Bulgaria vrea construirea a două noi poduri peste Dunăre, dar e blocată de lipsa unui "guvern stabil" la București

Fluviul Dunărea. Sursa foto: Agerpres

Bulgaria anunță că își dorește construirea a două noi poduri peste Dunăre, dar așteaptă un "guvern stabil" la București pentru a putea începe negocierile.

Ministrul bulgar al Transporturilor, Georgi Peev, a anunțat că Sofia va începe negocierile pentru construirea două poduri noi peste Dunăre imediat ce se va forma un guvern stabil în România, relatează Dunav Most.

În fața deputaților bulgari, Georgi Peev a definit conectivitatea transportului vertical ca fiind unul dintre principalele deficite ale Bulgariei în acest moment. Potrivit acestuia, eforturile statului se concentrează asupra Kresna și asupra facilităților de la granița de nord.

Georgi Peev: Purtăm discuții intense cu comisarul european pentru transporturi

"Purtăm discuții intense cu comisarul european pentru transporturi, care a promis că va veni în Bulgaria. În momentul în care va exista un guvern stabil în România, vom începe negocierile pentru încă două poduri", a declarat Georgi Peev.

Declarațiile ministrului bulgar vin în contextul în care de 130 de zile România are un Guvern cu puteri limitate. Guvernul Bolojan a fost demis în data de 5 mai în urma moțiunii de cenzură inițiate de PSD și AUR, iar de atunci partidele nu pot ajunge la o înțelegere pentru formarea unui nou Executiv.

De ce Guvernul Bolojan are acum puteri limitate

Precizăm că în România, un Guvern demis nu este fără putere, dar are atribuțiile mult restrânse.

Regula-cheie este în art. 110 alin (4) din Constituție, care prevede că "Guvernul al cărui mandat a încetat potrivit alineatelor (1) și (2) îndeplinește numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern".

Bulgaria încearcă salvarea fondurilor europene

În ceea ce privește o altă infrastructură cheie – Podul Asparuh din Varna, ministrul Transporturilor al Bulgariei a specificat că până în prezent nu au existat discuții cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice despre introducerea unor rute alternative în timpul viitoarei renovări, dar o astfel de întâlnire va avea loc în curând.

Construcția de căi ferate este cel mai scump element din sector, care necesită o cheltuială adecvată a fondurilor din partea Uniunii Europene. Ministerul Transporturilor din Bulgaria și-a prioritizat proiectele, concentrându-se în principal pe siguranță și conectivitate pentru a evita pierderea finanțării. Tunelul Elin Pelin - Kostenets a fost citat ca exemplu de proiect compromis care prezintă un astfel de risc. Executivul de la Sofia lucrează în prezent activ cu Comisia Europeană pentru a separa proiectul de celelalte, în scopul economisirii fondurilor.

"Am lucrat pentru a preveni lansarea unui alt proiect care duce lipsă de finanțare. Toate guvernele au făcut ceea ce au considerat bine. Ceea ce considerăm un deficit este lipsa planificării pe termen lung. Previzibilitatea și stabilirea unor obiective naționale duc la rezultate bune atunci când sunt urmărite cu consecvență", a mai spus ministrul bulgar.

În acest sens, printr-un ordin al prim-ministrului Radev, a fost înființat un grup de lucru interdepartamental cu experți din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Lucrărilor Publice și Ministerului Mediului și Apelor, care a identificat deja amplasamentele strategice, inclusiv Coridorul 8. Se așteaptă ca programul să fie prezentat oficial în curând.

Nou sistem de control și inspecții pe coasta Mării Negre

În timpul audierii, a fost abordată și tema atracțiilor nautice de pe coasta Mării Negre. Ministerul Transporturilor din Bulgaria a elaborat deja o hartă specializată cu baze autorizate, iar inspecțiile din această vară au constatat un număr mic de încălcări. Structurile "Administrației Maritime" din Burgas și Varna au o capacitate suficientă de control, scrie sursa citată.

"Li s-a explicat oamenilor că este cel mai bine să utilizeze baze autorizate. Cele două incidente grave care au avut loc în această vară sunt o consecință a neutilizării acestui serviciu. Pentru sezonul următor, va exista o versiune și mai adecvată a acestei hărți", a adăugat ministrul bulgar al Transporturilor.

În ceea ce privește managementul întreprinderilor de stat din subordinea ministerului, Peev a explicat că au fost numite echipe temporare, iar cele permanente vor fi selectate prin concursuri transparente în termenul legal de șase luni. De asemenea, el a comentat procedurile de la Întreprinderea de Stat „Infrastructură Portuară”, subliniind că, în calitate de director, el stabilește politicile, dar nu intervine direct în atribuirea contractelor publice.

În ceea ce privește defecțiunile înregistrate la locomotivele achiziționate cu fonduri din cadrul Planului de Redresare și Sustenabilitate, ministrul a asigurat că, potrivit contractelor, întreținerea este în întregime responsabilitatea producătorului, iar interesul statului este pe deplin protejat.

Reamintim că pentru țara noastră, în data de 31 august s-a atins termenul-limită pentru îndeplinirea jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar România a ajuns să încaseze doar 13 miliarde de euro din cele aproximativ 80 de miliarde promise, din cauza renegocierilor și a ratării mai multor jaloane critice.