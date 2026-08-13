Rusia ar fi oferit Chinei tehnologia pentru submarine greu de detectat. Un fost contraamiral american avertizează: SUA își poate pierde avantajul

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Rusia ar fi transferat Chinei tehnologii pentru reducerea semnăturii acustice a submarinelor, ceea ce ar face ca navele chineze mai greu de detectat.

Rusia ar putea transfera Chinei tehnologii capabile să reducă zgomotul produs de submarine, ceea ce ar permite Beijingului să facă navele submersibile mai dificil de identificat de forțele americane. Un astfel de transfer ar putea afecta unul dintre cele mai importante avantaje de care Statele Unite dispun în războiul submarin și ar complica operațiunile Marinei SUA în cazul unui conflict în zona Taiwanului, relatează Fox News.

Mark Montgomery, contraamiral în retragere, susține că Moscova îi pune la dispoziție Beijingului tehnologii militare importante, inclusiv, potrivit informațiilor disponibile, soluții pentru diminuarea semnăturii acustice a submarinelor.

"Rusia îi furnizează Chinei tehnologii extrem de importante. Se presupune că îi oferă tehnologie pentru reducerea semnăturii acustice a submarinelor", a declarat Montgomery.

Prin reducerea semnăturii acustice, zgomotul generat de un submarin este diminuat, ceea ce face ca nava să fie mai dificil de detectat și urmărit. Pentru China, care încearcă de mai mult timp să-și îmbunătățească performanțele submarinelor, accesul la astfel de tehnologii ar putea contribui la reducerea diferenței față de Statele Unite.

"Orice diminuare a avantajului nostru asimetric în războiul subacvatic este o chestiune foarte importantă", a avertizat el.

Avantajul american sub apă

Capacitatea submarinelor americane de a opera în condiții de discreție și superioritatea tehnologică a flotei reprezintă elemente esențiale ale strategiei navale a SUA. În același timp, China își dezvoltă rapid flota submarină, deși continuă să întâmpine dificultăți în domenii precum propulsia și reducerea zgomotului acustic.

Un sprijin tehnologic din partea Rusiei ar putea permite Beijingului să avanseze mai repede în aceste domenii. În eventualitatea unui conflict în jurul Taiwanului, submarinele chineze mai greu de detectat ar putea îngreuna misiunile americane.

Avertismentele privind cooperarea dintre Moscova și Beijing au fost însă respinse de partea chineză.

"Cooperarea militară dintre China și Rusia respectă în mod constant principiile nealianței, neconfruntării și neîndreptării împotriva unor terți, jucând un rol semnificativ în protejarea suveranității și securității ambelor țări și în menținerea păcii și stabilității internaționale și regionale", a transmis ambasada într-un comunicat pentru Fox News. "Sperăm ca părțile relevante să privească obiectiv și rațional cooperarea militară chino-rusă și să înceteze speculațiile nefondate".

Ambasada a declarat că Taiwanul este o chestiune internă a Chinei și a îndemnat SUA să contribuie la menținerea stabilității în relația bilaterală și în strâmtoarea Taiwan.

Alte avertismente similare

Declarațiile lui Montgomery nu sunt singulare. În aprilie 2025, amiralul Samuel Paparo, șeful Comandamentului Indo-Pacific al SUA, a declarat în fața Comisiei pentru Serviciile Armate a Senatului că Beijingul ar fi beneficiat de un posibil sprijin rusesc în domeniul reducerii semnăturii acustice a submarinelor.

Potrivit lui Paparo, colaborarea dintre cele două trebuie privită în contextul unui schimb mai amplu de tehnologii și capacități militare. China sprijină Rusia în războiul din Ucraina prin furnizarea unor echipamente industriale, în timp ce Moscova poate oferi Beijingului acces la tehnologii militare în domenii în care Rusia are propriile avantaje.

Montgomery consideră că această relație a devenit una tot mai "tranzacțională", în care fiecare dintre cele două puteri îi oferă celeilalte capabilități pe care aceasta nu le deține.

"Această relație tranzacțională pune în pericol Statele Unite și cei mai importanți aliați și parteneri ai săi", a declarat el.

Paparo a atras atenția asupra aceluiași fenomen încă din noiembrie 2024. Amiralul a descris relația dintre Moscova și Beijing drept o "simbioză tranzacțională".

