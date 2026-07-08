Curs valutar BNR 8 iulie. Câți lei costă azi 1 euro

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Banca Naţională a României (BNR) a publicat cursul valutar de referință, pentru ziua de miercuri 8 iulie 2026.

Moneda naţională s-a apreciat, miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2345 lei, în scădere cu 0,01 bani faţă de cotaţia precedentă, de 5,2346 lei.

Comparativ cu dolarul, valoarea leului a scăzut, moneda americană fiind cotată la 4,5880 lei, în urcare cu 0,65 bani (+0,14%), comparativ cu marţi, când s-a situat la 4,5815 lei.

Moneda naţională a scăzut şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6801 lei, în creştere cu 0,30 bani (+0,05%) faţă de 5,6771 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit miercuri până la valoarea de 597,3024 lei, de la 608,4601 lei, în şedinţa precedentă.

Curs valutar BNR 8 iulie

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, miercuri, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:

MONEDA SIMBOL RON

1 Euro EUR 5,2345

1 Dolar american USD 4,5880

1 Dolar australian AUD 3,1760

1 Dolar canadian CAD 3,2407

1 Franc elveţian CHF 5,6801

1 Coroană cehă CZK 0,2158

1 Coroană daneză DKK 0,7003

1 Liră egipteană EGP 0,0923

1 Liră sterlină GBP 6,1237



100 Forinţi maghiari HUF 1,4611

100 Yeni japonezi JPY 2,8250

1 Leu moldovenesc MDL 0,2605

1 Coroană norvegiană NOK 0,4690

1 Zlot polonez PLN 1,2142

1 Rublă rusească RUB 0,0602

1 Coroană suedeză SEK 0,4730



1 Liră turcească TRY 0,0979

1 Rand sud-african ZAR 0,2796

1 Real brazilian BRL 0,8888

1 Renminbi chinezesc CNY 0,6747

1 Rupie indiană INR 0,0480

100 Woni sud-coreeni KRW 0,3042

1 Peso mexican MXN 0,2609

1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,6139

1 Dinar sârbesc RSD 0,0446

1 Hryvna ucraineană UAH 0,1031



1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,2491

1 Baht thailandez THB 0,1371

1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5852

1 Shekel israelian ILS 1,5032

100 Rupii indoneziene IDR 0,0255

1 Peso filipinez PHP 0,0745



100 Coroane islandeze ISK 3,6503

1 Ringgi malaysian MYR 1,1252

1 Dolar singaporez SGD 3,5466

1 Gram de aur XAU 597,3024

1 DST XDR 6,2261

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile, scrie Agerpres.

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