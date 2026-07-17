Risc major după atacul cibernetic de la ANCPI. 99,99% dintre clienţi ar putea pierde avansul. După 1 august, ar trebui să mai plătească până la 14.000 euro

Piața imobiliară/ foto: Freepik

Problemele de la ANCPI afectează piaţa imobiliară la un nivel ridicat. Mii de români ar putea fi forţaţi să scoată din buzunar, suplimentar, până la 14.000 euro, dacă vor să mai cumpere locuinţa pentru care au dat deja avans.

ANCPI (Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară) a fost ţinta unui atac cibernetic, iar bazele de date i-au fost furate. Astfel, acum nu mai pot fi eliberate extrase de carte funciară, iar mii de tranzacţii imobiliare sunt blocate în acest moment.

Mai mult decât atât, dacă situaţia nu se rezolvă rapid, mii de români vor fi nevoiţi să scoată din buzunar o sumă suplimentară de până la 14.000 de euro, dacă vor să mai cumpere locuinţa pentru care au dat deja avans. Asta pentru că de la 1 august, TVA-ul pentru locuinţe noi creşte de la 9%, cât e în prezent, până la 21%. Dacă nu vor plăti aceste sume suplimentare, clienţii nu doar că nu vor mai putea achiziţiona locuinţa, dar vor pierde şi avansul deja plătit.

Georgian Marcu, agent imobiliar cu experienţă de peste 20 de ani, a explicat pentru DC News ce spun clienţii, dar şi cum se simte această problemă de la ANCPI în piaţa imobiliară.

"Cei mai afectați sunt cei care trebuie să achiziționeze până la finalul lunii apartamente cu TVA de 9%, care au făcut antecontracte până pe 31 iulie anul trecut, deci 31 iulie 2025, și care ar trebui să finalizeze contractele până pe 31 iulie 2026. Altfel, trec la TVA de 21%, ceea ce pentru ei înseamnă un cost suplimentar de până la 14.000 de euro, în funcție de suma la care au achiziționat. Acolo este principala problemă.

A doua problemă este pentru cei care aveau antecontracte semnate cu un deadline pentru semnarea contractului final. Dacă nu se mai închide, nu-mi dau seama dacă asta poate fi considerată clauză de forță majoră sau nu. Să nu te trezești că proprietarul spune: „Stai că n-am închis până la data de astăzi, deci ai pierdut avansul pentru că nu mi-ai dat diferența de preț”, deși tranzacția nu s-a putut efectua din cauză că nu s-a putut scoate extrasul de carte funciară pe respectiva proprietate.

Eu chiar am întrebat astăzi un avocat, pentru că avem săptămâna viitoare un deadline pe semnare contract final și cel mai probabil nu o să-l putem face din cauză că nu putem scoate extras. Vreau să văd dacă poate fi invocată clauza de forță majoră în cazul în care vânzătorul ar fi neînțelegător, fiindcă este bine să te protejezi", a declarat Georgian Marcu.

De ce nu se pot face tranzacţii imobiliare acum

Dar de ce afectează situaţia de la ANCPI toate tranzacţiile imobiliare? Iată explicaţia.

"Pentru orice tranzacție de vânzare-cumpărare, îți trebuie un extras de carte funciară. Extrasul se scoate din baza de date de la ANCPI. Atâta timp cât ANCPI este picat, nu mai poți scoate extrase. Asta înseamnă că nu mai poți face absolut nicio tranzacție de vânzare-cumpărare, indiferent că vorbim între persoane fizice, juridice sau persoană fizică și juridică. Nicio tranzacție nu se poate face în momentul acesta", a spus expertul în imobiliare.

Comunicarea ANCPI, problemă majoră

ANCPI a transmis marţi, 14 iulie, că platformele nu vor disponibile săptămâna aceasta.

"Vă informăm că aplicația de cadastru și carte funciară e-Terra nu va fi disponibilă până la finalul săptămânii curente, ca urmare a faptului că o parte din sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară au fost afectate de un incident tehnic major. Regretăm situația creată și vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru restabilirea funcționării sistemelor în condiții de siguranță pentru toți utilizatorii", se arată în mesajul ANCPI de marţi.

De aici, agenţii imobiliari au dedus că de luni, 20 iulie, eliberarea extraselor de carte funciară va fi din nou disponibilă. Numai că vineri, 17 iulie, ANCPI a revenit cu un nou comunicat, fără a mai da un orizont de timp pentru rezolvare.

"ANCPI continuă demersurile pentru restabilirea funcționării sistemelor informatice afectate de incidentul de securitate cibernetică aflat în curs de investigare de către instituțiile competente. În prezent, aplicația de cadastru și carte funciară e-Terra, serviciile de e-mail, precum și celelalte servicii informatice ale ANCPI rămân indisponibile.

Întrucât întregul flux de lucru este complet digitalizat, indisponibilitatea aplicației informatice face imposibilă atât înregistrarea unor noi cereri de recepție și/sau înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cât și soluționarea cererilor deja înregistrate. Investigațiile privind incidentul, precum și activitățile tehnice de remediere sunt în curs de desfășurare, în coordonare cu instituțiile competente. Pentru a nu afecta desfășurarea acestora și măsurile tehnice aflate în implementare, ANCPI nu poate comunica, la acest moment, informații suplimentare cu privire la circumstanțele incidentului sau la elementele rezultate din investigație.

