Dronă descoperită la Plauru, în Tulcea, detonată controlat. Peste 100 de drone detectate în apropierea spațiului aerian românesc / video

Drona descoperită vineri în zona localității Plauru, din județul Tulcea, a fost neutralizată sâmbătă. O echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale a intervenit la fața locului și a distrus aparatul printr-o detonare controlată, desfășurată în condiții de siguranță, potrivit unui comunicat transmis de instituție.

Drona identificată în apropierea localității Plauru a fost una dintre cele două descoperite vineri pe teritoriul județului Tulcea. Prima a fost găsită în apropierea localității Greci, în zona Munților Măcinului. La locul descoperirii au fost observate și urme de combustie pe o suprafață limitată.

O altă dronă fusese descoperită joi în apropierea stabilopozilor din stațiunea Costinești.

Radu Miruță: Peste 100 de drone, detectate în ultimele 96 de ore

Situația de la granița României cu Ucraina s-a intensificat în ultima perioadă. Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, anunța vineri seară că atacurile de pe frontul din Ucraina, în apropierea graniței cu România, au avut o intensitate fără precedent în ultima perioadă.

Potrivit ministrului, radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat peste 100 de drone în proximitatea spațiului aerian românesc în ultimele 96 de ore.