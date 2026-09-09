PSD anunță că are voturile pentru Guvern. Chirieac, informație pe surse despre Bolojan: Ar dori să se retragă în cursul acestei luni

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PSD susține că are voturile necesare pentru formarea noului Guvern. Analistul politic Bogdan Chirieac anunță, pe surse, că Ilie Bolojan ar intenționa să plece de la Palatul Victoria, în această lună.

PSD susține că are voturile necesare pentru investirea unui nou guvern. Gabriel Zetea, lider social democrat, anunță că PSD poate strânge 240 de voturi în jurul lui Sorin Grindeanu, chiar dacă este o majoritate fragilă. Între timp, președintele Nicușor Dan pregătește consultări oficiale cu partidele pe care le va declanșa până la finalul acestei săptămâni, termen limită pentru o nouă propunere de premier. Șeful statului ar urma să facă o desemnare săptămâna viitoare. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat subiectul într-o intervenție la România TV, în emisiunea moderată de jurnalistul Ionuț Grigore.

"Pe surse, inclusiv premierul Bolojan ar dori să se retragă. Dacă UDMR se răzgândește din nou, nu va exista majoritate"

"Dacă UDMR va vota alături de PSD, atunci există majoritate. Dacă UDMR se răzgândește din nou, așa cum a mai făcut-o acum o lună, atunci nu va exista majoritate. Vestea bună este că, pe surse, inclusiv premierul Bolojan ar dori să se retragă în cursul acestei luni de la Palatul Victoria pentru a-și pregăti opoziția, pentru a crește în sondaje, pentru a edifica alianța PNL-USR și pentru a nu da piept cu problemele uriașe pe care le-a creat domnia sa. Atunci, un alt guvern, care să preia în piept toate problemele uriașe care sunt acum în România, ar fi pe placul sau în beneficiul domniei sale.

Asta nu înseamnă că PNL și USR vor vota un guvern propus de PSD. Totuși, nu vor mai fi la fel de intransigenți cum au fost în cazul lui Adrian Veștea. PNL și USR vor trece în opoziție. Vor face o opoziție furibundă. Au și mijloacele necesare pentru a face așa ceva, au o propagandă foarte bine structurată. Vor face opoziție în fața unui guvern format în jurul PSD-ului. Dacă UDMR, repet, rămâne consecvent cu ce a declarat președintele Kelemen Hunor, ieri, când a spus că România are nevoie de un guvern cu puteri depline și că ar fi dispus să voteze, atunci da, există majoritate. Fără UDMR această majoritate nu există" a spus Bogdan Chirieac.

"Putem să creăm în jurul lui Sorin Grindeanu o majoritate de 240 de voturi"

Gabriel Zetea a afirmat că social-democrații dispun în prezent de suficiente voturi pentru a construi o majoritate parlamentară care să susțină învestirea unui Guvern condus de Sorin Grindeanu. Acesta a precizat însă că ar fi vorba despre o majoritate "fragilă", potrivit PSNews.

"Noi spunem că putem să creăm în jurul lui Sorin Grindeanu o majoritate de 240 de voturi. Există această posibilitate, pe care Partidul Social Democrat ar fi extrem de doritor să încerce să și-o probeze la vot. Singurul fel în care pot să demonstrezi că ai majoritate sau nu ai majoritate este în momentul în care parlamentarii se duc să pună bilele în urna de vot, bila albă la albe, bilele negre la negre și, în momentul acela, se cerne adevărul. Până la urmă se vede cine are sau nu are o majoritate. Noi încercăm să transmitem în această perioadă, pe toate canalele posibile de comunicare, președintelui României că e momentul să dea drumul la jocul democratic din Parlamentul României. De fapt, a trecut de mult momentul în care trebuia să dea drumul la jocul democratic din Parlamentul României. E treaba partidelor politice din Parlament să-și creeze, să-și formeze majorități care să susțină un anumit guvern.

De multă vreme Partidul Social Democrat calculează exact aceleași voturi, că nu e greu de calculat. Dacă excluzi PNL, USR și AUR dintr-o potențială majoritate, e nevoie cam de aproape toți ceilalți, pentru a forma o majoritate fragilă. Toată lumea știe aceste calcule, e o aritmetică parlamentară care nu poate să fie nici combătută, că e vorba de adunări și scăderi", a afirmat Gabriel Zetea.

"Dacă un acord minimal s-ar contura, atunci noi am opta pentru o astfel de majoritate de învestire a Guvernului"

Președintele UDMR Kelemen Hunor, afirmă că PSD nu intenționează să formeze un Guvern alături de AUR și estimează că Executivul cu puteri depline ar putea fi învestit cu sprijinul partidelor care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare. Acesta s-a arătat dispus să susțină un nou guvern în baza unui "acord minimal". Declarația a fost făcută marți, 8 septembrie, după întâlnirea pe care liderul UDMR a avut-o cu președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.

"Nu am discutat de Luca Niculescu. Vă dați seama că, până când nu există o desemnare, e greu să discuți despre un premier, dar sigur, numele domnului secretar de stat Niculescu a fost vehiculat și cunoaștem acest lucru. Am discutat despre ce majorități posibile și chiar imposibile pot fi create. Și domnul Grindeanu și cu mine, ca de altfel și domnul Bolojan, suntem de părere că avem nevoie de un Guvern, că oricum am pierdut enorm de mult timp. Așa ceva nu s-a întâmplat în România și impresia și percepția este că nu suntem în stare, clasa politică, nu vorbesc de mine sau de colegii mei, să votăm un Guvern. Deci avem nevoie de un Guvern. Dar cu ce majoritate? Și aici lucrurile se vor opri

Și sigur, după ce Guvernul este învestit, fiecare își vede de treabă în opoziție sau cei care vor fi la guvernare, de guvernare, fiindcă este o responsabilitate comună. Cred că ar trebui să ajungem la un set minimal de acord pe câteva chestiuni simple, de bun simț, fără să mergem cu așteptări extravagante - bugetul de anul viitor, investițiile de anul viitor, deficitul pentru anul viitor și, bineînțeles, câteva chestiuni legate de ce a mai rămas în suspensie, chiar se poate discuta și de legea salarizării înainte de buget. Și dacă un set minimal, un acord minimal s-ar contura, atunci noi am opta pentru o astfel de majoritate de învestire a Guvernului. Asta ar fi și este responsabilitatea noastră a tuturor celor care acum un an și ceva am format un Guvern de o majoritate stabilă, care, din păcate, n-a funcționat mai mult de câteva luni, până în luna mai. Deci asta a fost abordarea mea, asta rămâne abordarea mea. Și sigur ar trebui o discuție între lideri - între Grindeanu, Bolojan, cu mine și cine mai e să fie la aceste discuții - să vedem dacă se poate găsi o astfel de majoritate de învestire a unui Guvern", a subliniat Kelemen Hunor.

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