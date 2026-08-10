Crimă în Botoșani: Femeie acuzată că și-a ucis concubinul și l-a îngropat în curtea casei. A plecat apoi în Belgia

Crimă în Botoșani: Femeie acuzată că și-a ucis și îngropat concubinul. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

O femeie de 50 de ani din județul Botoșani a fost reținută pentru omor calificat, fiind acuzată că și-ar fi ucis concubinul, în vârstă de 48 de ani, și i-ar fi îngropat cadavrul în curtea casei. Bărbatul fusese dat dispărut în luna iunie, după ce familia nu mai reușise să ia legătura cu el din aprilie. Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi plecat apoi la muncă în Belgia.

O femeie în vârstă de 50 de ani din județul Botoșani a fost reținută sub acuzația de violență în familie în forma omorului calificat. Aceasta este suspectată că, în luna aprilie, și-ar fi ucis partenerul de viață, în vârstă de 48 de ani, după un conflict izbucnit între cei doi.

Potrivit anchetatorilor, femeia i-ar fi aplicat o lovitură de cuțit în zona toracelui, iar rana provocată ar fi dus la deces. Ulterior, aceasta ar fi îngropat cadavrul în curtea locuinței, pentru a ascunde fapta, după care ar fi plecat la muncă în Belgia.

Bărbatul dispăruse încă din luna aprilie

Autorităţile judiciare au făcut cercetări pentru identificarea persoanei al cărei cadavru a fost găsit, la începutul lunii august, îngropat în gospodăria unui bărbat din comuna Vârfu Câmpului dispărut de aproape cinci luni, potrivit IPJ Botoșani.

Bărbatul în vârstă de 48 de ani, concubinul femeii, era căutat de poliţişti încă din data de 21 iunie, când familia lui a anunţat că nu au mai putut lua legătura cu el din luna aprilie.

„De la data sesizării dispariţiei au fost efectuate verificări pentru localizarea victimei, fără a fi identificată. În cadrul activităţilor specifice desfăşurate în cursul zilei de 3 august, în curtea locuinţei victimei a fost găsit îngropat, un cadavru. Urmează să se stabilească cu exactitate identitatea persoanei găsite, precum şi toate împrejurările care au condus la producerea evenimentului”, au transmis reprezentanţii IPJ Botoşani.

Potrivit procurorilor, crima ar fi avut loc în noaptea de 6 spre 7 aprilie 2026. Între cei doi concubini ar fi izbucnit un conflict, iar femeia ar fi recurs la violență.

„Cel mai probabil, în noaptea de 6 spre 7 aprilie 2026, în urma unui conflict între cei doi, concubina victimei i-a aplicat acesteia o lovitură cu un obiect înţepător în zona toracelui, cauzându-i o leziune care a condus la deces, după care a îngropat cadavrul în curte, pentru a ascunde fapta”, a spus Valeriu Chihaia, prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani.

Ipoteza anchetatorilor este că, după producerea decesului, femeia ar fi încercat să ascundă urmele faptei. Cadavrul bărbatului ar fi fost îngropat în curtea gospodăriei, în timp ce familia victimei nu știa ce s-a întâmplat cu acesta.

După moartea bărbatului, femeia a plecat în Belgia

Potrivit procurorilor, după ce și-ar fi ucis și îngropat concubinul, femeia a plecat în Belgia, unde ar fi mers să muncească.

Ea a revenit ulterior în România, în urma solicitării organelor de anchetă. După întoarcerea în țară, aceasta a intrat în atenția anchetatorilor. În urma probelor administrate în dosar, femeia a fost reținută sub acuzația de violență în familie în forma omorului calificat.

Ancheta este în desfășurare, iar procurorii urmează să stabilească toate împrejurările în care a murit bărbatul, dar și modul în care femeia ar fi încercat să ascundă fapta.

Precizăm că, până la pronunțarea unei hotărâri definitive, aceasta beneficiază de prezumția de nevinovăție.

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