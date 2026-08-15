Cutremur de 7,7 grade în Indonezia. Update: Creşte bilanţul victimelor

Cutremur / Foto: Inquam, de Octav Ganea

Un cutremur cu magnitudine 7,7 cu zeci de replici a lovit estul Indoneziei sâmbătă.

Update: Cel puţin 38 de oameni au murit în urma cutremurului cu magnitudinea de 7,7 care a lovit sâmbătă coasta insulei indoneziene Flores, în partea de est a arhipelagului, potrivit unui bilanţ actualizat dat publicităţii de Agenţia Naţională pentru Managementul Dezastrelor (BNPB) din Indonezia, informează EFE.

Şeful BNPB, Suharyanto, a explicat într-o conferinţă de presă că "au fost înregistrate 38 de decese, doi răniţi grav, 11 răniţi uşor şi 2.000 de evacuări", fără a specifica unde au avut loc decesele.

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Cel puţin 20 de persoane au murit după un cutremur cu magnitudine 7,7 şi zeci de replici care au lovit estul Indoneziei sâmbătă, a anunţat o agenţie de salvare, potrivit Reuters.

Valuri de tsunami mai mici de 1 metru au fost înregistrate în mai multe zone ale naţiunii din Asia de Sud-Est după cutremurul de dimineaţă. Avertizarea de tsunami a fost ridicată la aproximativ trei ore după seism.

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Salvatori din jurul oraşului portuar Maumere au găsit 20 de morţi, şase răniţi şi doi oameni prinşi sub dărâmături, a declarat Fathur Rahman, şeful agenţiei de salvare din oraş. Maumere este principalul oraş din Regenţa Sikka (în Indonezia, o regenţă este o diviziune administrativă de nivel secund, situată imediat sub nivelul unei provincii şi la acelaşi nivel cu un oraş - n.r.) de pe insula Flores, în estul vastului arhipelag al Indoneziei.

Echipele nu au ajuns încă la Nagekeo, regiunea cea mai apropiată de epicentru, iar semnalele de comunicaţii de acolo au fost afectate, a declarat Fathur pentru Reuters. Încercările de a ajunge la Nagekeo cu maşina sunt blocate de alunecări de teren, în timp ce o altă echipă încerca să ajungă cu feribotul, a spus el.

Circa 2.000 de locuitori din Nagekeo au fost evacuaţi, iar la mai multe case, depozite şi clădiri guvernamentale au fost raportate pagube, a declarat agenţia naţională pentru gestionarea dezastrelor (BNPB). Autorităţile au raportat, de asemenea, congestionarea traficului şi întreruperi de curent care au afectat anumite părţi ale regenţei, a precizat aceasta.

Ce au anunţat autorităţile

Guvernatorul provinciei Nusa Tenggara de Est, Emanuel Melkiades Laka Lena, a declarat într-o conferinţă de presă că cel puţin cinci oameni au murit în timp ce dormeau, loviţi de bucăţi de clădiri prăbuşite.

BNPB, care a estimat numărul victimelor cutremurului la un mort şi patru răniţi, a declarat că încă strânge informaţii.

Părţi dintr-o clădire s-au prăbuşit în praf şi moloz, în timp ce oamenii ţipau şi fugeau pe stradă, se poate observa într-un videoclip de pe Facebook, verificat de Reuters ca fiind într-un port din Maumere.

"Cutremurul a fost masiv, şocul a fost atât de puternic, noi ne odihneam acasă cu familia", a spus Nona, o locuitoare în vârstă de 51 de ani din Talibura, un sat din Nusa Tenggara de Est. "Eram 13 în casă şi am fugit cu toţii să ne salvăm", a adăugat ea.

Undele de şoc ale cutremurului au fost resimţite în Nusa Tenggara de Est, Nusa Tenggara de Vest şi în anumite părţi din Sulawesi de Sud, iar locuitorii din mai multe zone au declarat că mişcările telurice au durat aproximativ un minut, a declarat BNPB într-un comunicat.

"Majoritatea oamenilor au simţit şocul şi au fugit din case", se arată în comunicat.

Un spital din districtul Ende din provincia Nusa Tenggara de Est muta pacienţii afară, conform imaginilor de la Kompas TV, iar Kompas.com a raportat cel puţin o alunecare de teren.

Agenţia de geofizică indoneziană BMKG a înregistrat primul cutremur la 4:58 a.m. (21:58 GMT) la o adâncime de 15 km, urmat de mai multe replici.

În 1992, aceeaşi zonă a fost lovită de un cutremur cu magnitudinea de 7,5, care a provocat distrugeri extinse la acea vreme, a declarat agenţia.

Centrul de avertizare de tsunami din Australia a declarat că seismul subacvatic "nu va reprezenta o ameninţare de tsunami pentru continentul, insulele sau teritoriile australiene".

Indonezia se află în "Cercul de Foc al Pacificului", o zonă extrem de activă din punct de vedere seismic, unde se întâlnesc diferite plăci tectonice, fapt ce produce un număr mare de cutremure şi erupţii vulcanice.