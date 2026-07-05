Statul întârzie plățile pentru lucrările de investiții. Probleme pentru constructori, risc de blocaj în economie

Companiile din construcții, imobiliare și comerțul exterior sunt cel mai puternic afectate de creșterea arieratelor, arată un sondaj efectuat de BNR. Investițiile în infrastructură vor fi întârziate și apare riscul unor blocaje în întreagta economie, fiindcă statul nu își plătește facturile, avertizează economiștii.

Un sondaj dat publicității vineri de Banca Națională, care a chestionat peste 11.000 de companii, vine cu cifre îngrijorătoare. Mai bine de jumătate dintre firmele chestionate semnalează deteriorarea situației lor economice și financiare (cu un avans de 5 puncte procentuale față de valul anterior de sondare, din septembrie 2025). Companiile românești se confruntă cu noi provocări, arată studiul BNR, pe lângă problemele legate de fiscalitatea ridicată, accesul redus la finanțare, reglementările birocratice, costurile energiei și scăderea cererii. Astfel, întârzierea plăților începe să afecteze sectoare cheie ale economiei. Companiile din construcții, imobiliare și comerțul exterior sunt cel mai puternic afectate de creșterea arieratelor.

O treime dintre constructori, afectați de întârzierea plăților

Proporția întârzierilor la plată de peste 90 zile în România este a doua cea mai ridicată din UE (16 la sută), după Grecia, arată studiul Băncii Naționale. Doar 40 la sută dintre firmele autohtone declară ca nu au întâmpinat întârzieri ale încasărilor, iar o treime raportează că deși au înregistrat astfel de întârzieri, nu au existat consecințe. Totuși, în cazul a 21,6 la sută dintre companii, disciplina laxă la plată a afectat plățile către furnizori, producția sau operațiunile, iar în cazul a circa 7 la sută a întârziat rambursarea împrumuturilor sau a impus nevoia creditelor. În funcție de dimensiunea firmei, corporațiile raportează într-o mai mare măsură consecințe nefavorabile asupra plăților către furnizori, iar dintre sectoarele de activitate, o treime dintre firmele din construcții și imobiliare raportează aceeași consecință. Companiile respondente implicate în comerțul exterior sunt, de asemenea, mai afectate de întârzierea încasărilor de la entități publice sau private, translatate într-o întârziere a plăților proprii către furnizori (39,3 la sută dintre importatori, 37,8 la sută dintre exportatori).

Blocajele în lanț pot gripa întreaga economie

Întârzierea plăților pentru lucrările publice nu este cauzată de lipsa banilor, ci de dorința guvernului de a raporta un deficit bugetar mai mic, ar fi explicația crizei din construcții. Care sunt consecințele acestei strategii?

Sunt șantiere închise pentru că statul întârzie plata facturilor, a fost întrebat Liviu Tănase, de către Val Vâlcu, în emisiunea Drumurile noastre, realizată de Ștefan Etveș, la B1tv?

”Sectorul construcțiilor a suferit mai multe șocuri, începând din 2025, când au fost retrase facilitățile fiscale, într-un moment când graficul lucrărilor era în creștere, a spus Liviu Tănase, președintele Patronatului Societăților de Construcții, filiala Dobrogea. Insuficiența decontării lucrărilor afectează puternic firmele mai mici, care au o problemă în a menține graficul lucrărilor”.

Cum poate rezista o companie care emite azi factura și așteaptă luni de zile plata acesteia, a întrebat Ștefan Etveș, moderatorul emisiunii?

”Companiile sunt nevoite să ia credite, pentru a rezista în aceste condiții, a exlicat analistul economic Adrian Negrescu, dar accesul la finanțare este foarte dificil pentru firmele mici și mijlocii. Întârzierea lucrărilor publice, a investițiilor, din cauză că statul întârzie luni de zile decontarea lucrărilor efectuate, generează costuri, pentru că prețurile materialelor de construcție cresc între timp. Iar, când antreprenorii cărora statul nu le decontează facturile nu își pot plăti nici angajații, nici furnizorii, apare riscul unor blocaje în lanț, care va afecta întreaga economie”.