China a sprijinit industria militară rusă

Între timp, China a ajutat Rusia să-și refacă baza industrială de apărare în timpul războiului din Ucraina. Paparo le-a spus senatorilor că Beijingul a furnizat 70% dintre mașinile-unelte și 90% dintre cipurile de generație mai veche care au permis Moscovei să-și refacă mașina de război.

Montgomery a spus că sprijinul Chinei depășește aceste livrări. „Și apoi China a susținut întregul efort”, a completat el.

Acesta susține că sprijinul Beijingului pentru Moscova este însă mai amplu decât aceste livrări. El a indicat investițiile chineze, intensificarea comerțului dintre cele două țări și furnizarea unor componente utilizate de Rusia pentru dezvoltarea unor rachete balistice, de croazieră și hipersonice.

În opinia sa, toate acestea au contribuit la menținerea economiei ruse și a industriei sale de război într-o perioadă în care Moscova este supusă unor sancțiuni și presiuni internaționale.

Ajutorul Moscovei

Există și alte exemple care indică intensificarea cooperării militare ruso-chineze. În octombrie 2024, Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat că o companie rusă din industria de apărare a coordonat producția dronelor de atac Garpiya în fabrici din China. Dronele utilizau motoare și alte componente fabricate în China, după care erau transferate în Rusia și folosite în războiul din Ucraina.

O investigație realizată de RUSI în 2025, pe baza unor contracte și documente rusești divulgate, a indicat la rândul său că Moscova ar fi acceptat să echipeze și să instruiască un batalion aeropurtat chinez. Potrivit investigației, Rusia urma să transfere și tehnologii care i-ar fi permis Beijingului să dezvolte ulterior capacități similare pe cont propriu.

Ca să descurajeze o eventuală invazie chineză, Taiwanul construiește flote întregi de drone zburătoare și ambarcațiuni de atac fără pilot, mizând pe o strategie pe care comandanții americani o numesc „hellscape”: copleșirea forței invadatoare cu valuri de drone, rachete și artilerie, până când o debarcare amfibie devine prea riscantă pentru a mai fi încercată.

China este "cea mai mare amenințare militară și cibernetică pentru SUA", spun șefii serviciilor de informații

Un raport de anul trecut al agențiilor de informații americane reafirmă că Republica Populară China rămâne principala amenințare militară și cibernetică pentru Statele Unite. Documentul subliniază că Beijingul avansează „în mod constant, dar inegal” în dezvoltarea unor capabilități strategice care i-ar putea permite să preia controlul asupra Taiwanului.

Conform evaluării, China dispune deja de mijloacele necesare pentru a ataca SUA cu armament convențional, pentru a perturba infrastructura americană prin atacuri cibernetice și pentru a-și îndrepta ofensiva asupra activelor spațiale ale Washingtonului. În plus, Beijingul urmărește să depășească Statele Unite în domeniul inteligenței artificiale până în 2030, ceea ce ar putea modifica echilibrul global de putere.

Raportul mai evidențiază că Rusia, Iran, Coreea de Nord și China desfășoară strategii coordonate pentru a diminua influența americană. În contextul războiului din Ucraina, Moscova ar fi acumulat o experiență semnificativă în combaterea tehnologiei militare occidentale, ceea ce ar putea avea implicații serioase pentru posibile viitoare conflicte.

Raportul susține că Armata Populară de Eliberare a Chinei intenționează să exploateze modele avansate de inteligență artificială pentru a fabrica informații false, a simula identități și a facilita atacuri cibernetice.

"Cel mai serios competitor strategic al Washingtonului"

Tulsi Gabbard, fost director al Serviciului Național de Informații, a avertizat atunci că Beijingul își extinde semnificativ capacitățile militare, incluzând arme hipersonice, avioane invizibile pe radar, submarine performante și o flotă spațială și cibernetică tot mai sofisticată. De asemenea, arsenalul său nuclear este în expansiune, ceea ce o transformă în "cel mai serios competitor strategic al Washingtonului".

Un purtător de cuvânt al ambasadei chineze la Washington, Liu Pengyu, a criticat raportul, afirmând că SUA exagerează amenințarea chineză pentru a-și justifica dominația militară globală. Acesta a subliniat că China dorește să promoveze stabilitatea și pacea internațională, dar va continua să-și protejeze suveranitatea națională.

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