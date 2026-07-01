China, avertisment pentru SUA în privința Taiwanului: O singură condiție pentru ameliorarea relațiilor

Ultima deplasare a lui Xi Jinping în această țară datează din 2019

Ameliorarea relaţiilor americano-chineze "necesită acţiuni concrete", transmite Bejingul.

Şeful diplomaţiei chineze, Wang Yi, i-a spus secretarului de stat american Marco Rubio că ameliorarea relaţiilor necesită "acţiuni concrete" şi a lansat un avertisment Washingtonului asupra Taiwanului, a relatat miercuri o media de stat chineză, citată de AFP și Agerpres.

China şi SUA au avut schimburi de opinii tensionate în ultimele luni cu privire la comerţ, taxe vamale şi probleme geopolitice, în primul rând fiind cea legată de Taiwan, insula autonomă asupra căreia Beijingul doreşte să-şi extindă suveranitatea.

Preşedintele american Donald Trump s-a întâlnit cu omologul său chinez Xi Jinping la Beijing în luna mai, încercând să stabilizeze relaţiile, dar cele două ţări au continuat să aibă divergenţe asupra unor probleme comune, precum taxele vamale americane şi sancţiunile asupra unor grupuri tehnologice chineze.

"Dezvoltarea unor relaţii constructive de stabilitate strategică nu este doar un slogan, aceasta necesită acţiuni concrete, o apropiere mutuală şi eforturi persistente", i-a declarat marţi ministrul de externe chinez lui Rubio telefonic, potrivit canalului public CCTV.

"Problema Taiwanului are implicații de mare întindere"

În iunie, China impusese un control la exporturi împotriva a zece societăţi americane implicate în apărare şi pământuri rare ca răspuns la interdicţia Washingtonului pentru companii chineze din domeniul tehnologiei, pentru presupusa cooperare cu armata chineză.

Wang i-a spus lui Rubio că "cele două părţi trebuie să reducă lista problemelor şi să controleze riscurile şi pericolele ascunse".

"Problema Taiwanului are implicaţi de mare întindere şi sperăm că SUA vor trata problemele legate de Taiwan cu cea mai mare prudenţă", a mai declarat el.

Taiwanul este puternic dependent de sprijinul american pentru a face faţă presiunii crescânde a Beijingului, care şi-a multiplicat manevrele militare în jurul insulei în ultimele luni.

Marco Rubio a declarat în iunie că furnizarea de arme Taiwanului, în valoare de 14 miliarde de dolari, este "în studiu", potrivit AFP.