Italia, lovită de al patrulea val de caniculă. Temperaturile au ajuns la 48 de grade în Napoli. Căldura extremă continuă până după 15 august / FOTO: magnific.com @FREEMAN777

Italia se confruntă cu al patrulea val de căldură al verii 2026, iar temperaturile extreme vor persista cel puțin până după 15 august. În unele zone, termometrele au indicat aproape 40 de grade, iar la Napoli au fost raportate valori de până la 48 de grade. Ministerul Sănătății a emis alertă roșie pentru toate cele 27 de orașe monitorizate în sistemul național de supraveghere a temperaturilor.

Meteorologii avertizează că episodul de caniculă nu se va încheia prea curând. După o scurtă perioadă în care temperaturile ar putea scădea în nordul țării, anticiclonul african este așteptat să revină cu forță, notează ANSA. Primele semne ale unei răciri mai consistente ar putea apărea abia după Ferragosto, în jurul datei de 15 august.

Specialiștii atrag atenția și asupra unui alt risc. Cantitatea uriașă de căldură acumulată în Marea Mediterană poate favoriza, odată cu apariția maselor de aer rece, furtuni puternice, ploi torențiale și fenomene meteorologice severe.

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Al patrulea val de caniculă al verii 2026 continuă până după 15 august

Valul de căldură care afectează Italia este al patrulea episod african din această vară. Potrivit datelor prezentate de iLMeteo.it, perioada cuprinsă între 24 mai și 17 august include mai mult de două luni de caniculă excepțională, împărțite în patru episoade de căldură provenită din Africa. Ritmul caniculei a fost neobișnuit de intens. În această vară, perioadele de aproximativ două săptămâni cu temperaturi extreme au fost urmate, în multe regiuni, de pauze de numai câteva zile.

Meteorologul Lorenzo Tedici consideră că vara din 2026 se apropie de un record istoric și ar putea deveni cea mai caldă vară înregistrată în Italia. Potrivit acestuia, situația este deosebit de neobișnuită în centrul și nordul țării, unde temperaturile au atins valori record în raport cu evoluțiile climatice obișnuite.

Și Lorenzo Giovannini, fizician al atmosferei la Universitatea din Trento, spune că vara anului 2026 ar putea pune în pericol recordul stabilit în 2003.

Datele finale vor putea fi analizate abia după încheierea sezonului cald, însă valorile actuale indică deja anomalii termice apropiate de cele înregistrate în 2003 în mai multe regiuni ale Italiei.

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48 de grade la Napoli, temperaturi extreme în mai multe regiuni

Una dintre cele mai ridicate valori raportate în timpul actualului episod de caniculă a fost înregistrată la Napoli. La Gara Centrală din Napoli și la piața agroalimentară din Afragola au fost măsurate 48 de grade, potrivit Legambiente Campania.

Temperaturile resimțite de populație sunt și mai greu de suportat în condiții de umiditate ridicată. Căldura persistentă afectează în special persoanele în vârstă, copiii, persoanele cu boli cronice și oamenii care lucrează în aer liber.

În Reggio Calabria a fost activat un plan special de asistență pentru persoanele vulnerabile și pentru vârstnici. La Florența, autoritățile se apropie de nouă zile consecutive de cod roșu pentru caniculă. În Quartu Sant'Elena, în Sardinia, autoritățile au emis o ordonanță prin care interzic ținerea câinilor și pisicilor pe balcoane și în curți care nu oferă protecție împotriva căldurii.

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Toate cele 27 de orașe monitorizate au intrat sub alertă roșie

Pentru prima dată în 2026, toate cele 27 de orașe italiene monitorizate de sistemul Ministerului Sănătății au fost incluse în zona de alertă maximă pentru căldură. Alerta roșie indică un risc crescut pentru sănătatea întregii populații, în special în cazul expunerii prelungite la temperaturi extreme.

Printre orașele aflate sub alertă roșie se numără Torino, Bolzano, Milano, Genova, Veneția, Verona, Trieste, Bologna, Florența, Perugia, Roma, Napoli, Ancona, Pescara, Bari, Campobasso, Reggio Calabria, Palermo și Cagliari.

Pe listă se mai află Catania, Messina, Brescia, Viterbo, Latina, Rieti, Frosinone și Civitavecchia.

Numărul orașelor aflate sub alertă maximă ar urma să scadă ușor în următoarele zile. Dacă joi erau 27 de orașe vizate, pentru sâmbătă, 8 august, prognozele indică 21 de orașe cu cod roșu.

Scăderea numărului de alerte nu înseamnă însă că pericolul dispare. Temperaturile resimțite vor rămâne ridicate, iar organismul va continua să fie supus unui stres termic important.

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Căldura extremă poate fi urmată de furtuni violente

Canicula nu reprezintă singurul fenomen meteorologic care îi preocupă pe specialiști. În următoarele zile sunt așteptate furtuni în special în regiunile nordice și în zona Alpilor centro orientali. Unele dintre acestea pot avea intensitate ridicată.

