Serghei Lavrov acuză Occidentul de ingerințe în alegerile parlamentare din Rusia

Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe. Foto: Agerpres

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, acuză Occidentul că încearcă să intervină în alegerile legislative din Rusia, programate în perioada 18-20 septembrie.

Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a denunţat miercuri, 16 septembrie, presupuse încercări de amestec ale Occidentului în alegerile legislative din Rusia care încep vineri, 18 septembrie, transmite EFE.

„Suntem martorii unei ingerinţe directe din partea Occidentului, încercări de a interveni în exprimarea voinţei cetăţenilor noştri”, a declarat Serghei Lavrov la un festival internaţional de tineret organizat în oraşul Ekaterinburg, potrivit agenţiilor ruse de presă.

Ministrul rus de Externe a mai spus că această situaţie este „deosebit de gravă” în străinătate, unde Rusia va deschide peste 300 de secţii de votare.

„Dar şi în interiorul Rusiei se produc astfel de încercări”, a asigurat el.

Serghei Lavrov a insistat că ţările occidentale încearcă „să agite şi să destabilizeze” situaţia din Rusia, dar a asigurat că nu vor reuşi să îşi atingă obiectivele.

Un grup de hackeri susține că a spart serverele Comisiei Electorale Centrale

Grupul de hackeri anonimi CikLeak a anunţat miercuri pe site-ul lor că a piratat serverele Comisiei Electorale Centrale (CEC) din Rusia cu mai puţin de două zile înaintea începerii alegerilor legislative în care partidul Kremlinului, Rusia Unită, încearcă să îşi reconfirme majoritatea în pofida scăderii popularităţii în sondaje.

„Vrem ca cetăţenii ruşi să înţeleagă mai bine cum autorităţile pot manipula alegerile. Infrastructura CEC şi a contractorilor săi Rostelecom, Tsifrtech şi alţii implicaţi în dezvoltarea sistemului GAS 'Alegeri 2.0' a fost compromisă. Toate materialele au fost deja distribuite jurnaliştilor”, au afirmat hackeri.

Grupul de hackeri a denunţat faptul că CEC „a creat un sistem de vot electronic de la distanţă complet opac”.

„Aceasta este cea mai uşoară metodă de a fura voturi. Dar acum vedem din interior că organizarea de alegeri şi falsificarea rezultatelor dorite presupun o mare presiune pentru sistem”, au adăugat aceştia.

Singurul partid favorabil păcii din Rusia, Iabloko şi opoziţia comunistă şi disidenţa aflată în exil, au pus la îndoială corectitudinea votului electronic şi au făcut apel la cetăţenii ruşi să voteze doar duminică şi doar cu buletin de vot, potrivit Agerpres.

Presa internațională scrie că milioane de ruși care se opun Kremlinului s-ar confrunta u o dilemă înaintea alegerilor parlamentare: să boicoteze scrutinul sau să voteze împotriva partidului lui Putin.

Rusia se pregătește de primele alegeri parlamentare după invazia Ucrainei

Alegerile pentru Duma de Stat, camera inferioară a Parlamentului rus, sunt programate în perioada 18-20 septembrie, iar în joc sunt cele 450 de mandate ale parlamentului.

Scrutinul este primul de acest fel organizat în Rusia după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022. Pe buletine se regăsesc principalele formațiuni parlamentare - Rusia Unită, Partidul Comunist (KPRF), LDPR, Rusia Justă și Oameni Noi. Curtea Supremă a Rusiei a anulat pe 10 august înregistrarea listei federale a partidului Iabloko, așa că acesta a fost scos din cursa pentru Duma de Stat.