Donald Trump confirmă că a schimbat avioanele la sfârșitul summit-ului NATO din Turcia, dar neagă un lucru

Donald Trump a confirmat că a schimbat în secret avionul în momentul în care a părăsit summitul NATO din Turcia luna trecută. Foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump a confirmat că a schimbat în secret avionul în momentul în care a părăsit summit-ul NATO din Turcia luna trecută, dar neagă o altă informație apărută în spațiul public privind această situație.

Președintele Donald Trump a confirmat că a schimbat în secret avionul în momentul în care a părăsit summit-ul NATO din Turcia luna trecută, dar a negat ideea că a jucat vreun rol în pregătirea acestei operațiuni, în urma unor rapoarte conform cărora majoritatea pasagerilor avionului-capcană nu erau la curent cu această schimbare, scrie Politico.

„Mă ghidez după recomandările Secret Service și ale armatei. Au vrut să iau un alt zbor, cu un alt avion. Nu am decât să fac ce-mi spun ei”, a declarat liderul de la Casa Albă reporterilor.

Operațiunea clandestină, relatată inițial de The Washington Post luni, a implicat transferul secret al președintelui de pe un avion Air Force One pe un avion militar mai mic, realizat cu ajutorul unui camion de catering al aeroportului.

Cum a avut loc mutarea lui Trump dintr-un avion în altul

Schimbarea a avut loc după ce, în fața camerelor, președintele american s-a îmbarcat în avionul Air Force One. Jurnaliștii și mulți membri ai personalului administrativ care au rămas la bordul Air Force One nu știau despre această mutare. The Washington Post a dezvăluit că în realitate Donald Trump a plecat la bordul unui avion C-32A, în urma unei amenințări considerate credibile din partea Iranului, pe fondul unei tensiuni tot mai crescute în Orientul Mijlociu, în acele momente.

C-32A, la bordul căruia se afla Trump a ajuns primul în Marea Britanie, apoi, la câteva minute distanță, a ajuns și Air Force One. Acolo, Trump a fost văzut de jurnaliști coborând din Air Force One, deși nu se știe cum a ajuns înapoi în avionul respectiv. După ce a coborât, președintele american a salutat militarii americani și s-a îndreptat către noul avion Boeing 747-8 primit din partea Qatarului.

Trump spune că avionul în care s-a îmbarcat el a fost expus unui „risc mai mare” decât Air Force One, în care se aflau jurnaliștii

Schimbarea de ultim moment a ridicat semne de întrebare cu privire la faptul dacă cei rămași în avionul-momeală au fost expuși unui pericol, dar președintele american a susținut marți că avionul militar în care s-a îmbarcat el în schimb era expus unui „risc mai mare”.

Trump declarase la acea vreme că se afla la bordul avionului Air Force One și nu în avionul Boeing 747-800, oferit cadou de Qatar, cu care președintele a zburat la Ankara - „de dragul vremurilor vechi”. Administrația SUA anunțase atunci că Trump urma să utilizeze Air Force One la plecarea din Turcia deoarece aeronava oferită de Qatar trebuia să se oprească la o bază britanică pentru a putea fi văzută de militarii americani.

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Dar știrile ulterioare au sugerat că Serviciul Secret a aflat de o amenințare iraniană, ceea ce a dus la utilizarea avionului mai vechi. Zborul din Turcia, din 8 iulie, a avut loc la doar o zi după ce SUA și-au reluat atacurile militare asupra Iranului, după eșecul negocierilor de pace.

Marți, Donald Trump nu a oferit prea multe detalii despre amenințare, declarând reporterilor: „Presupun că exista o amenințare aici. Chiar nu am întrebat prea multe.”

La începutul lunii iulie însă, el declarase că a ordonat Pentagonului să bombardeze Iranul la niveluri nemaivăzute vreodată, în cazul în care el va fi asasinat în urma unui complot al Republicii Islamice.

"Eu sunt de mult timp pe lista lor. Cu asta ne confruntăm. Am lăsat instrucţiuni: dacă se întâmplă ceva, efectiv să-i bombardeze la niveluri cum nu s-a mai văzut niciodată înainte", a spus atunci Trump, într-un interviu acordat publicaţiei New York Post. Vezi mai mult AICI.