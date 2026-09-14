Un profesor de dansuri latine din Rusia a racolat cel puţin 12 sabotori. Unul dintre ei a ajuns chiar la Bucureşti

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Un bărbat din Cuba, profesor de dansuri latine, ar fi coordonat mai multe atacuri în patru ţări din UE în 2024. Acesta acţiona în numele serviciilor de informaţii ruse.

"Adrian" sau "Dios" (n.r. Dumnezeu în spaniolă), aşa se prezenta bărbatul pe reţelele de socializare, conform informaţiilor Deutsche Welle. În 2024, mai multe conturi asociate cu acesta au postat anunţuri de angajare pe grupuri de Telegram. Pe un chat despre oportunităţi din Polonia, anunţul oferea "Muncă de fotograf. Cei interesaţi să aplice sunt rugaţi să trimită CV-ul, numărul de telefon şi paşaportul".

Pe un grup pentru latino americani, însă, bărbatul primitea 1500 de dolari, plus un bonus pentru fiecare operaţiune finalizată, pentru "persoane cu experienţă militară în monitorizare, informaţii, logistică şi manevre tactice".

Astfel, spune sursa citată, "Adrian" a reuşit să convingă mai multe persoane să comită acte de sabotaj pentru Rusia în cel puţin patru ţări ale Uniunii Europene. Cei mai mulţi dintre cei racolaţi proveneau din ţări vorbitoare de limba spaniolă.

Luis Alfonso Murillo Diosa este unul dintre cei recrutaţi de profesorul de dansuri latine. La vremea respectivă, avea 34 de ani. Murillo a fost şase ani soldat în armata columbiană, pe care a părăsit-o în 2025, iar de atunci a fost gardă de corp, dar a lucrat şi în afacerea cu cafea a familie. În 2024, Murillo a vrut să înroleze în armata Ucrainei, unde luptătorii străini sunt plătiţi cu câteva mii de euro pe lună. El a fost contactat de cubanezul din Rusia când a intrat într-un grup de Facebook destinat latino-americanilor care voiau să lupte în Ucraina.

"Adesea, persoanele vulnerabile sunt cele vizate. Oameni vulnerabili care au nevoie de bani, sunt dispuşi să călătorească pentru ei şi nu pun multe întrebări despre acţiunile pe care le execută", a declarat Daniela Richterova, conferenţiar universitar în Studiul Informaţiilor la Kings College din Londra.

Astfel, în loc să meargă în Ucraina, Murillo a fost convins de "Adrian" să devină membru al unui grup care lucrează la "misiuni speciale" în Europa. Toate cheltuielile au fost asigurate de la distanţă, iar cei doi nu s-au întâlnit niciodată faţă în faţă.

Murillo a fost la Bucureşti

În iulie 2024, Murillo a ajuns în Bucureşti, unde a primit o imagine din satelit în care erau marcate o unitate de reciclare, dar şi o sondă de petrol. Misiunea lui Murillo era să facă fotografii şi filmări în acele locaţii, iar ulterior să le incendieze. Columbianul a fost reţinut în timp ce mergea noaptea în apropierea unităţii de reciclare. În faţa anchetatorilor, acesta a declarat că nu voia să comită un act de incendiere intenţionat, dar şi că nu ştia pentru cine lucrează.

Murillo a acceptat oferta, iar Dios a organizat totul de la distanță: bilete de avion, cazare, transport terestru. Nu s-au întâlnit niciodată în persoană. Murillo a fost condamnat la şase ani de închisoare pentru tentativă de sabotaj.

Însă, conform DW, Murillo este doar unul dintre cei minimum 12 oameni racolaţi de "profesorul" cubanez de dansuri latine pentru acte de sabotaj în Europa. Adesea numiţi "agenţi de unică folosinţă", aceştia sunt angajaţi online, nu cunosc identitatea angajatorilor, dar nici scopul real al misiunilor lor. Ei au devenit importanţi în contextul în care guvernele ţărilor UE au expulzat zeci de diplomaţi ruşi suspectaţi de spionaj şi dezinformare, după invazia Ucrainei din februarie 2022.

"Acest lucru a creat o breşă în capacitatea Rusiei. A fost nevoie de timp pentru a găsi o nouă modalitate de a racola oameni pentru a executa atacuri care par aleatorii", a declarat Keir Giles, cercetător DW, autor al mai multor cărţi despre armata rusă.

Acte de sabotaj în mai multe ţări europene

În 2024, spre exemplu, astfel de agenţi de unică folosinţă au incendiat un centru comercial din Polonia, au dat foc unui magazin de mobilă din Lituania, dar au expediat şi colete incendiare care s-au aprins mai multe huburi logistice din ţări europene.

Cel mai recent, în august 2026, autorităţile germane au transmis că astfel de agenţi au ghidat o dronă cu explozibil spre un avion de marfă ucrainean pe aeroportul din Leipzig. Germanii au spus clar că suspectează Serviciul Rus de Informaţii GRU de implicare.

"Rusia nu trebuie să fie deosebit de atentă în a-și șterge urmele, deoarece nu există dezavantaje dacă este descoperită”, a precizat Giles. "Și, bineînțeles, acest lucru întărește ideea pe care Rusia vrea să o proiecteze: că este omnipotentă și că poate provoca daune oriunde.”

Cine este "Adrian"

Pe numele său real Oemis Romagoza Durruthy, "Adrian" sau "Dios" este născut în Camaguey, al treilea oraş din Cuba ca mărime, şi locuieşte în Rusia de cel puţin 7 ani. El activează în Petrozavodsk, oraş din nordul Rusiei, ca instructor de dansuri latine, şi este trecut ca persoană de contact pe reţelele sociale pentru un studio local de dans, "Made în Cuba".

Romagoza este cetăţean rus din 2022, când s-a căsătorit cu o femeie din Rusia.

Oemis Romagoza Durruthy nu a răspuns solicitărilor de a comenta situația.

România a reţinut un spion rus săptămâna trecută

SRI, în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO, MApN-DGIA și servicii partenere externe, a prevenit comiterea unei acțiuni de sabotaj pe teritoriul național, cu implicarea unui cetățean rus stabilit în România.

„Începând din februarie 2026, cetățeanul rus s-a aflat în monitorizarea SRI, făcând obiectul unei investigații ample privind tentative de acte de diversiune, materializate prin documentarea foto-video a unor centre de comunicații și baze militare naționale utilizate de aliații NATO, a unor sedii ale instituțiilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, precum și a unor infrastructuri critice”, precizează reprezentanții SRI.