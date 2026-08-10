Reacția Bucureștiului după acuzațiile Rusiei legate de cumpărarea portului din Republica Moldova

Andrei Țărnea / Agerpres

Purtătorului de cuvânt al diplomației române, Andrei Țărnea, a avut o reacție la poziția exprimată de un oficial din MAE rus despre relațiile dintre România și Republica Moldova.

Războiul și propaganda rusă sunt două fețe ale aceleiași dorințe de control a Moscovei, a transmis luni purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, ca reacție la pozițiile exprimate de un oficial rus despre relațiile dintre România și Republica Moldova.

„Orice oficial rus vorbind despre identitatea națională a unei țări se află într-o evidentă contradicție. În timp ce debitează acest gen de propagandă stalinistă, Rusia este angajată într-un război brutal de cucerire. Rusia omoară zilnic civili, în timp ce neagă suveranitatea și identitatea națională a unui vecin. Cum să iei în serios orice afirmație despre astfel de subiecte venind de la Moscova? În Rusia țaristă și apoi în Uniunea Sovietică comunistă, politica oficială a fost una a rusificării forțate a popoarelor ocupate”, a afirmat Andrei Țărnea.

Acesta a punctat că au trecut timpurile când Moscova alegea pentru aceste națiuni cu forța sau le impunea ce să facă.

„Identitățile naționale și aspirațiile naționale nu răspund cerințelor Moscovei nici când e vorba de limbă, nici când este vorba de decizii economice și de investiții. Au trecut timpurile când Moscova alegea pentru aceste națiuni cu forța sau le impunea ce sa facă. Războiul și propaganda rusă sunt două fețe ale aceleiași dorințe de control a Moscovei”, a spus Țărnea.

MAE al Rusiei a acuzat autoritățile din România că acordă sprijin militar direct Ucrainei

Directorul Departamentului al II-lea pentru Europa din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Iuri Pilipson, a afirmat duminică, într-un interviu acordat agenției TASS, că autoritățile din România acordă sprijin militar direct Ucrainei.

„Astăzi, România este deja implicată în furnizarea de sprijin militar-logistic direct regimului de la Kiev”, a afirmat diplomatul rus.

Potrivit acestuia, portul moldovenesc Giurgiulești, al cărui operator a fost achiziționat de România, a fost transformat „într-un nod de tranzit pentru livrarea diverselor mărfuri către Ucraina, inclusiv a celor destinate forțelor armate ucrainene”.

Bucureștiul a declarat că achiziționarea portului, prin care trec peste 70% din importurile și exporturile moldovenești pe cale maritimă, constituie un pas către „reunificarea economică”, adăugând că acesta va fi utilizat „pentru reconstrucția Ucrainei”.

Pe 14 februarie 2026, Guvernul României a anunțat tranzacția în curs de finalizare de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru cumpărarea operatorului Portului Internațional Giurgiulești, firma ICS Danube Logistics, de către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța.

BERD a semnat, la 31 decembrie 2025, Acordul de Cumpărare de Acțiuni pentru vânzarea a 100% din acțiunile sale deținute de ICS Danube Logistics, operatorul Portului Giurgiulești, către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța. Tranzacția a fost aprobată de acționarii Portului Constanța la 12 februarie 2026.

Prin această cumpărare, România, prin CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, își asumă angajamente ferme privind dezvoltarea de lungă durată a Portului Internațional Giurgiulești și consolidarea poziției acestuia în regiunea Mării Negre și a bazinului Dunării. Se au în vedere investiții importante, pe termen lung, pentru creșterea capacității portului, îmbunătățirea și modernizarea infrastructurii, precum pentru consolidarea importanței sale strategice în zonă.