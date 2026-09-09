Mertz și Weidel, confruntare cu scântei în Parlamentul Germaniei. Schimb dur de replici / COLAJ FOTO: captură video + Agerpres

Cancelarul german Friedrich Merz s-a certat cu lidera partidului AfD, Alice Weidel, în Parlament și a acuzat formațiunea că este o „forță distructivă”, iar politica sa privind migrația echivalează cu „epurarea etnică” în cazul lucrătorilor calificați.

Merz s-a adresat Bundestagului după victoria categorică a partidului antiimigrație în landul estic Saxonia-Anhalt, unde formațiunea a obținut aproape 44% din voturi, în timp ce conservatorii cancelarului au pierdut jumătate din susținerea electorală, notează BBC. Weidel le-a spus parlamentarilor că alegătorii au demonstrat că alianța lui Merz cu centrul stânga reprezintă un eșec total și că mandatul cancelarului s-a încheiat. Merz i-a răspuns că AfD a afectat interesele Germaniei prin sprijinul acordat Rusiei și că politica sa de „remigrație” ar afecta milioane de oameni.

Nu este încă clar dacă partidul va putea forma un guvern în Saxonia-Anhalt, după ce a obținut cu trei mandate mai puțin decât majoritatea absolută. Niciun partid de extremă dreapta nu a ajuns la guvernare în niciunul dintre cele 16 landuri ale Germaniei de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, iar Merz a recunoscut că rezultatul „seismic” a schimbat Germania.

Succesul AfD a fost lăudat de președintele Statelor Unite, Donald Trump, care a declarat că „Partidul Populist din Germania a avut o seară cu adevărat importantă” și a pus victoria pe seama unor „reguli și reglementări privind imigrația absolut îngrozitoare”.

AfD, catalogat drept „extremist de dreapta”

AfD din Saxonia-Anhalt a fost catalogat drept „extremist de dreapta” de serviciile germane de informații interne, iar partidul a promis o ofensivă de „deportare și remigrație” care îi vizează pe migranții aflați în situație neregulamentară.

Trump urma să discute telefonic cu cancelarul german miercuri, cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie din Statele Unite, însă purtătorul de cuvânt al guvernului de la Berlin a declarat că discuția a fost amânată, fără să precizeze motivul. Nu a fost stabilită o nouă dată.

În timp ce parlamentarii AfD îl huiduiau în repetate rânduri, cancelarul i-a spus lui Weidel că unul din șase lucrători calificați are un trecut migraționist și că, dacă partidul ei și-ar pune în aplicare politica, aceasta ar însemna „nimic altceva decât o epurare etnică în rândul lucrătorilor calificați, pe baza culorii pielii și a originii”. Deși guvernul înțelege că anumite deportări sunt necesare, el a spus că face o distincție între persoanele care contribuie la prosperitatea Germaniei și cele care nu au drept de ședere permanentă.

Perturbările provocate de parlamentarii AfD au devenit atât de zgomotoase, încât, la un moment dat, președinta Bundestagului, Julia Klöckner, a amenințat că va începe să evacueze persoane din sala de plen: „Nu suntem pe un teren de fotbal”.

Weidel a spus că migrația în masă i-a lăsat pe germani să se confrunte zilnic cu atacuri cu cuțitul și cu incidente în trenuri și gări, însă Merz a avertizat că planurile AfD ar însemna că nicio casă de îngrijire, niciun spital și niciun restaurant nu ar mai putea funcționa.

Weidel i-a spus lui Merz că partidul său a fost „pulverizat”

În calitate de lideră a principalului partid de opoziție din Bundestag, Weidel a deschis ședința și i-a spus lui Merz că partidul său, Uniunea Creștin Democrată, a fost „pulverizat” în Saxonia-Anhalt, după ce a obținut 17,2% din voturi, și a acuzat guvernul său, format împreună cu social-democrații, că împinge Germania spre faliment.

Merz a spus că partidul lui Weidel nu a obținut majoritatea absolută în Saxonia-Anhalt și că nu va obține o astfel de majoritate nici la nivelul Germaniei. „Sunteți și veți rămâne o forță distructivă”, a spus el și a acuzat partidul că îi înșală pe alegători. El a amintit că, înainte de alegeri, partidul a spus că propriul candidat pentru funcția de premier al landului, Ulrich Siegmund, va conduce doar dacă va obține majoritatea, dar că, la câteva ore după vot, și-a schimbat poziția și a decis să caute sprijinul necesar pentru a forma o majoritate.

AfD a lăsat deschisă posibilitatea unei colaborări cu un alt partid, posibil cu partidul populist de stânga BSW, cu condiția ca acesta să îl susțină pe Siegmund pentru funcția de premier al landului.

Adjunctul lui Siegmund în Saxonia-Anhalt a sugerat chiar că partidul CDU al lui Merz ar putea colabora cu AfD, dacă renunță la așa-numitul „cordon sanitar” („Brandmauer”), prin care partidele tradiționale refuză orice colaborare cu extrema dreaptă.