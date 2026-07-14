De ce ieftinirea barilului de petrol nu se vede și la pompă. Adrian Negrescu: Vedem o anomalie economică în România

Alimentare carburant. Sursa foto: Pexels

Economistul Adrian Negrescu a explicat, în exclusivitate pentru DCNews, de ce prețul la carburanți rămâne ridicat, deși prețul barilului de petrol a scăzut semnificativ.

Prețurile la carburanți în România au rămas la fel de ridicate, chiar dacă prețul barilului de petrol a scăzut semnificativ după ce SUA și Iranul au ajuns la o înțelegere privind încetarea focului, în luna iunie. Iar economistul Adrian Negrescu a explicat care sunt cauzele acestui fenomen, pe care îl numește o „anomalie economică”.

Jumătate din prețul la carburanți, reprezentat de taxe

„Sper ca autoritățile să găsească soluții în zona carburanților, pentru că vedem o anomalie economică în momentul de față în România față de celelalte țări din regiune. În timp ce prețul petrolului a scăzut semnificativ față de cei 120 de dolari pe baril - acum e la 70-70 și ceva - la noi, prețurile carburanților nu au scăzut. De ce? Pentru că mai mult din jumătate din preț e format din taxele pe care le plătim statului român”, a afirmat economistul Adrian Negrescu, în exclusivitate pentru DCNews.

Jurnalistul Mihai Ciobanu a adus în discuție o întrebare pe care și-o pun tot mai mulți români, mai ales în contextul ultimelor luni după izbucnirea războiului din Iran: „E o întrebare pe care și-o pun mereu oamenii. De ce atunci când crește barilul imediat se văd efectele la pompă, iar atunci când scade trec și câteva săptămâni și nu vedem mari diferențe?”

De ce întârzie ieftinirea carburanților

„Probabil pentru că jucătorii din piață încearcă acum să recupereze mare parte din pierderile contabile, cele financiare, realizate în perioada în care a fost acea stare de urgență. Când a fost plafonat adaosul, ei aveau un plan de afaceri făcut, estimau niște încasări pe care nu le-au mai realizat. Iar acum, din păcate pentru noi și din fericire pentru ei, încearcă să-și recupereze pierderile generate de acele măsuri administrative.

De aceea nu e bine să intervii cu plafonări, cu tot felul de măsuri administrative, că dai peste cap piața și te trezești cum s-a întâmplat la energia electrică - să avem scumpiri de peste 80% a prețului energiei de la o lună la alta, pentru că plafonările alea nu au făcut decât să ascundă sub preș toate efectele negative ale acestei decizii”, a explicat analistul economic Adrian Negrescu, în emisiunea „Totul despre bani” de la DCNews și DCNews TV.

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