Ambasada Ucrainei, reacție după închiderea clasei cu predare în limba română din Orlivka: Tentative nefondate de a alimenta emoțiile negative

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Ambasada Ucrainei la București a anunțat că autoritățile competențe de la Kiev vor formula un răspuns cu privire la situația unității de învățământ cu predare în limba română din localitatea Orlivka, regiunea Odesa.

Reprezentanții ambasadei sunt de părere că încercările unor persoane de a provoca reacții negative în legătură cu acest caz și de a pune sub semnul întrebării politica Ucrainei privind respectarea drepturilor minorităților naționale sunt "nefondate".

„În legătură cu diseminarea în spațiul public al României a unor postări referitoare la asigurarea drepturilor educaționale ale minorității naționale române din Ucraina, Ambasada informează că, în prezent, instituțiile ucrainene competente stabilesc toate circumstanțele privind situația dintr-o instituție de învățământ din localitatea Orlivka, regiunea Odesa, Ucraina. După stabilirea acestor circumstanțe, va fi prezentată reacția corespunzătoare.

Totodată, considerăm nefondate tentativele unor persoane de a alimenta emoțiile negative în jurul acestei situații, punând sub semnul întrebării, în ansamblu, politica Ucrainei în domeniul asigurării drepturilor minorităților naționale”, au scris reprezentanții Ambasadei pe pagina de Facebook.

Ambasada Ucrainei a transmis că țara își respectă angajamentele privind drepturile minorităților naționale, inclusiv cel la educație în limba maternă. Potrivit ambasadei, în Ucraina funcționează o rețea extinsă de școli cu predare în limbile minorităților, iar în regiunea Cernăuți există 63 de instituții de învățământ cu predare în limba română.

„Statul nostru rămâne dedicat respectării angajamentelor internaționale asumate în contextul respectării drepturilor – inclusiv a celor educaționale – ale minorităților naționale (comunităților) din Ucraina. Progresul semnificativ în acest domeniu pe parcursul ultimilor ani dificili a fost evaluat și recunoscut în mod corespunzător de Uniunea Europeană și de statele noastre partenere. În pofida provocărilor complexe de securitate generate de războiul de agresiune al Rusiei, Ucraina asigură în mod corespunzător procesul educațional în limbile minorităților naționale, inclusiv pentru minoritatea națională (comunitatea) română, susținând funcționarea unei rețele extinse de instituții de învățământ cu predare în limba română. În special, numai în regiunea Cernăuți funcționează 63 de instituții de învățământ cu predare în limba română”, au scris reprezentanții Ambasadei pe pagina de Facebook.

MAE urmărește situația clasei cu predare în limba română din Cartal

Ministerul Afacerilor Externe din România a transmis că urmărește situația clasei I cu predare în limba română din Cartal, Ucraina, și monitorizează respectarea drepturilor minorității române din Ucraina.

De asemenea, ministerul susține că a făcut demersuri la București și Kiev, după desființarea clasei cu predare în limba română din Orlivka, pentru clarificarea situației și pentru găsirea unei soluții care să permită continuarea cursurilor în limba română.

„Deschiderea clasei respective s-a realizat în urma demersurilor Consulatului General al României la Odesa pe lângă autorităţile ucrainene, în baza existenţei de solicitări specifice în acest sens din cadrul comunităţii româneşti locale.

Totodată, Consulatul General al României la Odesa a contactat imediat autorităţile locale şi regionale competente şi va efectua o a doua vizită la faţa locului în data de 18 septembrie pentru a discuta situaţia cu toate părţile implicate.

Subiectul educaţiei în limba română reprezintă în mod constant o prioritate în dialogul bilateral româno-ucrainean, inclusiv la nivel înalt”, a transmis MAE.

Drepturile minorității române din Ucraina se află de mai mult timp pe agenda autorităților române. România și Ucraina au reafirmat în 2024 angajamentul Kievului față de reformele necesare aderării la UE, inclusiv respectarea drepturilor minorităților. Subiectul a fost discutat și de Ilie Bolojan cu omologul său ucrainean, în contextul reformei sistemului de învățământ din Ucraina.