiterează că investigația este în desfășurare și vom reveni cu informații suplimentare pe măsură ce acestea pot fi comunicate public".