ANCPI va comunica tuturor colaboratorilor (persoane fizice autorizate, notari publici, executori judecătorești, avocați etc.), precum și publicului larg, prin intermediul canalelor oficiale de comunicare și al mijloacelor mass-media, informații actualizate privind evoluția situației, în măsura în care acestea vor putea fi furnizate.

Vă vom informa în continuare cu privire la reluarea funcționării serviciilor imediat ce vor exista noi actualizări", se arată în mesajul instituţiei.

Georgian Marcu spune că "ANCPI a spus oficial către public, în comunicarea lor de marți, dacă nu mă înșel, că pun baza de date înapoi luni. Astăzi au zis public: „Da, investigăm, bla bla bla”, dar pe privat, către notari — care sunt principalii interesați —, s-a transmis: „Nu știm ce se întâmplă, nu știm cât mai durează”. Și asta este super grav, că nu ți se spune ce se întâmplă. Din cauza asta am văzut tot felul de teorii ale conspirației: de la faptul că guvernul vrea să trecem toți în 21% și să nu mai cumpărăm cu 9%, până la faptul că străinii vor să ne fure proprietățile și tot felul de alte aberații".

Sursa: Facebook Georgian Marcu

Apel la SRI şi STS. "Este vorba despre infrastructură critică"

"Ar trebui să iasă instituții precum STS-ul sau SRI-ul să ofere explicații, pentru că vorbim despre o infrastructură critică în România.

Oamenii din aceste organizații ar trebui să iasă și să spună ce s-a întâmplat, pentru că, dacă nu mă înșală memoria, vorbim de 1300 de TB. 1300 de TB este un volum uriaș de informație.

Acel transfer ar fi trebuit să fie reperat în rețea. Când tragi într-o rețea de internet 1300 de TB, chiar dacă i-ai tras în 3-6 luni, tot ar fi trebuit să aprindă niște beculețe în sistem. De ce să tragi atâtea date, când în mod obișnuit se trage, să zicem, 1% din volumul ăla? E ca și cum mergi toată viața cu 10 km/h pe autostradă și deodată mergi cu 1.000 km/h. Trebuie să vezi de ce merge ăla cu viteza aceea, ca să înțelegi dimensiunea dezastrului.

Cei responsabili ar trebui să iasă și să spună clar: „Uite, s-au tras datele astea, mai avem sau nu backup-uri, trebuie sau nu să rescanăm toate contractele”. Pentru că un astfel de mesaj ar reintroduce predictibilitatea în piață. În momentul de față, toată lumea este în panică. Toată lumea se întreabă când și cum semnează. Este foarte multă panică și asta lasă loc la foarte multe interpretări în piață, ceea ce este mai grav decât faptul în sine că a fost dată jos baza de date. În opinia mea, lipsa comunicării este mai gravă decât ceea ce s-a întâmplat", a mai spus Georgian Marcu.

Guvernul interimar nu poate prelungi termenul de TVA 9%, Parlamentul e în vacanţă. 99% dintre clienţi pierd avansul

Termenul pentru TVA de 9% la locuinţe noi nu poate fi prelungit prin Ordonanţă de Urgenţă, pentru că România nu are un Guvern cu puteri depline. Parlamentul României este în vacanţă, astfel că un demers parlamentar ar necesita o sesiune extraordinară a Parlamentului. În aceste condiţii, agenţii imobiliari cred că 99,9% dintre clienţii lor vor pierde avansurile deja date pentru locuinţe, deoarece nu îşi vor permite să plătească diferenţa de TVA.

"Eu am vândut un singur proiect mass-market, low-cost. Am avut în jur de 60 de apartamente prin 2017-2018, în intervalul 40.000 - 60.000 de euro. Am întâlnit atunci oameni pentru care 500 de euro contau enorm. Pentru mulți alții, 500 de euro înseamnă o ieșire în oraș cu familia și prietenii la un restaurant bun. Ei bine, acei oameni, pentru 500 de euro, riscau să nu-și mai permită achiziția proprietății. Îmi spuneau: „Domnule Georgian, ăștia sunt toți banii”. Mulți munceau la negru sau „la gri”, nu erau creditabili de către bănci, aveau economii minime. Era un dezastru. Dacă unui astfel de om îi ceri acum 14.000 de euro în plus, l-ai pierdut. Și care este situația atunci? El pierde avansul. Nu este în regulă ce se întâmplă.

Mai prost de atât este faptul că avem acum un guvern demis, care nu poate da ordonanțe de urgență. Adică nu poate prelungi prin OUG acest termen pentru TVA-ul de 9%. Nu poate să spună: „Gata, mai dăm o lună prelungire”. Din câte văd eu lucrurile, singura variantă pentru prelungirea termenului este prin Parlament. Cum Parlamentul este în vacanță, nu văd cum i-ai aduce de urgență să le spui că avem o problemă cu ANCPI și trebuie să modificăm termenul cu câteva luni. Asta o să nenorocească o grămadă de oameni, care apoi o să spună că i-a furat Guvernul sau ANCPI-ul, deși în realitate...

99,99% dintre ei își vor pierde toate avansurile pentru că nu își vor permite diferența și nu au de unde să ia acești bani. Garantez că marea majoritate nu au de unde. Sunt oameni care s-au încadrat la acel preț tocmai pentru că nu își permiteau mai mult, nu pentru că au fost zgârciți. Din păcate, alte soluții nu se întrevăd momentan. ANCPI nu a anunțat o dată exactă la care s-ar putea rezolva, în afară de ce au comunicat public", a încheiat Georgian Marcu.