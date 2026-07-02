INS: Rata șomajului a crescut în România. Aproape o treime dintre tineri nu au loc de muncă

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Rata șomajului a crescut în luna mai față de aprilie, iar tinerii continuă să fie categoria cea mai afectată de lipsa locurilor de muncă.

Rata şomajului în formă ajustată sezonier a fost de 6,4% în luna mai, în creştere cu 0,1 puncte procentuale faţă de cea înregistrată în luna aprilie 2026, însă rata şomajului în rândul tinerilor rămâne la un nivel ridicat, de 28,8%, potrivit datelor publicate joi de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Numărul şomerilor în vârstă de 15-74 ani estimat pentru luna mai a fost de 522.100 persoane, în creştere atât faţă de luna precedentă (512.100 şomeri în aprilie 2026), cât şi faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent (506.900 şomeri în mai 2025).

Rata şomajului la femei a depăşit-o cu 0,2 puncte procentuale pe cea a bărbaţilor

Pe sexe, rata şomajului la femei a depăşit-o cu 0,2 puncte procentuale pe cea a bărbaţilor, valorile fiind de 6,5% în cazul persoanelor de sex feminin şi de 6,3% în cazul persoanelor de sex masculin.

"Reţine în continuare atenţia nivelul ridicat, de 28,8%, al ratei şomajului în rândul tinerilor (15-24 ani), înregistrat în perioada ianuarie - martie 2026", subliniază INS.

Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata şomajului a fost estimată la 4,9% pentru luna mai 2026 (4,9% în cazul bărbaţilor şi 5% în cazul femeilor). Numărul şomerilor în vârstă de 25-74 ani reprezintă 72,4% din numărul total al şomerilor estimat pentru luna mai 2026, conform Agerpres.

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