Aerul foarte cald poate alimenta furtunile atunci când întâlnește mase de aer mai rece. Diferențele mari de temperatură pot favoriza averse intense, vijelii și grindină.

Meteorologii estimează însă că această perioadă de instabilitate va fi scurtă și localizată. După această pauză, anticiclonul african este așteptat să revină asupra Italiei și să mențină temperaturile ridicate până după 15 august.

O schimbare mai importantă ar putea apărea în săptămâna 17-23 august, când o masă de aer mai rece din nordul Europei ar putea coborî spre Alpi. Dacă prognozele se confirmă, temperaturile ar putea coborî temporar spre valori de 32-33 de grade. Chiar și aceste temperaturi rămân ridicate, dar ar reprezenta o scădere importantă față de valorile actuale.

Marea Mediterană a acumulat o cantitate mare de căldură

Specialiștii sunt preocupați și de ceea ce se poate întâmpla după încheierea caniculei.

Marea Mediterană a acumulat o cantitate foarte mare de energie termică pe parcursul verii. Această căldură poate influența vremea și în perioada următoare.

Atunci când, în toamnă, primele mase de aer rece vor ajunge în regiune, contrastul termic poate deveni foarte puternic.

Lorenzo Giovannini avertizează că energia acumulată în Mediterană ar putea contribui la apariția unor fenomene meteorologice severe, inclusiv furtuni și ploi torențiale.

Riscul nu se limitează la o singură regiune. Zonele din apropierea Mării Mediterane pot resimți efectele schimbărilor rapide de temperatură și ale interacțiunii dintre aerul cald și masele de aer rece.

Canicula favorizează incendiile în Italia

Căldura extremă și lipsa precipitațiilor au crescut și riscul de incendii. În provincia Pavia, un incendiu a distrus cantități mari de deșeuri într-o platformă ecologică. Focul ar fi izbucnit prin autocombustie, favorizată de temperaturile ridicate. Pompierii au intervenit pe parcursul întregii nopți.

O situație de urgență este înregistrată și în provincia L'Aquila, unde un incendiu a izbucnit la Rocca di Cambio. În localitate, una dintre cele mai înalte așezări din Apenini, intervenția a implicat două elicoptere și echipe terestre.

Și în provincia Cosenza pompierii se confruntă cu un incendiu. Flăcările sunt alimentate de temperaturile ridicate și de vânt și se deplasează rapid pe versanții unor dealuri din apropierea unor locuințe și a cimitirului din centrul istoric al localității Santa Maria del Cedro.

Un alt incendiu de amploare continuă să afecteze pădurile de pe muntele Moregallo, în provincia Lecco. Focul a devastat zona timp de mai multe zile.

Seceta afectează rezervele de apă din nordul Italiei

Valul de căldură agravează și seceta din valea Padului, unde se află cel mai lung râu din Italia. Primăvara secetoasă a redus rezervele de apă, iar temperaturile ridicate din timpul verii au amplificat problema.

Peste 100 de localități din regiunile Piemonte și Lombardia se confruntă cu dificultăți în alimentarea cu apă. În unele zone, autoritățile folosesc cisterne pentru a completa rezervele de apă potabilă.

Situația arată impactul direct al temperaturilor ridicate asupra comunităților. Canicula afectează agricultura, consumul de apă și activitățile economice, în special în regiunile în care seceta s-a instalat încă din primăvară.

Căldura extremă a provocat și decese

Autoritățile italiene tratează actualul val de caniculă drept o problemă de sănătate publică. În ultimele zile au fost raportate mai multe decese asociate căldurii extreme. Printre victime se află un muncitor în vârstă de 19 ani care lucra la cules de roșii și un tâmplar în vârstă de 40 de ani. Ambele cazuri au fost raportate în regiunea Lombardia.

La Bologna, un agent de pază ar fi suferit o afecțiune fatală asociată căldurii în timp ce se afla într-o mașină.

Autoritățile avertizează că temperaturile extreme pot deveni periculoase pentru oricine, mai ales atunci când expunerea se prelungește.

Ce recomandă autoritățile în timpul caniculei

Ministerul Sănătății recomandă populației să evite expunerea la soare între orele 11:00 și 18:00, când riscul asociat temperaturilor extreme este mai mare. Oamenii sunt sfătuiți să rămână în spații răcoroase atunci când este posibil și să consume cel puțin 1,5 litri de apă pe zi.

Autoritățile recomandă și evitarea băuturilor carbogazoase, a cafelei și a alcoolului în perioadele cu temperaturi extreme. Mesele grele pot îngreuna, de asemenea, adaptarea organismului la căldură.

Hainele ușoare și evitarea expunerii la soare pot reduce stresul termic.

O regulă importantă se referă la copii și animale. Aceștia nu trebuie lăsați niciodată singuri într-o mașină, nici măcar pentru o perioadă scurtă.

Temperatura din interiorul unei mașini poate crește rapid și poate ajunge la niveluri periculoase chiar dacă afară nu pare extrem de cald.