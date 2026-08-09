Papa Leon al XIV-lea cere Rusiei și Ucrainei să oprească atacurile asupra civililor: Este timpul pentru pace

Atac în Kiev, Ucraina/ Papa Leon al XIV-lea. Sursa foto: Agerpres/Colaj DCNews/Iulia Horovei

Papa Leon al XIV-lea a făcut un apel pentru oprirea violentelor dintre Rusia și Ucraina și a cerut respectarea dreptului umanitar și protejarea civililor.

Papa Leon al XIV-lea a făcut apel duminică la oprirea spiralei violenţei dintre Ucraina şi Rusia şi a cerut ambelor ţări să evite atacurile asupra ţintelor civile, a consemnat EFE.

"Continuă să sosească veşti dureroase despre oameni nevinovaţi ucişi şi răniţi în incidente tragice în Ucraina şi Rusia. Victimele civile - inclusiv copii - continuă să apară şi chiar se înmulţesc", a deplâns papa, după rugăciunea de duminică din Piaţa Sfântul Petru.

El şi-a exprimat solidaritatea "cu familiile victimelor, cu răniţii şi cu toţi cei care suferă din cauza conflictului în curs" şi, în faţa "unei suferinţe atât de mari", a cerut "ambelor părţi să respecte dreptul umanitar şi să evite atacurile asupra ţintelor civile".

"Este timpul să oprim spirala violenţei şi să lăsăm loc diplomaţiei şi dialogului"

"Războiul nu face decât să genereze şi mai mult război şi provoacă suferinţe imense. Este timpul să oprim spirala violenţei şi să lăsăm loc diplomaţiei şi dialogului pentru a deschide calea către pace", a adăugat papa.

Suveranul pontiful şi-a exprimat de asemenea îngrijorarea "cu privire la situaţia tragică din Sudan, în special în oraşul El Obeid", şi şi-a reiterat apelul "către cei aflaţi pe linia frontului de a asigura că ajutorul umanitar ajunge la populaţia civilă". El a făcut totodată apel la "comunitatea internaţională să sprijine aceste eforturi şi să ofere asistenţă imediată", conform Agerpres.

Navă civilă atacată de Rusia în Marea Neagră

Suferința civililor variază în funcție de cele mai noi evoluții de pe frontul din Ucraina. De exemplu, Rusia a atacat o navă civilă în apropierea portului Odesa de la Marea Neagră, au anunțat autoritățile de la Kiev, la doar câteva ore după ce Vladimir Putin a promis represalii puternice ca răspuns la atacurile ucrainene asupra teritoriului rus, notează The Independent.

Președintele rus a declarat că Moscova va răspunde atacurilor ucrainene prin lovituri de represalii care vor fi „de câteva ori mai puternice”, adăugând că amploarea acestor răspunsuri va continua să crească.

Economia Rusiei este tot mai afectată de recentele atacuri ucrainene cu rază lungă de acțiune asupra rafinăriilor, petrolierelor și terminalelor, care au provocat penurii semnificative de combustibil.

Noi atacuri asupra Kievului și regiunii Harkov

Moscova a lansat, de asemenea, noi atacuri asupra Kievului, provocând incendii în mai multe zone ale capitalei, au declarat oficialii ucraineni. Alerta aeriană a fost declanșată în primele ore ale dimineții.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a spus că resturi de drone au căzut într-o zonă deschisă dintr-o suburbie estică, iar mai multe autoturisme au luat foc.

Într-un oraș din apropierea Harkovului, șase persoane au fost rănite, potrivit guvernatorului regional Oleh Siniehubov.

Momentul în care o dronă se prăbușește pe o plajă rusească plină de turiști de la Marea Neagră - Video

Incidentele au continuat și pe partea rusă. O dronă s-a prăbușit pe o plaja din proximitatea orașului turistic Gelendjik din Rusia. Conform imaginilor postate pe platforma X de Nexta și Visegrad 24, drona a căzut în mijlocul plajei unde se aflau în acel moment numeroși turiști.

Trei persoane au murit, iar 13 au fost rănite, conform sursei citate. În filmare se aud zgomotele produse de apărarea antiaeriană și de ceilalți turiști ce asistă îngroziți la incident.

