Google închide sute de canale de YouTube sud-coreene pentru conţinutul politic

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Google a închis 449 de canale YouTube sud-coreene cu conținut politic, în trimestrul al doilea al anului.

Corporaţia Google a închis în trimestrul al doilea din acest an 449 de canale de YouTube sud-coreene pentru conţinutul cu încărcătură politică, arată duminică un raport al Grupului Google de Analiză a Ameninţărilor, citat de Reuters.

Sute de canale, închise chiar înaintea alegerilor din Coreea de Sud

Conform Buletinului privind Operaţiunile de Influenţă realizat de Grup, au fost închise 22 de canale în aprilie, 367 în mai şi 60 în iunie. Vârful a fost atins chiar înaintea alegerilor locale desfăşurate în Coreea de Sud în 3 iunie.

Deciziile de închidere au fost luate după ce s-a constatat că pe canalele respective se distribuia conţinut fie critic, fie de sprijin pentru guvernul de la Seul şi erau aprobate sau dezaprobate anumite partide sau personalităţi politice sud-coreene.

Google nu închisese niciun canal de YouTube din Coreea de Sud din trimestrul al doilea din 2025 până în primul trimestru din 2026, perioadă în care au fost închise 9173 de canale legate de China şi 2083 legate de Rusia.