UE acordă Spaniei aproximativ 115 milioane de euro pentru gestionarea crizei migranților din Ceuta

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Uniunea Europeană acordă Spaniei aproximativ 115 milioane de euro pentru gestionarea crizei migranților din Ceuta. Fondurile vor fi folosite pentru măsuri de urgență, inclusiv pentru securitatea la frontieră și sprijinirea persoanelor ajunse în teritoriu.

Spania a primit miercuri ajutor european pentru a face față crizei migratorii din Ceuta, după intrarea masivă a unor persoane pe teritoriul său la sfârșitul lunii iulie. În acest context, Comisia Europeană a acordat guvernului lui Pedro Sánchez 114,7 milioane de euro, sub forma unei finanțări de urgență, potrivit ElConstitucional.es.

„Acest ajutor financiar se adaugă răspunsului imediat al Comisiei încă din prima zi, când a oferit Spaniei asistență financiară și operațională. Decizia demonstrează încă o dată solidaritatea deplină a Comisiei cu Spania în gestionarea acestei situații dificile”, a transmis Comisia Europeană.

Spania a solicitat oficial ajutor din partea Uniunii Europene pentru a face față intrării masive a mii de persoane în Ceuta prin frontiera cu Marocul, între 30 și 31 iulie. Comisia Europeană a confirmat că a primit cererea oficială din partea guvernului Spaniei.

„Comisia a primit cererea oficială din partea autorităților spaniole pentru finanțarea asistenței de urgență pentru a aborda situația migrației din Ceuta. Comisia a menținut un contact strâns cu Spania înainte de a primi această cerere oficială. Și acum vom lucra pentru a obține o evaluare și o decizie rapidă”, relatează publicația citată.

Solicitarea include consolidarea securității la frontieră și îmbunătățirea infrastructurii destinate protejării acestora, pe lângă asigurarea faptului că Ceuta dispune de spații și resurse suficiente pentru a îngriji persoanele care sosesc, în special minorii neînsoțiți.

Peste 70.000 de migranți au intrat în Ceuta în iulie

Peste 70.000 de migranți au intrat în forță în Ceuta, pe jos sau înot, în perioada 30-31 iulie. Acest aflux a dus la zeci de decese şi dispariţii. Chiar dacă majoritatea au părăsit teritoriul, câteva mii de persoane au rămas în Ceuta - aproximativ 5.000 potrivit Guvernului spaniol și cel puțin 10.000 potrivit autorităților locale.

Președintele Ceutei, Juan Jesus Vivas, a cerut Uniunii Europene o prezență permanentă în teritoriu și a acuzat Marocul că a contribuit, prin acțiune sau omisiune, la producerea afluxului de migranți. Premierul Pedro Sanchez a respins însă existența unor dovezi solide că Marocul ar fi planificat sau orchestrat această criză. Suspiciunile privind rolul autorităților marocane au crescut după apariția unui raport al poliției spaniole despre permisivitatea forțelor de securitate marocane. Pe baza acestui raport, justiția spaniolă a deschis o anchetă privind criza migratorie.

Cinci state europene, aproape de un acord privind centrele de returnare

Danemarca, Germania, Austria, Țările de Jos și Grecia sunt aproape de un acord pentru crearea unor centre de returnare pentru migranţii ilegali. Ministrul danez al imigrației a anunțat că Danemarca speră să fie pregătită, până la sfârșitul lui 2027, să trimită primele persoane în astfel de centre, fără să precizeze țara gazdă. Rwanda și Uganda sunt menționate ca posibile destinații.

Inițiativa face parte din eforturile europene de accelerare a returnării persoanelor care nu au dreptul de a rămâne în UE și apare în contextul crizei migratorii din Ceuta. Noul pact european privind migrația și azilul permite proceduri mai rapide de returnare și prevede posibilitatea unor forme de cooperare cu țări terțe. Organizațiile pentru drepturile omului avertizează însă asupra riscurilor de încălcare a drepturilor migranților, inclusiv prin detenție arbitrară sau rele tratamente.

După criza din Ceuta, mai multe state europene au introdus sau au menținut controale temporare la frontiere. Germania, Spania, Italia, Danemarca, Austria, Țările de Jos, Polonia, Franța, Suedia și Norvegia au recurs la astfel de măsuri și au invocat preocupări legate de migrația ilegală și securitate.