Plaja se află în nord-estul Mării Negre. Autoritățile locale au dat primele detalii despre incident, confirmând că există victime.

Atacuri cu drone ale ucrainenilor

Apărarea antiaeriană a rușilor a transmis că săptămâna trecută a doborât 131 de drone ucrainene deasupra regiunilor Federației Ruse, a Crimeii și a Mării Negre.

În regiunea Vladimir, un atac a lovit un depozit Wildberries și a rănit 3 persoane. În Belgorod, o clădire a unei universități tehnologice a fost distrusă.

În perioada iulie 2026, litoralul rus al Mării Negre, respectiv Anapa, Gelendjik, Crimeea, au avut parte de intensificări ale atacurilor cu drone, ceea ce a dus la închiderea temporară a unor plaje, alerte aeriene și perturbarea sezonului turistic.

VEZI VIDEO CU DRONA PRĂBUȘITĂ ÎN RUSIA AICI!

Zelenski a anunțat discuții cu emisarii lui Trump pentru relansarea negocierilor de pace

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că a discutat cu trimişii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner pentru a "revitaliza diplomaţia" şi a găsi o cale de ieşire din războiul cu Rusia, într-un moment în care negocierile stagnează, iar civilii sunt din ce în ce mai afectați, relatează AFP şi Reuters.

"A fost o discuţie productivă şi importantă despre cum să revitalizăm diplomaţia şi să avansăm spre pace. Pacea este necesară, o pace demnă, iar Ucraina este pregătită pentru ea de mult timp", a declarat Zelenski pe X.

La rândul său, preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că aşteaptă sosirea negociatorilor americani pentru a relua discuţiile, la mai bine de patru ani de la începerea războiului.

Eforturile de mediere au stagnat

Eforturile de mediere ale SUA între Kiev şi Moscova au stagnat de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, la sfârşitul lunii februarie, atenţia Washingtonului fiind concentrată asupra Iranului. Negocierile sunt blocate, în special, din cauza problemei teritoriilor din Ucraina revendicate de Rusia. Moscova cere retragerea completă a armatei ucrainene din regiunea Donbas, din estul ţării, o solicitare pe care Kievul o respinge.

Discuţiile vin după ce în ajun Volodimir Zelenski l-a înlocuit pe comandantul armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, aflat în centrul unui conflict cu fostul ministru al apărării, Mihailo Fedorov, privind modul de desfăşurare a războiului, conform Agerpres.

Liderii mondiali au salutat disponibilitatea Papei Leon al XIV-lea de a găzdui discuțiile de pace dintre Ucraina și Rusia

Papa a încercat încă de anul trecut să aducă cele două țari aflate în război la masa tratativelor. Liderii europeni și americani au salutat disponibilitatea Papei Leon al XIV-lea de a găzdui discuțiile dintre Rusia și Ucraina la Vatican, a declarat premierul italian Giorgia Meloni.

Biroul lui Meloni a transmis că lideri europeni, inclusiv președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz, au vorbit cu președintele american Donald Trump după ce acesta a avut o convorbire telefonică cu președintele rus Vladimir Putin.

„Se lucrează pentru începerea imediată a negocierilor între părți, care să ducă la un armistițiu cât mai curând posibil și să creeze condițiile pentru o pace justă și durabilă în Ucraina,” se arăta într-un comunicat al biroului lui Meloni.

„În acest sens, disponibilitatea Sfântului Părinte de a găzdui discuțiile la Vatican a fost considerată pozitivă. Italia este pregătită să-și aducă contribuția pentru a facilita contactele și a lucra în favoarea păcii,” se mai precizează în declarație.

Președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski s-a întâlnit cu Papa Leon, după slujba inaugurală a noului pontif de la Vatican, adăugând că Kievul este pregătit pentru discuții în orice format care pot duce la rezultate reale în vederea încheierii războiului cu Rusia.

Zelenski a scris pe aplicația Telegram că este recunoscător Vaticanului pentru disponibilitatea de a găzdui discuții directe între Ucraina și Rusia și „pentru vocea sa clară în apărarea unei păci juste și durabile”.

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