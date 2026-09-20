Zelenski anunță o întâlnire cu Donald Trump la New York: Poate schimba multe lucruri

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski (s), președintele american Donald Trump (d). Sursa foto: Agerpres

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că se va întâlni cu omologul său american Donald Trump la New York, după o convorbire telefonică între cei doi. Cei doi lideri au discutat despre situația din Ucraina.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că el şi omologul său american Donald Trump au convenit să se întâlnească la New York, în urma unei convorbiri telefonice de duminică, relatează France Presse.

El a mai spus că i-a mulţumit lui Trump pentru promulgarea legii privind sancţiunile, iniţiată de senatorul Lindsey Graham, decedat la 11 iulie.

"O conversație importantă și s-au discutat multe lucruri"

"Tocmai am vorbit cu președintele Trump. O conversație importantă și s-au discutat multe lucruri. Am convenit asupra unei întâlniri în New York, iar această întâlnire poate schimba multe. Există dinamica diplomatică.

Le-am mulțumit lui Steve Witkoff și Jared Kushner pentru vizita lor la Kiev. Am parcurs amănunțit detaliile cheie, iar ei au văzut situația din Ucraina direct. O pistă pașnică este prioritatea numărul unu.

Există idei privind pașii de escaladare și problemele fundamentale de securitate - energie, hrană și protejarea vieților omenești. Lucrăm împreună cu echipa americană și suntem pregătiți să facem pași cu adevărat serioși.

Mulțumesc președintelui Americii pentru semnarea legii Lindsey Graham. Suntem cu toții de acord: pacea trebuie să fie. Multumim tuturor celor care sunteti alaturi de Ucraina! Mulțumesc tuturor celor care ajută", a postat Facebook.

Senatul SUA aprobă noi sancțiuni dure împotriva Rusiei. Lovitură pentru industria petrolului și gazelor

Senatorii americani au adoptat cu o foarte largă majoritate un nou pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, care vizează în special industria hidrocarburilor, relatează AFP.

"Această nouă lege ne apropie de un sfârşit al conflictului" între Rusia şi Ucraina, a dat asigurări senatorul republican Jim Risch, preşedinte al Comisiei pentru afaceri externe.

"Ea va avea un impact decisiv care merge dincolo de ceea ce poate fi realizat pe câmpul de luptă, ea va tăia fluxul de bani care alimentează maşina de război a lui Putin", a adăugat alesul într-un discurs în hemiciclu înainte de vot.

Proiectul de lege ţinteşte sectorul de hidrocarburi rus impunând taxe vamale de 500% asupra importurilor venite din Rusia, inclusiv de gaz şi petrol.

El prevede de asemenea taxe vamale de 100% pentru principalele cinci ţări importatoare de gaz şi petrol ruseşti, între care China şi India.

Noi sancţiuni împotriva preşedintelui rus Vladimir Putin şi a altor înalţi responsabili urmează de asemenea a fi impuse.

Pentru prima dată, SUA vizează şi flota fantomă a Rusiei, navele utilizate de Moscova pentru a ocoli embargourile occidentale de la invadarea Ucrainei în 2022.

Textul a fost denumit în onoarea lui Lindsey Graham, senator republican care a murit pe 11 iulie şi care a militat puternic pentru noi sancţiuni împotriva Moscovei din cauza invaziei sale din Ucraina.

În ajunul decesului său, Lindsey Graham a anunţat, alături de alţi senatori republicani şi democraţi, că a reuşit să obţină acordul Casei Albe pentru adoptarea acestor noi sancţiuni privind hidrocarburile produse de Rusia, măsuri blocate până acum de Donald Trump.

Pentru sora lui Darline Graham, care l-a înlocuit în Senat, adoptarea finală a proiectului îi va onora fratele, dar, de asemenea, "îl va lovi pe Putin acolo unde îl doare".

Legea cuprinde măsuri care "îi vizează în special pe cei care susţin războiul Rusiei în Ucraina", a declarat ea în hemiciclu înainte de votul de vineri.

Aceasta "forţează principalele ţări care păstrează economia Rusiei pe linia de plutire să facă o alegere simplă dar critică între afacerile cu America sau cumpărarea de energie rusească ieftină", a adăugat noua senatoare.

Potrivit senatoarei democrate Jeanne Shaheen, membră a Comisiei de afaceri externe, "Vladimir Putin nu înţelege decât forţa şi nu răspunde decât la presiune".

"Această lege reprezintă cea mai bună oportunitate a noastră de a face să se plieze maşina de război rusească şi de a-l forţa pe Putin să se aşeze la masa de negocieri", a precizat ea într-un comunicat de marţi, conform Agerpres.

Lideri de stat la ONU

Aproape 130 de lideri de stat sunt așteptați să participe, săptămâna viitoare, la New York, la lucrările Adunării Generale a ONU. Reuniunea are loc într-un context internațional tensionat, dominat de conflictele din Orientul Mijlociu și Ucraina, de preocupările tot mai mari privind dezvoltarea inteligenței artificiale, dar și de dificultățile financiare și politice cu care se confruntă organizația, relatează Reuters.

Conflictul din Ucraina se numără printre principalele teme de pe agenda reuniunii. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, sunt programați să susțină discursuri în fața Adunării Generale.

În același timp, Consiliul de Securitate al ONU continuă să fie blocat în privința unor măsuri pentru oprirea războiului, în principal din cauza dreptului de veto de care dispune Rusia.

Nicuşor Dan s-a întâlnit cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, la New York

